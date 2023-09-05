Дядя Ангелопола: «Валере его «павлинство» ничего хорошего не принесло. Боюсь, дальше будет еще хуже»

Дядя Валерия Ангелопола заявил, что «павлинство ничего хорошего не принесло».

Ранее распался дуэт Ангелопола с Василисой Кагановской в танцах на льду. Дядя фигуриста – двукратный чемпион мира Олег Овсянников, выступавший вместе с Анжеликой Крыловой.

– Еще несколько месяцев назад о Кагановской и Ангелополе говорили как о едва ли не самом перспективном российском танцевальном дуэте. Можно ли было его сохранить?



– Валеру в его спортивной жизни веду с самого начала, как только поставил мальчишку на коньки. С кем бы он ни катался, всегда был рядом. Парнишка непростой. О его сложном характере все знали. Только в любом конфликте не бывает однозначно правых и виноватых. Виноваты все.

Не хочу выгораживать, но свою лепту внесли и Василиса, и мамы, и – пусть не обижается моя многолетняя партнерша, с которой много чего выиграли – тренер. Хотя Анжелика делала все возможное, чтобы вывести Кагановскую и Ангелопола на высокий уровень, сглаживая острые углы.

– Могла ли Крылова разрулить ситуацию, и нужно ли было это делать?

– Насколько мне известно, еще в июле начались разборки между партнерами, в этой ситуации Ангелопола нужно было держать в узде очень жестко. Хотя и Василек у нас – не подарок. Впрочем, среди спортсменов, нацеленных на высокие результаты, с ангельским характером нет никого.

– На ваших глазах Наталья Линичук на протяжении многих лет укрощала Оксану Грищук. Могла ли Крылова применить ее опыт?



– Линичук каким-то образом удавалось справляться с неуправляемой Оксаной. С этим тренером дуэт Грищук/Платов выиграл Олимпиаду, побеждал на чемпионатах мира и Европы. А Крылова справиться с Ангелополом не смогла, хотя предупреждал ее: для Валеры авторитетов нет. Справиться с ним, кроме меня, мог только Фрэнк Гурейро, отец Джонатана. Он помогал супруге Светлане Ляпиной, у которой одно время тренировался Валера. Еще Максим Ставиский с самого начала совместной работы заставил племянника отнестись к себе с должным пиететом, – сказал Овсянников.

Также Овсянников считает, что помочь в ситуации с Ангелополом и Кагановской мог бы бывший президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев.

«Возможно, он (Писеев) и сумел бы жестко разрулить ситуацию с Кагановской и Ангелополом, не доводя дело до обсуждения на всех уровнях. Ребята в какой-то момент поймали «звездняк». Некоторое время удавалось не выносить это в публичное пространство, но в последние месяцы, похоже, ситуация вышла из-под контроля.

Валере его «павлинство» ничего хорошего не принесло. Боюсь, дальше будет еще хуже, – заявил Овсянников.

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