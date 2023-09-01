Гончаренко о Трусовой: «После длительных пауз очень сложно возвращаться, хотя мы знаем, что Саша – девушка с характером»

Инна Гончаренко считает, что Трусовой будет сложно вернуться к соревнованиям.

Фигуристка не выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 16-17 сентября в Москве. «Матч ТВ» также сообщил о планах создать собственное ледовое шоу.

– Трусова, по сути, завершит карьеру и уйдет в шоу?

– Думаю, что да. Контрольные прокаты – это, по сути, ворота в сезон, где проверяется готовность. Если выбор сделан в пользу проведения своего шоу, это очень ответственное мероприятие, которое будет требовать от Александры вовлеченности, времени и сил. Совмещать это с тренировками будет достаточно проблематично.

– Она просто сделает паузу или окончательно уйдет?

– После длительных пауз очень сложно возвращаться, хотя мы знаем, что Саша – девушка с характером, и для нее нет ничего недостижимого. Думаю, это будет достаточно сложно. Скорее всего, выбор будет сделан в сторону шоу, – сказала тренер.

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