Сихарулидзе о сменивших гражданство фигуристах: «Были несколько случаев, когда наши спортсмены выражали желание вернуться обратно»

Антон Сихарулидзе высказался о сменивших гражданство фигуристах.

«Не так много ребят в межсезонье говорили вообще о смене спортивного гражданства, это единицы. Среди них нет тех лидеров, на которых мы делаем ставку.

Более того, были несколько случаев, когда наши спортсмены выражали желание вернуться обратно, не найдя партнеров и партнерш, например», – сказал и. о. главы .