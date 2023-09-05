Кагановская о дуэте с Чиризано: «Не знаю, откуда берутся такие новости»

Теги сборная России танцы на льду Дарио Чиризано Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Российская фигуристка Василиса Кагановская прокомментировала информацию о том, что ее партнером в танцах на льду может стать Дарио Чиризано.

«Не знаю, откуда берутся такие новости», – ответила спортсменка.

Кагановская – победитель финала Гран-при России-2022/23, в августе распался ее дуэт с Валерием Ангелополом. Чиризано до января выступал с Ириной Хаврониной.

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54 комментария

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Адриана
Алё, источник, знакомый с ситуацией! Ваш выход!
+37
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+36
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bona ulo
От сильного желания фанатов получить сильную, красивую пару. От многочисленных обсуждений и упоминания Дарио. Акулы ж тоже читают все это, вот и вбрасывают. :)
+35
-3
+32
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Lana Kazakova
Пример того как плодятся инсайды:

В прошлом году в одном чате в телеграме фанаты пошутили о том, что Хромых планирует переходить в Италию или куда-то. Это была чистой воды шутка.

Эта шутка пошла дальше по чатам.

Потом эту шутку перепостил к себе какой-то маленький тг-канал о фигурному катании как слух.

Оттуда этот слух перекочевал в англоязычный твиттер. Эта инфа была опубликована в аккаунте The skating lessons как инсайд.

А уже оттуда эта новость попала в российские СМИ. А всё началось того, что фанаты фигурного катания просто решили пошутить в своём кругу.
+27
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Юра Плисецкий
Похоже Дарио отказался.
+25
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Gel Na
Ответ Himmelge
Он слишком порядочный.
или международные старты для него приоритетнее Мордовских узоров. Да и после мерзкого поведения Федры я бы на его месте из принципа никаких дел больше с ней не имела
+26
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+17
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Heopsa
Если Дарио будет выступать за Италию, там огромные шансы стать первой парой и довольно быстро, ГФ давно пора на заслуженный отдых. Зачем ему возвращаться в Россию, где очередь блатных детей, дочек, жучек. и они с Васильком вполне могут пролететь мимо тройки, даже если ХБ снова на ногах не будут стоять
+20
-3
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Белые Росы
Дарио не отказался. Он сам с удивлением узнал, что готов кататься с Кагановской. А рассадник сплетен сидит на р-спорт по фамилии жуков
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King_bez_ice
Нууу Диана тоже писала какие интересные новости мы о себе узнаем
Так что и тут она просто сказала не знает откуда такие новости берутся
+20
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Himmelge
Ответ Юра Плисецкий
Похоже Дарио отказался.
Он слишком порядочный.
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Vera Goncharova
ну как бы «не знаю, откуда берутся эти новости» может звучать и как «не знаю, кто так быстро слил инфу». одно ясно — пока ничего не ясно!
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King_bez_ice
Ответ Anna
На момент когда Диана писала, они и не планировали никуда переходить
Да конечно) это же все за один день решается и мыслей у нее таких не было)
+16
-5
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Марина Иванова
Ну, как-то мутно опровергла прямо скажем. Четкого "не пробуюсь" не прозвучало.
+11
-1
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Мурманчанин37
Ситуация показывает любимую мульку наших журналистов с их "источник, близкий к..." Можно почерпнуть любой бред в комментах на ФСО, Спортсе, Дзене или тг - и написать новость в надежде на кликбейт. Кто решил, что Чиризано подойдет Василисе по харизме и антропометрии?
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Delirium
Ответ Юра Плисецкий
Похоже Дарио отказался.
Скорее всего с ним никто и не связывался.
+11
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Дристун
Ответ Anna
На момент когда Диана писала, они и не планировали никуда переходить
ну конеееечно))) они просто так целый год сидели в омериках и никуда не вылазили, именно потому, что НЕ поанировали никуда уходить, вот никуда..... там работа велась с момента завершения олимпийских игр
+11
-2
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22somebody22
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Heopsa
Если Дарио будет выступать за Италию, там огромные шансы стать первой парой и довольно быстро, ГФ давно пора на заслуженный отдых. Зачем ему возвращаться в Россию, где очередь блатных детей, дочек, жучек. и они с Васильком вполне могут пролететь мимо тройки, даже если ХБ снова на ногах не будут стоять
Да что все так к Италии привязались...🤦
Никаких предложений от итальянской федерации ему не поступало,также как и Хромых.А если и был вариант примазаться к Италии,благодаря итальянской крови,то это ещё не значит,что на деле всё это легко осуществимо.Значит,спонсировать его там тоже не готовы,как и Талалайкину.Что-то он с чешкой Цимловой за Чехию кататься собирался,а не за Италию.Если в России,он будет тренироваться с Кагановской у Крыловой,то блат ему обеспечен,как и Ангелополу.
ГФ может и пора на отдых,но они по-прежнему,единственный топ-дуэт Италии,который спокойно докатит до домашней Олимпиады и возьмет медаль в личке,особенно,если наших там не будет.
Так что,вариант возвращения Дарио в Россию,вполне жизнеспособный,тем более,что он и уйти никуда не успел.
+14
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+9
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chespo
Не для того Чиризано со своим итальянским граждаством уезжал, чтобы сейчас вернуться, у него в перспективе участие в ГС, ну и перед Денисой, наверняка, закрепленные юридически обязательства имеются.
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22somebody22
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ну,в свое время,Ильиных/Кацалапов до последнего молчали про разрыв,даже их тренер Морозов опровергал.Это ещё не значит,что такого не может быть.
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Аленка_76
А СМИ уже всех обзвонили)
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Heopsa
Ответ 22somebody22
Да что все так к Италии привязались...🤦 Никаких предложений от итальянской федерации ему не поступало,также как и Хромых.А если и был вариант примазаться к Италии,благодаря итальянской крови,то это ещё не значит,что на деле всё это легко осуществимо.Значит,спонсировать его там тоже не готовы,как и Талалайкину.Что-то он с чешкой Цимловой за Чехию кататься собирался,а не за Италию.Если в России,он будет тренироваться с Кагановской у Крыловой,то блат ему обеспечен,как и Ангелополу. ГФ может и пора на отдых,но они по-прежнему,единственный топ-дуэт Италии,который спокойно докатит до домашней Олимпиады и возьмет медаль в личке,особенно,если наших там не будет. Так что,вариант возвращения Дарио в Россию,вполне жизнеспособный,тем более,что он и уйти никуда не успел.
Не факт, что Россию вообще пустят на Олимпиаду. А какие планы у сборной Италии - никто не знает, и с Талалайкиной, которая сама завалилась, что спонсор сбежал, его странно сравнивать
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Елена Спирина
Кто-то вслух помечтал и понеслось. Удачи Василиса!
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Kontiolahti
Дарик ещё вчера сказал, что первый раз слышит (без всякого неуважения или пренебрежения к Василисе, очень корректно) и такой вариант не рассматривает.
Но это же не кликбейтно, и в СМИ никто это не потащил..
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Heopsa
Ответ MARG-la
В паре с Денизой? Вы так шутите?
Синицина раскаталась, и Денизу Барбара может до ума довести. А кто там им может в сборной помешать? Больше сильных пар кроме ГФ и нет.
+7
-2
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chespo
Ответ Блинчик
Дарио тоже захотел контракт?))
Возможно, он его уже имеет с Цымловой, на западе это достаточно распространенное явление.
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pelod
ай-ай-ай, а вчера их тут разве что не поженили 🤣🤣
+4
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