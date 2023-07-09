Ирина Роднина: «Олимпийское движение признает – без россиян и белорусов популярность спорта падает. Пример – ЧМ по хоккею, который вообще никто не смотрел»

Ирина Роднина на примере ЧМ по хоккею высказалась о влиянии россиян и белорусов на спорт.

«Олимпийское движение и многие международные федерации признают, что без участия российских и белорусских спортсменов популярность видов спорта падает, а финансовое положение у многих ухудшается.

Так Международный союз конькобежцев, куда входит фигурное катание, коньки, шорт-трек, заявил о наличии больших финансовых проблем.

Самый наглядный пример – это чемпионат мира по хоккею, который, мне кажется, вообще никто не смотрел.

Поэтому МОК сейчас нужно тактично вылазить из той калоши, в которую они сами сели. И делаться это, конечно, будет очень медленно», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Сборные России и Беларуси отстранены от международных турниров решением Международной федерации хоккея (ИИХФ).

ЧМ-2023 по хоккею прошел в Финляндии и Латвии. Сборная Канады выиграла турнир.