Сихарулидзе о сменивших гражданство фигуристах: «Были несколько случаев, когда наши спортсмены выражали желание вернуться обратно»
Антон Сихарулидзе высказался о сменивших гражданство фигуристах.
«Не так много ребят в межсезонье говорили вообще о смене спортивного гражданства, это единицы. Среди них нет тех лидеров, на которых мы делаем ставку.
Более того, были несколько случаев, когда наши спортсмены выражали желание вернуться обратно, не найдя партнеров и партнерш, например», – сказал и. о. главы ФФКР.
Парень весь август активно Телегу вел, а сейчас уже неделю молчит.
Ждем примеры вернувшихся.
ПС. Можешь не отвечать🤣🤣🤣
Интересно кто действительно ушел, а со временем вернулся.