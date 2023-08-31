Александра Трусова планирует создать собственное ледовое шоу
Александра Трусова планирует создать ледовое шоу.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Трусова не выступит на контрольных прокатах сборной России в сентябре. По информации «СЭ», она не планирует соревноваться в сезоне-2023/24.
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У Саши только имя, и то... По сегодняшним комментариям видно, с ней уже попрощались, после новости об уходе из спорта
Думаю, если все таки и будет шоу, то возьмет опытного продюссера. Кого только??) Кто у нас спец в ледовых шоу и не занят