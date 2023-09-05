Фигурист Варламов о недопуске россиян: «Главное, чтобы нас поддерживала наша любимая страна, что она и делает. Те, кто занимается политизацией, сами себе делают хуже»

Фигурист Федор Варламов заявил, что .

Варламов выступает в танцах на льду с Варварой Курносенко. Они являются серебряными призерами Budapest Trophy 2021 года среди юниоров.

– Федя, в этом году ваш дуэт с Варварой Курносенко выходит во взрослые. Есть переживания на этот счет или уже не терпится показать себя на взрослом уровне?

– Готовимся! Сказать, что у нас все только начинается, наверное, не совсем правильно. Но могу сказать точно – мы выходим на эту дорогу, где есть свое движение, свой трафик из пар, где нужно просто все это до конца доехать и преодолеть весь этот взрослый путь. И тогда обязательно придешь к тому пункту назначения, который каждый из нас указывает сам.

– Откуда черпаете мотивацию на фоне отсутствия международных соревнований?

– В следующем году будут Игры дружбы по летним видам спорта, 137 стран уже заявились. В 2026 году проведут по зимним видам спорта. Наше поколение ждет что-то новое! Новые возможности. Главное, чтобы нас поддерживала наша любимая страна, что она и делает! А мы ее в обиду не дадим и будем до последнего отстаивать и представлять Россию на самом высоком уровне.

Наступила новая эпоха, и не нужно сейчас оборачиваться и смотреть назад. Мы как спортсмены, как чистые атлеты, делаем свою работу и нацелены только на мир, дружбу и объединение. А кто там занимается политизацией – это их дело! Сами себе делают хуже, – заявил Варламов.