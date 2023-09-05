Кагановская о дуэте с Чиризано: «Не знаю, откуда берутся такие новости»
Российская фигуристка Василиса Кагановская прокомментировала информацию о том, что ее партнером в танцах на льду может стать Дарио Чиризано.
«Не знаю, откуда берутся такие новости», – ответила спортсменка.
Кагановская – победитель финала Гран-при России-2022/23, в августе распался ее дуэт с Валерием Ангелополом. Чиризано до января выступал с Ириной Хаврониной.
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В прошлом году в одном чате в телеграме фанаты пошутили о том, что Хромых планирует переходить в Италию или куда-то. Это была чистой воды шутка.
Эта шутка пошла дальше по чатам.
Потом эту шутку перепостил к себе какой-то маленький тг-канал о фигурному катании как слух.
Оттуда этот слух перекочевал в англоязычный твиттер. Эта инфа была опубликована в аккаунте The skating lessons как инсайд.
А уже оттуда эта новость попала в российские СМИ. А всё началось того, что фанаты фигурного катания просто решили пошутить в своём кругу.
Так что и тут она просто сказала не знает откуда такие новости берутся
Никаких предложений от итальянской федерации ему не поступало,также как и Хромых.А если и был вариант примазаться к Италии,благодаря итальянской крови,то это ещё не значит,что на деле всё это легко осуществимо.Значит,спонсировать его там тоже не готовы,как и Талалайкину.Что-то он с чешкой Цимловой за Чехию кататься собирался,а не за Италию.Если в России,он будет тренироваться с Кагановской у Крыловой,то блат ему обеспечен,как и Ангелополу.
ГФ может и пора на отдых,но они по-прежнему,единственный топ-дуэт Италии,который спокойно докатит до домашней Олимпиады и возьмет медаль в личке,особенно,если наших там не будет.
Так что,вариант возвращения Дарио в Россию,вполне жизнеспособный,тем более,что он и уйти никуда не успел.
Но это же не кликбейтно, и в СМИ никто это не потащил..