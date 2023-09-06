Грассль и Риццо снялись с турнира Lombardia Trophy

Теги сборная Италии мужское катание Lombardia Trophy Маттео Риццо Даниэль Грассль Фигурное катание

Фигуристы Даниэль Грассль и Маттео Риццо снялись с турнира Lombardia Trophy.

Ранее оба итальянца значились в списках участников соревнований, которые пройдут с 8 по 10 сентября в Бергамо. Сейчас их нет в списках.

Накануне стало известно, что Грассль покинул группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, с которой работал  в прошлом сезоне.

Грассль прекратил сотрудничество с Тутберидзе. В последнее время у Даниэля были серьезные трудности

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18 комментариев

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Лия Романова
снятие Грассля вполне объяснимо - опять смена тренерского штаба, нужно привыкнуть к новому, настроить тренировочный процесс, видимо не та форма для соревнований сейчас
А что с Матео интересно
+18
-2
+16
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Jul__ver
Ответ MARG-la
Дотенировался у лучшего тренера? Итальянский, очевидно, посмотрел, в каком он состоянии приехал и по - быстрому снял с соревнований. И это закономерно, потому как в Италии, очевидно, не принято считать спортсменов расходным материалом.
Ага, а заодно и Риццо снял за компанию 🙈
+18
-3
+15
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Елена Спирина
Ответ Лия Романова
снятие Грассля вполне объяснимо - опять смена тренерского штаба, нужно привыкнуть к новому, настроить тренировочный процесс, видимо не та форма для соревнований сейчас А что с Матео интересно
Я тоже думаю, что Грассль снялся по этой причине, но хотелось бы увидеть, какому опыту он набрался в тшт
+13
-3
+10
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Anna
Так Грассль на Непелу заявлен, зачем ему 2 старта за 2 недели
+9
0
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Olya Ru
Ответ Альфира Смирнова
А зачем за 2 дня до стартов перестраиваться? И тренер тут ни причем. Он что мог поставить за 2 дня новые проги, что ли? В данном случае, Грассль просто не готов.
Он снялся раньше, около недели назад! Это здесь информация долго публикуется…
+3
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Kareglazaya
Грасслю скорее всего нужно перестроиться, т.к. он сменил тренера. А вот что с Риццо, не понятно.
+2
0
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Адриана
Ответ MARG-la
Дотенировался у лучшего тренера? Итальянский, очевидно, посмотрел, в каком он состоянии приехал и по - быстрому снял с соревнований. И это закономерно, потому как в Италии, очевидно, не принято считать спортсменов расходным материалом.
А Маттео тоже у Тутберидзе был?
+3
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Oleandra
Будем болеть на Нику на международке.. прощай, Даниэль.
+10
-9
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Tzaichiha
Ответ MARG-la
Дотенировался у лучшего тренера? Итальянский, очевидно, посмотрел, в каком он состоянии приехал и по - быстрому снял с соревнований. И это закономерно, потому как в Италии, очевидно, не принято считать спортсменов расходным материалом.
Поставила Вам минус, но получился плюс. Не обольщайтесь).
+3
-2
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Ezhevika33
Как же так получилось, что после " лучшего штаба в мире" спортсмен не в форме и со стартов снимается.
Дотренировали.
+1
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Альфира Смирнова
Ответ Kareglazaya
Грасслю скорее всего нужно перестроиться, т.к. он сменил тренера. А вот что с Риццо, не понятно.
А зачем за 2 дня до стартов перестраиваться?
И тренер тут ни причем. Он что мог поставить за 2 дня новые проги, что ли?
В данном случае, Грассль просто не готов.
+4
-4
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Даша Лавренова
Ответ Альфира Смирнова
А зачем за 2 дня до стартов перестраиваться? И тренер тут ни причем. Он что мог поставить за 2 дня новые проги, что ли? В данном случае, Грассль просто не готов.
Вряд ли он будет менять программы, поставленные в США
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Ezhevika33
Ответ Gemma157
Эй, а как же багаж хрустального? 😆
Оказался слишком тяжёл, не вывез)
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