Гончаренко о Трусовой: «После длительных пауз очень сложно возвращаться, хотя мы знаем, что Саша – девушка с характером»

Теги сборная России женское катание Инна Гончаренко Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Инна Гончаренко считает, что Трусовой будет сложно вернуться к соревнованиям.

Фигуристка не выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 16-17 сентября в Москве. «Матч ТВ» также сообщил о планах Александры создать собственное ледовое шоу.

– Трусова, по сути, завершит карьеру и уйдет в шоу?

– Думаю, что да. Контрольные прокаты – это, по сути, ворота в сезон, где проверяется готовность. Если выбор сделан в пользу проведения своего шоу, это очень ответственное мероприятие, которое будет требовать от Александры вовлеченности, времени и сил. Совмещать это с тренировками будет достаточно проблематично.

– Она просто сделает паузу или окончательно уйдет?

– После длительных пауз очень сложно возвращаться, хотя мы знаем, что Саша – девушка с характером, и для нее нет ничего недостижимого. Думаю, это будет достаточно сложно. Скорее всего, выбор будет сделан в сторону шоу, – сказала тренер.

Саша Трусова – все? Не хочет больше соревноваться, и у нее на это 5 причин

Где твои крылья, которые нравились мне? Без четверных Трусова неинтересна даже самой себе

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Да понятно уже, что Трусова не вернётся в спортивное фигуркатание и в сборную -международных больших стартов нет , как ОИ ЧМ в данное время и решила зарабатывать денежку себе в шоу !
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николетта555
Саша очень талантливая и яркая фигуристка. Успехов во всём.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Железная Леди
а что ее ждет в соревнованиях? только потеря здоровья.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mari Gams
Да , Саша девушка с характером , поэтому сама решит что ей делать и где и когда выходить на лёд .
Главное , чтобы желания совпадали с возможностями .
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vanessa2021
Ответ AlenaElena28@mail.ru
откуда мы можем знать . комбеки были . согласна с тем что вероятность комбека процентов 20 из 100
Если вернут МС, то возможно возвращение Саши в спорт. А как сейчас- ей это не нужно от слова совсем.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Plusha2112
Ответ vanessa2021
Если вернут МС, то возможно возвращение Саши в спорт. А как сейчас- ей это не нужно от слова совсем.
Трусовой на них еще надо отобраться - на эти старты
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hiro Nakamura
Ответ Plusha2112
Трусовой на них еще надо отобраться - на эти старты
Что-что, а Саша девушка целеустремлённая, если ей это на самом деле надо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий