Грассль и Риццо снялись с турнира Lombardia Trophy
Фигуристы Даниэль Грассль и Маттео Риццо снялись с турнира Lombardia Trophy.
Ранее оба итальянца значились в списках участников соревнований, которые пройдут с 8 по 10 сентября в Бергамо. Сейчас их нет в списках.
Накануне стало известно, что Грассль покинул группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, с которой работал в прошлом сезоне.
Грассль прекратил сотрудничество с Тутберидзе. В последнее время у Даниэля были серьезные трудности
А что с Матео интересно
Дотренировали.
И тренер тут ни причем. Он что мог поставить за 2 дня новые проги, что ли?
В данном случае, Грассль просто не готов.