Роднина об олимпийской квоте для украинки Харлан: «Почему вы все время ищете какую‑то справедливость? Всегда есть особые ситуации»

Теги Ирина Роднина МОК сборная России жен Томас Бах сабля сборная Украины жен Ольга Харлан Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Фигурное катание

Ирина Роднина объяснила решение МОК предоставить олимпийскую квоту украинской саблистке.

Ранее украинка Ольга Харлан была дисквалифицирована на чемпионате мира по фехтованию в Милане за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой. Но позже дисквалификацию отменили, а глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах решил предоставить Харлан квоту на участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Почему вы все время ищете какую‑то справедливость? Есть правила, в которых есть исключения. Было нарушение правил, по правилам схватка была без окончательного результата. Значит, что дальше Харлан не могла ни выбыть, ни выдвигаться наверх. Значит, делайте сами логический вывод.

Раз было искусственно прервано это дело, значит, предоставляется особая квота, всегда есть особые ситуации», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

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11 комментариев

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maripous
Ответ alexnew
Ну, то есть по отношению к России можно нарушать правила и все равно сделают исключение.
А разве на этом турнире была сборная России? Нет, её там не было. Там были какие то нейтральные атлеты без роду и племени, отказавшиеся от флага, национальной и государственной идентификации. И всё равно не прокатило. Россия сама согласилась на такие унизительные правила.
+7
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Atsuktuvas
Ответ alexnew
Ну, то есть по отношению к России можно нарушать правила и все равно сделают исключение.
Просто если Россию вынести за скобки, то вся остальная система будет работать как и раньше.
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alexnew
Ответ Atsuktuvas
Просто если Россию вынести за скобки, то вся остальная система будет работать как и раньше.
Та не допускайте спортсменов из России, но если Вы их допускаете, то не допускайте дискриминации в отношении них.
+8
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alexnew
Ну, то есть по отношению к России можно нарушать правила и все равно сделают исключение.
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Док Аксель
Уже давно исключения становятся правилами, к сожалению...
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Jean-Guillaume The Creator
Не МОК, а цирк уродов
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La Gushka
Это называется wild card, обычное дело.
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Marina Evelson
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Ответ Val5995
Ольга рискнула, проявила принципиальность и блестяще выиграла и в спортивном и в общественном плане
Ольга молодец
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alexnew
Ответ maripous
А разве на этом турнире была сборная России? Нет, её там не было. Там были какие то нейтральные атлеты без роду и племени, отказавшиеся от флага, национальной и государственной идентификации. И всё равно не прокатило. Россия сама согласилась на такие унизительные правила.
Ну, о том и речь.
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