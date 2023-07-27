Роднина о допуске украинцев к турнирам с россиянами: «У Украины не было выбора. Если они хотят остаться в олимпийской семье, то обязаны следовать правилам»

Теги Ирина Роднина МОК министерство молодежи и спорта Украины Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о том, что украинцам разрешили соревноваться с россиянами.

Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе.

«В заявлениях Международного олимпийского комитета четко говорится: любая дискриминация по национальному признаку пресекается.

У Украины просто не было другого выбора. Если они хотят остаться в олимпийской семье, то обязаны следовать правилам.

С одной стороны, за местных атлетов можно было бы порадоваться, ведь они смогут спокойно выступать без всяких запретов. С другой, по тому, как они ведут себя по отношению к российским коллегам, я не хочу ничего о них говорить.

Для нас сейчас главное, чтобы с наших ребят сняли ограничения», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка. 

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