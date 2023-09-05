«Родители увидели Авербуха, хотели спросить, как попасть на просмотр. Так и не подошли к нему – вот так мимо меня прошло фигурное катание». Гимнастка Крамаренко о начале карьеры

Теги Илья Авербух художественная гимнастика танцы на льду сборная России (художественная гимнастика) Лала Крамаренко ледовые шоу Федор Варламов Варвара Курносенко Гимнастика

Гимнастка Крамаренко рассказала историю о несостоявшейся встрече с Авербухом.

– Следишь за фигурным катанием? Кого можешь выделить?

– Всегда слежу и поддерживаю, сейчас, конечно же, переживаю и поддерживаю Федю (Варламова) и Варю (Курносенко), очень красивая пара. Желаю им только светлого и удачного пути! А так, с самого раннего детства любила смотреть ледовые шоу, мечтала участвовать в них.

В детстве была интересная история: мы гуляли в Парке Горького, и родители увидели Илью Авербуха, хотели подойти и спросить, как попасть на просмотр к ним, а мы тогда уже занимались художественной гимнастикой в Баку.

Но бабушка и папа сказали, что в Баку мы точно не найдем хорошую школу, так как фигурное катание не развито в этой стране. Тогда так и не подошли к Илье, вот так мимо меня прошло фигурное катание… – рассказала чемпионка Европы по художественной гимнастике.

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2 комментария

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Аленка_76
Лала не стала фигуристкой,зато стала отличной гимнасткой
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Jessi
С таким телосложением она бы закончила карьеру на льду в лет 13.
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