Трусова – на вопрос об участии в соревнованиях: «Это будет видно позже. Я живу сейчас и делаю то, что у меня есть сейчас»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Александра Трусова заявила, что вопрос о ее участии в турнирах решится позже.

Ранее появилась информация о том, что серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию не планирует соревноваться в сезоне-2023/24.

– Можешь, пожалуйста, рассказать, хочешь ли ты соревноваться снова? Или это уже этап законченный?

– Если честно, на такие вопросы не отвечаю. Я живу сейчас и то, что у меня есть сейчас, я делаю. Выступаю в шоу, тренируюсь, выступаю с какими-то показательными, мастер-классы. А соревнования – это уже будет видно позже.

– У тебя в России уже есть группа твоих учеников? Хочешь продолжать заниматься этим или какие у тебя планы?

– У меня нет группы учеников. Я иногда даю мастер-классы, иногда какие-то индивидуальные тренировки. Когда просто какие-то запросы поступают.

Какой-то группы у меня нет. Иногда помогаю детям или просто с ними тренируюсь, но вот группы у меня нет, – рассказала российская фигуристка в интервью мексиканскому каналу Claro Sports.

С 6 по 8 сентября Трусова проведет мастер-классы в мексиканском Керетаро.

Саша Трусова – все? Не хочет больше соревноваться, и у нее на это 5 причин

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84 комментария

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Silent2006
Если коротко - карьера завершена, всем спасибо.
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Angry_bear
Да оставьте Сашу в покое, всё, какие уже соревнования. Шоу, бабки, все дела. И она это заслужила, многолетним тяжким трудом, как и Аня Щ. Девочки пашут с детства беспродыху, имеют право почивать на лаврах)
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Беглый*
Вот не понимаю я таких трусовых. Вроде от всего "плохого" избавилась. От ненавистной Тутберидзе, от её тш, который не разрешает много прыгать и заставляет показывать красоту, от конкуренции, которая ломает психику... Рядом любимые Соколовская, Рудковские, которые бережно относятся к спортсменам. Те, кто знает, как работать с постпубертатными. Любимый под крылом, долгая карьера ранее была анонсирована. Катайся не хочу! Чего не хватает-то, Шурик? В смысле ты пока не знаешь?
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fillette
А где поборники грамотной речи? ))
+35
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Самая цитируемая и вообще недура
Вообще, по-хорошему, не удивлюсь, если Трусова запросит в итоге переход под другой флаг. Она долго не соревнуется, при этом неудовлетворенность результатами налицо. А для того, чтобы сейчас побеждать на ГС 5 квадов не нужны.
+29
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Лека-Лека
Не надоело журналистам муссировать Аню и Сашу?
Ну какие им соревнования сейчас?
А особенно Саше у нее и тренера то нет.
+26
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Беглый*
Ответ Лека-Лека
Не надоело журналистам муссировать Аню и Сашу? Ну какие им соревнования сейчас? А особенно Саше у нее и тренера то нет.
У всех есть, а у неё нет!
+26
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Беглый*
Ответ Анн Санна
А Саша - журналист?
А на кого она учится?
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bona ulo
Где там Настасья Белоглазова и прочие, с утверждениями, что Трусова такая молодец и честно объявила о завершении карьеры?
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Ольга Долгова
Ответ Катэ))
Пропустила, где писали, что тренера нет?
Ушла она от Соколовской еще перед поездкой в Пекин, но не объявляет об этом.
+18
-3
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ДИОНИС
Ой, а кто-то из Трутимовцев уверенно говорил, что якобы Трусова официально объявила о приостановлении (завершении) карьеры! А выясняется, что Саша и сама не знает, что будет делать завтра!
+21
-6
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Иван Иванов
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Вообще, по-хорошему, не удивлюсь, если Трусова запросит в итоге переход под другой флаг. Она долго не соревнуется, при этом неудовлетворенность результатами налицо. А для того, чтобы сейчас побеждать на ГС 5 квадов не нужны.
Да, Чемпионкой Мексики она даже прям щас могла бы стать.
+19
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Vendetta4111323
Саша вроде и не обещала обязательно вернуться, не помню такого. Вообще после того исторического «всех ненавижу и никогда не выйду на лед» я не ожидала, что она в принципе попробует пойти в следующий сезон.

Алина например прочеркивала, что карьеру именно приостанавливает, а не завершает, хотя в итоге это и было завершением карьеры, и ее же никто за это не ругает. Саша же просто особо не комментирует, заявлений уж всяко на эту тему не делала

Пора всем давно осознать, что просто дойти до Олимпиады и выступить там, а уж тем более взять медаль - такая вершина, для покорения которой нужны все ресурсы организма. Мне иногда кажется, что девочки до сих пор отходят от игр, жадно пытаются окружить себя всем интересным, что было отставлено во время подготовки
+17
-4
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Адриана
Ответ Ольга Долгова
Ушла она от Соколовской еще перед поездкой в Пекин, но не объявляет об этом.
А почему ушла то, "семья" такая тёплая , дружная, тренировки в кайф, что опять не так было..
+18
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Адриана
Ответ Анн Санна
А Саша - журналист?
Так в самом МГУ на журфаке учится.
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Pelageya_20
Ответ Gemma157
Ну так она и не лезет в ведущие)
Это пока. Предложат -полезет. Не отказалась же она во время фестиваля " влюблённые в ФК" полчаса стоять рядом с Гу изображая диалог, односложно отвечая на его простые и очень благожелательные вопросы. Да и в МГУ она не просто так "перевелась")).
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Адриана
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Вообще, по-хорошему, не удивлюсь, если Трусова запросит в итоге переход под другой флаг. Она долго не соревнуется, при этом неудовлетворенность результатами налицо. А для того, чтобы сейчас побеждать на ГС 5 квадов не нужны.
Да они вообще не нужны, достаточно каскада 3-3 на 2 программы, Сакамото не даст соврать. Другой вопрос есть ли такой каскад сейчас у Саши. Тройные есть, а каскады не показывала.
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UserFreud
Ответ Ostinato
Ну, нет, "живу сейчас" это не про подготовку к сезону. Все таки, чтобы выигрывать зимой закладывать базу надо заранее, а не так, что "ой, хочу выступать на соревах, когда там ближайшие, живу в моменте". Мне жаль. Я надеялась, что Саша настоящая спортсменка и серебро ее только подстегнет.
А я как раз не удивлён. На ОИ, где Александра приземлила несколько квадов, был пик её формы. Это была её цель, большая мечта о пятиквадке. Сейчас она физически уже просто не вывезет нечто подобное тому, что сделала в Пекине. И ради чего ей тогда оставаться? Ради внутрироссийских стартов (после серебра ОИ), пытаясь хоть раз приземлить в прокате четверной лутц? Удивительнее было, что Саша в принципе вышла в прошлый сезон и даже этапы гран-при откатала.
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Pelageya_20
Ответ Анн Санна
А Саша - журналист?
А разве нет, вроде и колумнисткой уже была?)
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Anna Vishenka
Конечно она закончила соревноваться как и Рыжики. Сейчас занимается монетизацией своих успехов.
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Беглый*
Ответ Black&White
Комментарий скрыт
Ане худеть не нужно, она идеальна. А вот Шурику бы не помешало, в пирожок превратилась, бока свисают... Не заставляйте меня писать про все эти рыжие "прелести"
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Оскар Муравьёв
Конечно в фигурка Не принято официально объявлять о выходе на пенсию чтобы плюшки всякие получать... Но людей то за дураков держать не надо... Понятно что закончила и уже давно
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Беглый*
Ответ Black&White
Комментарий удален модератором
Мало ли, что вы думали и воображали? Это же только ваши проблемы, от них больше никто не страдает
+11
-5
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Dr. J 24
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Вообще, по-хорошему, не удивлюсь, если Трусова запросит в итоге переход под другой флаг. Она долго не соревнуется, при этом неудовлетворенность результатами налицо. А для того, чтобы сейчас побеждать на ГС 5 квадов не нужны.
Даже Олимпийской чемпионкой может стать легко. Конкурентов из России не будет.
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Manukello
Просто смешно. За дураков нас держит
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