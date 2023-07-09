Ирина Роднина: «Олимпийское движение признает – без россиян и белорусов популярность спорта падает. Пример – ЧМ по хоккею, который вообще никто не смотрел»

Теги Ирина Роднина МОК ЧМ по хоккею Хоккей

Ирина Роднина на примере ЧМ по хоккею высказалась о влиянии россиян и белорусов на спорт.

«Олимпийское движение и многие международные федерации признают, что без участия российских и белорусских спортсменов популярность видов спорта падает, а финансовое положение у многих ухудшается.

Так Международный союз конькобежцев, куда входит фигурное катание, коньки, шорт-трек, заявил о наличии больших финансовых проблем.

Самый наглядный пример – это чемпионат мира по хоккею, который, мне кажется, вообще никто не смотрел.

Поэтому МОК сейчас нужно тактично вылазить из той калоши, в которую они сами сели. И делаться это, конечно, будет очень медленно», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Сборные России и Беларуси отстранены от международных турниров решением Международной федерации хоккея (ИИХФ).

ЧМ-2023 по хоккею прошел в Финляндии и Латвии. Сборная Канады выиграла турнир.

12 комментариев

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37old
А кто смотреть то будет? Европа же замерзла прошлой зимой без газа.
+50
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+49
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s_h_a_m_a_n
Можно сделать вывод, что ЧМ по хоккею только россияне и белорусы смотрят?))
+33
-1
+32
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42mk@
Ответ 37old
А кто смотреть то будет? Европа же замерзла прошлой зимой без газа.
Что прям насмерть? А то мне из туалета на улице в деревне не видно
+29
-1
+28
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Забор Высоков
Точно никто?
А кто тут каждый матч обсуждал?
Покажите ей количество комментов каждый день.
+17
0
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Коршунов-73
Удивительная тупость, кажется ей..
+13
0
+13
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oberkorn
Что человек с двойным гражданством, делает в нашей власти? Или туда, или сюда. Это же касается ротенберга и фетисова.
+10
0
+10
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Lesana
финны долго смеялись, Ирина Константиновна
+7
-1
+6
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siralexf
Вот опять тупейший человек лезет не в свое дело. Она и знать не знает кто такие Кросби, Макведид, поэтому конечно рейтинг низкий не от того что вместо них от Канады и прочих топовых сборных приезжает 10-й состав.
+6
0
+6
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Разрушающий мифы
упали (снизились) рейтинги и вообще никто не смотрел это две большие разницы.
+2
0
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42mk@
Вообще никто из неучавствующих?
+1
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LaVa
И без еврохоккейтура они разучились играть в хоккей.
0
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ОЛЛС1911
Ответ Lesana
финны долго смеялись, Ирина Константиновна
болгары возмутились
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