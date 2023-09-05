Кагановская о дуэте с Чиризано: «Не знаю, откуда берутся такие новости»

Российская фигуристка Василиса Кагановская прокомментировала информацию о том, что ее партнером в танцах на льду может стать Дарио Чиризано.

«Не знаю, откуда берутся такие новости», – ответила спортсменка.

Кагановская – победитель финала Гран-при России-2022/23, в августе распался ее дуэт с Валерием Ангелополом. Чиризано до января выступал с Ириной Хаврониной.

Тупик фигуриста Чиризано: попрощался с Россией, нашел супертренеров и партнершу из Чехии – а его не отпустили

Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?