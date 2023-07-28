Роднина об олимпийской квоте для украинки Харлан: «Почему вы все время ищете какую‑то справедливость? Всегда есть особые ситуации»

Ирина Роднина объяснила решение МОК предоставить олимпийскую квоту украинской саблистке.

Ранее украинка Ольга Харлан была дисквалифицирована на чемпионате мира по фехтованию в Милане за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой. Но позже дисквалификацию отменили, а глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах решил предоставить Харлан квоту на участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Почему вы все время ищете какую‑то справедливость? Есть правила, в которых есть исключения. Было нарушение правил, по правилам схватка была без окончательного результата. Значит, что дальше Харлан не могла ни выбыть, ни выдвигаться наверх. Значит, делайте сами логический вывод.

Раз было искусственно прервано это дело, значит, предоставляется особая квота, всегда есть особые ситуации», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

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