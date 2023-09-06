Кондратюк о речи на встрече с Путиным: «Это было очень страшно. Я начал говорить не совсем то, что запланировал»
Фигурист Марк Кондратюк рассказал о встрече с Владимиром Путиным.
Встреча президента России с победителями Олимпиады-2022 прошла в Кремле в апреле 2022 года.
– Ты что-то ему сказал на ушко. Что это было? Раскрой завесу тайны.
– Мне кажется, что это личный монолог.
– Тебе было лестно, что сам президент тебя награждает? Ты чувствовал какую-то ответственность, признание?
– Ответственность большую чувствовал. Особенно когда выходил говорить речь. Это было очень страшно. У меня очень сильно билось сердце. В начале я начал говорить не совсем то, что запланировал.
И только когда встретился взглядом с Настей Мишиной и Камилой Валиевой, с которыми мы выиграли турнир олимпийский, я начал смотреть на них поочередно, фокусироваться, они смотрели на меня, и это чуть-чуть меня вернуло в реальность, – сказал Кондратюк.
Марк Кондратюк – Владимиру Путину: «Спасибо, что нашли время, чтобы встретиться с нами. Для каждого гражданина России это огромная честь»
Или это стандартное принижение себя перед сильными мира сего?