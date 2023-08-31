Александра Трусова планирует создать собственное ледовое шоу

Александра Трусова планирует создать ледовое шоу.

Об этом сообщает « ».

Трусова не выступит на контрольных прокатах сборной России в сентябре. По информации «СЭ», она не планирует соревноваться в сезоне-2023/24.

Саша Трусова – все? Не хочет больше соревноваться, и у нее на это 5 причин

Где твои крылья, которые нравились мне? Без четверных Трусова неинтересна даже самой себе