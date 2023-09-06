Сихарулидзе о сменивших гражданство фигуристах: «Были несколько случаев, когда наши спортсмены выражали желание вернуться обратно»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР переходы Фигурное катание

Антон Сихарулидзе высказался о сменивших гражданство фигуристах.

«Не так много ребят в межсезонье говорили вообще о смене спортивного гражданства, это единицы. Среди них нет тех лидеров, на которых мы делаем ставку.

Более того, были несколько случаев, когда наши спортсмены выражали желание вернуться обратно, не найдя партнеров и партнерш, например», – сказал и. о. главы ФФКР.

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Кто например? Талалайкина одиночница, а Ефимова в Америку поехала счастье искать.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Ответ Katerina Sunny
Кто например? Талалайкина одиночница, а Ефимова в Америку поехала счастье искать.
А мож Смолкин изъявил желание с Кагановской за РФ?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adeline
Может он на Дарио намекает
Парень весь август активно Телегу вел, а сейчас уже неделю молчит.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
Сихарулидзе написал: НАПРИМЕР.

Ждем примеры вернувшихся.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анастасия Внукова
Ответ Лека-Лека
Сихарулидзе написал: НАПРИМЕР. Ждем примеры вернувшихся.
Талалайкина
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ответ Adeline
Может он на Дарио намекает Парень весь август активно Телегу вел, а сейчас уже неделю молчит.
Дарио официально релиз не получал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Stefan
Ответ Viks
Если у спортсмена сохранился российский паспорт, то он всегда может вернуться, не спрашивая Сихарулидзе.
Вернуться можно в страну, но без согласия Сихарулидзе не в федерацию.
ПС. Можешь не отвечать🤣🤣🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анастасия Внукова
раз нет лидеров, на которых делаете ставку, отпустите Самоделкину.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sobachkin
Какие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
scorp19
невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. прям очередь стоит на возвращение 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ataklena
Ответ Katerina Sunny
Кто например? Талалайкина одиночница, а Ефимова в Америку поехала счастье искать.
Может, Шаботова?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
Ответ Анастасия Внукова
Талалайкина
Так это был неполноценный уход. Так- сходила на разведку.
Интересно кто действительно ушел, а со временем вернулся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adeline
Ответ Katerina Sunny
Дарио официально релиз не получал.
Но он из тех, кто "в межсезонье говорили вообще о смене спортивного гражданства"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ответ Adeline
Но он из тех, кто "в межсезонье говорили вообще о смене спортивного гражданства"
И? Он не может вернуться, если он пока никуда не ушёл. Иначе бы уже ставил программы и готовился к соревнованиям.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий