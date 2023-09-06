Трусова – на вопрос об участии в соревнованиях: «Это будет видно позже. Я живу сейчас и делаю то, что у меня есть сейчас»
Александра Трусова заявила, что вопрос о ее участии в турнирах решится позже.
Ранее появилась информация о том, что серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию не планирует соревноваться в сезоне-2023/24.
– Можешь, пожалуйста, рассказать, хочешь ли ты соревноваться снова? Или это уже этап законченный?
– Если честно, на такие вопросы не отвечаю. Я живу сейчас и то, что у меня есть сейчас, я делаю. Выступаю в шоу, тренируюсь, выступаю с какими-то показательными, мастер-классы. А соревнования – это уже будет видно позже.
– У тебя в России уже есть группа твоих учеников? Хочешь продолжать заниматься этим или какие у тебя планы?
– У меня нет группы учеников. Я иногда даю мастер-классы, иногда какие-то индивидуальные тренировки. Когда просто какие-то запросы поступают.
Какой-то группы у меня нет. Иногда помогаю детям или просто с ними тренируюсь, но вот группы у меня нет, – рассказала российская фигуристка в интервью мексиканскому каналу Claro Sports.
С 6 по 8 сентября Трусова проведет мастер-классы в мексиканском Керетаро.
Саша Трусова – все? Не хочет больше соревноваться, и у нее на это 5 причин
Где твои крылья, которые нравились мне? Без четверных Трусова неинтересна даже самой себе
Ну какие им соревнования сейчас?
А особенно Саше у нее и тренера то нет.
Алина например прочеркивала, что карьеру именно приостанавливает, а не завершает, хотя в итоге это и было завершением карьеры, и ее же никто за это не ругает. Саша же просто особо не комментирует, заявлений уж всяко на эту тему не делала
Пора всем давно осознать, что просто дойти до Олимпиады и выступить там, а уж тем более взять медаль - такая вершина, для покорения которой нужны все ресурсы организма. Мне иногда кажется, что девочки до сих пор отходят от игр, жадно пытаются окружить себя всем интересным, что было отставлено во время подготовки