Александра Трусова планирует создать собственное ледовое шоу

Теги сборная России женское катание Матч ТВ Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Александра Трусова планирует создать ледовое шоу.

Об этом сообщает «Матч ТВ». 

Трусова не выступит на контрольных прокатах сборной России в сентябре. По информации «СЭ», она не планирует соревноваться в сезоне-2023/24.

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138 комментариев

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Defender64
Скоро плюнуть нельзя будет на улице, чтобы не попасть в афишу чьего-нибудь ледового шоу.
+95
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абанамат
Звучит как анекдот, девочка, которая проиграла все главные старты из-за отсутствия хореографии , будет ставить ледовые шоу.
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ретроградный меркурий
Амбициозно, это похвально. Но кажется, что Саша в этом мало что понимает. В России рынок перенасыщен, Запад наглухо закрыт (Япония и Корея туда же), в Китае Рудковская едва смогла собрать полупустые трибуны. У Трусовой нет ни собственных знаний, ни команды. Как она собирается конкурировать с Навкой, Авербухом и Рудковской?
+59
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Ирина Иванова
У всех есть шоу, а у меня нет
Подходящей кульминацией шоу будет ремикс из "Цирка": Я из пушки в небо уйду/Диги-диги-ду, диги-диги-ду!
+39
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Den3Lo
аха-ха ))). Папатрус похоже планирует получить грант. Там их еще не посылали )))
+30
-6
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Док Аксель
Если своё ледовое шоу, то только с домашними питомцами. Такого ещё у нас нет.
+28
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Мурманчанин37
Ответ Железная Леди
Плющенко там почти месяц откатал. теперь Навка собирается. в Китае всем зрителей хватит.
"Плющенко там почти месяц откатал"

4-6 августа - Лебединое озеро
11-13 августа - Щелкунчик.
Легким движением мысли, 6 дней выступлений превращаются в почти месяц
+17
-1
+16
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ретроградный меркурий
Ответ Сладкий пончик
Ну предположим конкурировать с Рудковской ей не придется 😉
Почему это? Она будет прямой конкуренткой Рудковской, как и всем остальным
+16
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Регина
Каждая последующая новость круче предыдущей😂😅🤣
+14
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Мурманчанин37
Ответ ретроградный меркурий
Амбициозно, это похвально. Но кажется, что Саша в этом мало что понимает. В России рынок перенасыщен, Запад наглухо закрыт (Япония и Корея туда же), в Китае Рудковская едва смогла собрать полупустые трибуны. У Трусовой нет ни собственных знаний, ни команды. Как она собирается конкурировать с Навкой, Авербухом и Рудковской?
Указанное трио еще и умеет "получать" гранты от бюджета и спонсорские от госкомпаний, благодаря чему их шоу являются рентабельными. У Трусовой нет такого админресурса. Туктамышева со всей поддержкой в Питере так и не смогла поставить на поток собственное шоу, хотя бы на уровне города. И действительно, рынок перенасыщен у нас
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seasea
Ответ russalka
Сотникова не осознавала, Липницкая халявила, Загитова не решилась, Медведева болела, Щербакова пресыщена, ну хоть кто-то из одиночниц своё шоу запустит, как бы пора уже!
а может они просто знают сколько денег надо с начала вложить ))))
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ретроградный меркурий
Ответ russalka
Авербух тоже главный свой старт проиграл, однако же шоу ставит супер! Серебряные медалисты вообще всегда самые голодные.
Авербуху было за 30, когда он начал заниматься продюсированием, плюс он сам - очень талантливый хореограф-постановщик
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S Olga
Ответ Док Аксель
Если своё ледовое шоу, то только с домашними питомцами. Такого ещё у нас нет.
Собачек на коньки поставит?
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oldparakhod
И станет она владычицей морскою, а девочка Яна будет у неё на посылках...
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Олег Васильев
ну тут известности мало, нужны организаторские способности, на одном имени много не сделаешь
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ИннаВБ
Ответ Nokolay Fomi4ev
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Вы помешанына ЭТ? Она то причем, Саша в шоу ТШТ не выступала, они прекрасно обошлись без неё. Отряд не заметил потери бойца😜🤣
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Анна Беляева
Пока не ясно, кто будет организатором и продюсером, все эти "планы" - розовые детские фантазии. Максимум, что может дать шоу Александра - свое имя на афише. А это даже не начало успешного проекта.
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ИннаВБ
Ответ russalka
Сотникова не осознавала, Липницкая халявила, Загитова не решилась, Медведева болела, Щербакова пресыщена, ну хоть кто-то из одиночниц своё шоу запустит, как бы пора уже!
У Лизы было свое шоу, одно провела,потом поняла что лучше участвовать в чужих.
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ретроградный меркурий
Ответ Железная Леди
Комментарий удален модератором
Во-первых, даже Загитова не сделала собственное шоу, хотя её медийность на пике была несравнима с Сашей. Во-вторых, я больше бы поверил, что Загитова способна организовать свое шоу, чем Трусова. И с точки зрения медийности, и собственно катания, и связей в ФК и бизнес-среде
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Николай Криницкий
Какой то сюр творится в современном ФК, девочки без образования становятся тренерами,ведущими, а теперь ещё и постановщиками шоу.
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Tatiana Klm
Решила поставить конкуренцию акулам шоу-бизнеса?)) Сожрут - и не подавятся
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RS97
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Defender64
Скоро плюнуть нельзя будет на улице, чтобы не попасть в афишу чьего-нибудь ледового шоу.
Это бум. Лет через пять большенству надоест, если не раньше.
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Александр Константинов
Она себя с Юдзуру сравнивает? Она не вывезет.
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outvoice
Самая смешная новость за сегодня
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nina1212
Я бы скорее поверила в шоу Медведевой, она больше про творчество, и возможно есть полезные знакомства, умеет себя преподать.
У Саши только имя, и то... По сегодняшним комментариям видно, с ней уже попрощались, после новости об уходе из спорта
Думаю, если все таки и будет шоу, то возьмет опытного продюссера. Кого только??) Кто у нас спец в ледовых шоу и не занят
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