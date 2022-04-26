Олимпийский чемпион Пекина-2022 в команде поблагодарил президента России Владимира Путина.

Сегодня в Кремле прошла церемония вручения наград победителям и призерам Олимпиады-2022.

«Во-первых, хотел бы поблагодарить свою семью – маму, бабушку, брата. И моего тренера – Светлану Владимировну Соколовскую. Это те люди, без чьей помощи, любви, поддержки и труда я бы не оказался здесь и не озвучивал эту речь.

Во-вторых, хотел бы поблагодарить всю нашу золотую олимпийскую команду – это Камила, Настя, Саша, Вика, Никита. Спасибо, что вложили все свои силы ради общего дела и ради этой золотой олимпийской медали.

И в-третьих, хотел бы поблагодарить нашего президента. Владимир Владимирович, спасибо, что любите спорт. За то, что помогаете спортсменам. И спасибо, что нашли время, чтобы встретиться с нами. Для каждого гражданина России это огромная честь.

И последнее, хотел бы поздравить Камилу (Валиеву) с ее днем рождения. Успехов и новых побед. Спасибо большое за внимание», – сказал Кондратюк.