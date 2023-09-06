Кондратюк о речи на встрече с Путиным: «Это было очень страшно. Я начал говорить не совсем то, что запланировал»

Теги сборная России Владимир Путин мужское катание Анастасия Мишина Камила Валиева Марк Кондратюк Фигурное катание

Фигурист Марк Кондратюк рассказал о встрече с Владимиром Путиным.

Встреча президента России с победителями Олимпиады-2022 прошла в Кремле в апреле 2022 года.

– Ты что-то ему сказал на ушко. Что это было? Раскрой завесу тайны.

– Мне кажется, что это личный монолог.

– Тебе было лестно, что сам президент тебя награждает? Ты чувствовал какую-то ответственность, признание?

– Ответственность большую чувствовал. Особенно когда выходил говорить речь. Это было очень страшно. У меня очень сильно билось сердце. В начале я начал говорить не совсем то, что запланировал.

И только когда встретился взглядом с Настей Мишиной и Камилой Валиевой, с которыми мы выиграли турнир олимпийский, я начал смотреть на них поочередно, фокусироваться, они смотрели на меня, и это чуть-чуть меня вернуло в реальность, – сказал Кондратюк.

Марк Кондратюк – Владимиру Путину: «Спасибо, что нашли время, чтобы встретиться с нами. Для каждого гражданина России это огромная честь»

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6 комментариев

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Milorada K
Ответ kovfun-barrios
Надо было впитывающее бельё для взрослых одеть значит, тогда бы можно было не волноваться))
кого надо было одеть в бельё для взрослых, чтобы он не волновался?
+2
-1
+1
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Лека-Лека
Это чем же так Путин Марка напугал? Неужели он вблизи такой страшный?
Или это стандартное принижение себя перед сильными мира сего?
0
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0
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Lesana
Ответ Milorada K
кого надо было одеть в бельё для взрослых, чтобы он не волновался?
обоих
0
0
0
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