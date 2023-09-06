Трусова – на вопрос об участии в соревнованиях: «Это будет видно позже. Я живу сейчас и делаю то, что у меня есть сейчас»

Александра Трусова заявила, что вопрос о ее участии в турнирах решится позже.

Ранее появилась информация о том, что серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию не планирует соревноваться в сезоне-2023/24.

– Можешь, пожалуйста, рассказать, хочешь ли ты соревноваться снова? Или это уже этап законченный?

– Если честно, на такие вопросы не отвечаю. Я живу сейчас и то, что у меня есть сейчас, я делаю. Выступаю в шоу, тренируюсь, выступаю с какими-то показательными, мастер-классы. А соревнования – это уже будет видно позже.

– У тебя в России уже есть группа твоих учеников? Хочешь продолжать заниматься этим или какие у тебя планы?

– У меня нет группы учеников. Я иногда даю мастер-классы, иногда какие-то индивидуальные тренировки. Когда просто какие-то запросы поступают.

Какой-то группы у меня нет. Иногда помогаю детям или просто с ними тренируюсь, но вот группы у меня нет, – рассказала российская фигуристка в интервью мексиканскому каналу Claro Sports.

С 6 по 8 сентября Трусова проведет мастер-классы в мексиканском Керетаро.

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