Дядя Ангелопола: «Валере его «павлинство» ничего хорошего не принесло. Боюсь, дальше будет еще хуже»

Теги Максим Ставиский Наталья Линичук Валентин Писеев сборная России танцы на льду Олег Овсянников Оксана Грищук Джонатан Гурейро Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Дядя Валерия Ангелопола заявил, что «павлинство ничего хорошего не принесло».

Ранее распался дуэт Ангелопола с Василисой Кагановской в танцах на льду. Дядя фигуриста – двукратный чемпион мира Олег Овсянников, выступавший вместе с Анжеликой Крыловой.

– Еще несколько месяцев назад о Кагановской и Ангелополе говорили как о едва ли не самом перспективном российском танцевальном дуэте. Можно ли было его сохранить?
 
– Валеру в его спортивной жизни веду с самого начала, как только поставил мальчишку на коньки. С кем бы он ни катался, всегда был рядом. Парнишка непростой. О его сложном характере все знали. Только в любом конфликте не бывает однозначно правых и виноватых. Виноваты все.

Не хочу выгораживать, но свою лепту внесли и Василиса, и мамы, и – пусть не обижается моя многолетняя партнерша, с которой много чего выиграли – тренер. Хотя Анжелика делала все возможное, чтобы вывести Кагановскую и Ангелопола на высокий уровень, сглаживая острые углы.

– Могла ли Крылова разрулить ситуацию, и нужно ли было это делать?

– Насколько мне известно, еще в июле начались разборки между партнерами, в этой ситуации Ангелопола нужно было держать в узде очень жестко. Хотя и Василек у нас – не подарок. Впрочем, среди спортсменов, нацеленных на высокие результаты, с ангельским характером нет никого.

– На ваших глазах Наталья Линичук на протяжении многих лет укрощала Оксану Грищук. Могла ли Крылова применить ее опыт?
 
– Линичук каким-то образом удавалось справляться с неуправляемой Оксаной. С этим тренером дуэт Грищук/Платов выиграл Олимпиаду, побеждал на чемпионатах мира и Европы. А Крылова справиться с Ангелополом не смогла, хотя предупреждал ее: для Валеры авторитетов нет. Справиться с ним, кроме меня, мог только Фрэнк Гурейро, отец Джонатана. Он помогал супруге Светлане Ляпиной, у которой одно время тренировался Валера. Еще Максим Ставиский с самого начала совместной работы заставил племянника отнестись к себе с должным пиететом, – сказал Овсянников.

Также Овсянников считает, что помочь в ситуации с Ангелополом и Кагановской мог бы бывший президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев.

«Возможно, он (Писеев) и сумел бы жестко разрулить ситуацию с Кагановской и Ангелополом, не доводя дело до обсуждения на всех уровнях. Ребята в какой-то момент поймали «звездняк». Некоторое время удавалось не выносить это в публичное пространство, но в последние месяцы, похоже, ситуация вышла из-под контроля.

Валере его «павлинство» ничего хорошего не принесло. Боюсь, дальше будет еще хуже, – заявил Овсянников.

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193 комментария

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Марина Иванова
Мама Ангелопола рассказывала, что Крылова недостаточно сыну сопли вытирала, а, по мнению дяди, оказывается надо было с розгами стоять. Я представляю какая "шедевральная" атмосфера там царила все эти 5 лет.
Семейство, конечно, сказачное, но Овсянников намного адекватнее своих родственников.
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Сережа-молодец!
У нас есть не воспитанный родителями 19-летний хам, который "не признает авторитетов" со звездной болезнью. Виноваты, очевидно, тренер и партнерша
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Anna
А может укрощать павлинство Валеры должны его родственники, а не тренер? Но вместо укрощения, мама подкармливает его эго контрактами по возмещению морального вреда и оплате шнурков
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Lana Kazakova
Слова дяди Валеры не попавшие в статью:

А Крылова справиться с Ангелополом не смогла, хотя предупреждал ее: для Валеры авторитетов нет. Справиться с ним, кроме меня, мог только Фрэнк Гурейро, отец Джонатана. Он помогал супруге Светлане Ляпиной, у которой одно время тренировался Валера. Еще Максим Стависский с самого начала совместной работы заставил племянника отнестись к себе с должным пиететом.

Зачем тренеру такой сложный подопечный?
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Анна Лисина
Дядюшка сказал как отрезал - поймали звездняк. Что касается Крыловой, то ведь даже она говорила, что хочет зайти в группу к поклонникам и сказать - остановитесь.
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Alex1104
Ответ Alla Belova
Новый персонаж - адекватный родственник) ну почти)
Если Вы внимательно прочитаете статью, то заметите, что это не просто "адекватный родственник", а двукратный чемпион мира в танцах на льду. В паре с тренером именно этой пары. Серебряный призер олимпиады.
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Вошь энтропийная
Из этого следует, что Валера неуправляемый, Крылова виновата, что не обуздала, а Вася виновата, что не подстроилась.

Спортс ещё не опубликовал абзац о том, что для Валерушки не было никаких авторитетов, кроме самого Овсянникова, папы Джонатана Гурейро и Ставиского.
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Лия Романова
даже родной дядя отметил «павлинство» “мужика”😅
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Delirium
Ответ Юра Плисецкий
А вы не думаете, что Овсянников лучше знает реальную ситуацию изнутри?
Конечно знает, его отношение к племяннику хоть и культурно, но вполне доходчиво сообщено.
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ЮИ
Хороший комментарий. Без шапкозакидательства в чью-либо сторону (ну, кроме Писеева ;)) Всегда в конфликте участвует несколько сторон, но у кого-то хватает ума взять себя в руки, а кого-то несет. Пару жаль. Про неоптимистичный прогноз Олег тоже верно сказал. Надеюсь. хоть один(одна) из партнеров сможет создать перспективную пару.
+38
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чистый раскат
Ответ scorp19
Комментарий скрыт
Валер, успокойся уже) тренер же тебе сказал больше не выступать в публичном пространстве
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Delirium
Ответ Марина Иванова
Мама Ангелопола рассказывала, что Крылова недостаточно сыну сопли вытирала, а, по мнению дяди, оказывается надо было с розгами стоять. Я представляю какая "шедевральная" атмосфера там царила все эти 5 лет. Семейство, конечно, сказачное, но Овсянников намного адекватнее своих родственников.
Мы ж видим, что Овсянников самоустранился от работы с парой, при том, что признает, что оба партнеры не подарок, как и их мамы, но все-таки к племяннику у него очевидно негативное отношение.
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Мурманчанин37
Ответ Lana Kazakova
Слова дяди Валеры не попавшие в статью: А Крылова справиться с Ангелополом не смогла, хотя предупреждал ее: для Валеры авторитетов нет. Справиться с ним, кроме меня, мог только Фрэнк Гурейро, отец Джонатана. Он помогал супруге Светлане Ляпиной, у которой одно время тренировался Валера. Еще Максим Стависский с самого начала совместной работы заставил племянника отнестись к себе с должным пиететом. Зачем тренеру такой сложный подопечный?
Многие тренеры с радостью берутся работать с несомненно талантливой Костылевой, несмотря на ее маму.
Ягудин очень "отжигал", но Тарасова прямо билась за него.
Кацалапов, мягко говоря, отличался "своеобразным" характером, но для нашего ФК был топовым партнером.
Список можно продолжать
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bona ulo
Судя по всему, Олег не только уже год не работал с парой, но и с семьей Ангелополов не общался. Видимо и там произошел разлад. И возможно, по взаимосвязанной причине. Так как Олег считает, что Крылова была не достаточно жесткой с ребятами, особенно с Валериком. Тренировать детей своих давних знакомых и друзей - это почти как давать им крупную сумму в долг. Одна сторона не может быть достаточно жесткой, другая - что ее обязаны лучше понимать и идти навстречу.
Охотно верю, что контракт был идеей Крыловой. Но явно не в такой форме, как выкатили Ангелополы. В том контракте наверняка предполагалось прописать права и обязанности всех сторон, и в том числе материальные, а так же ответственность за невыполнение обязательств. Но сторона Ангелополов очевидно поняла это так, что обязанности и ответственность касаются только Василисы.
В целом Олег только подтвердил то, что было понятно и раньше. И в весьма корректной и адекватной форме.
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Юра Плисецкий
Единственная объективная оценка ситуации на сегодняшний день.
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Delirium
Ответ Lana Kazakova
Дядя ставит Крыловой в вину то, что она была с Ангелополом недостаточно жёсткой? Не укротила дикого мальчика? 🤣
Я бы не сказал, что ставит в вину, просто констатирует, что Анжелика не справилась, и оба партнера не подарок, но, судя по всему, основные претензии все-таки к племяннику.
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Alla Belova
Новый персонаж - адекватный родственник) ну почти)
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Pentrak
Ответ Анна Лисина
Дядюшка сказал как отрезал - поймали звездняк. Что касается Крыловой, то ведь даже она говорила, что хочет зайти в группу к поклонникам и сказать - остановитесь.
Вася год с психологом работает и в июле от него не вылезала. Да, голова от успехов кружилась, но она как-то с этим справилась и впряглась работать, а этот продолжил устраивать концерты. Умничка просто.
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Shtirly
Вот Олег не даст соврать. Были раньше Мужики. Их прямо с пеленок воспитывали Мужиками. А сейчас мамина радость то там, то сям. Страшно девок замуж отдавать.
+28
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Lana Kazakova
Дядя ставит Крыловой в вину то, что она была с Ангелополом недостаточно жёсткой? Не укротила дикого мальчика? 🤣
+27
-4
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Brokkoli
Дело тренера - тренировать, воспитывать должна семья. Ну а тут что выросло, то выросло. Пока молчали производили волшебное впечатление, как начали разглагольствовать, гнилая суть вышла наружу и чары рассеялись
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Викусик Шабаева
А не много ли почестей для какого-то Ангелопола.....???что его только могут усмирить пару человек.Он что великий чемпион или катальщик от Бога.Обыкновенный нарцисс
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Марина Иванова
Ответ KMR
Так он же сказал,что закидонам уже 3 месяца. Но Анжелика не смогла решить вопрос
Закидонам там судя по упоминанию благотворного влияния Фрэнка Гурейро лет 10 минимум)
+19
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Владимир Р
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Смысл подписывать контракт с "павлином, не признающим авторитетов"? Все правильно тренер и Вася сделали. Как они вообще пять лет продержались?
+19
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Алеся Ткаченко
Ничего себе предъява.Дядя с племянником не сладил,но требует это от тренера.Тренер это тренер,Воспитывать Валеру должны не Крылова,не Максим Ставиский а мама,которая недалеко от сынка ушла.Сперва маме надо было мозг в порядок привести,потом и за сынулю браться.
+18
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