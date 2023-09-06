Грассль и Риццо снялись с турнира Lombardia Trophy

Фигуристы Даниэль Грассль и Маттео Риццо снялись с турнира Lombardia Trophy.

Ранее оба итальянца значились в списках участников соревнований, которые пройдут с 8 по 10 сентября в Бергамо. Сейчас их нет в списках.

Накануне стало известно, что Грассль покинул группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, с которой работал в прошлом сезоне.

Грассль прекратил сотрудничество с Тутберидзе. В последнее время у Даниэля были серьезные трудности