Дядя Ангелопола: «Валере его «павлинство» ничего хорошего не принесло. Боюсь, дальше будет еще хуже»
Дядя Валерия Ангелопола заявил, что «павлинство ничего хорошего не принесло».
Ранее распался дуэт Ангелопола с Василисой Кагановской в танцах на льду. Дядя фигуриста – двукратный чемпион мира Олег Овсянников, выступавший вместе с Анжеликой Крыловой.
– Еще несколько месяцев назад о Кагановской и Ангелополе говорили как о едва ли не самом перспективном российском танцевальном дуэте. Можно ли было его сохранить?
– Валеру в его спортивной жизни веду с самого начала, как только поставил мальчишку на коньки. С кем бы он ни катался, всегда был рядом. Парнишка непростой. О его сложном характере все знали. Только в любом конфликте не бывает однозначно правых и виноватых. Виноваты все.
Не хочу выгораживать, но свою лепту внесли и Василиса, и мамы, и – пусть не обижается моя многолетняя партнерша, с которой много чего выиграли – тренер. Хотя Анжелика делала все возможное, чтобы вывести Кагановскую и Ангелопола на высокий уровень, сглаживая острые углы.
– Могла ли Крылова разрулить ситуацию, и нужно ли было это делать?
– Насколько мне известно, еще в июле начались разборки между партнерами, в этой ситуации Ангелопола нужно было держать в узде очень жестко. Хотя и Василек у нас – не подарок. Впрочем, среди спортсменов, нацеленных на высокие результаты, с ангельским характером нет никого.
– На ваших глазах Наталья Линичук на протяжении многих лет укрощала Оксану Грищук. Могла ли Крылова применить ее опыт?
– Линичук каким-то образом удавалось справляться с неуправляемой Оксаной. С этим тренером дуэт Грищук/Платов выиграл Олимпиаду, побеждал на чемпионатах мира и Европы. А Крылова справиться с Ангелополом не смогла, хотя предупреждал ее: для Валеры авторитетов нет. Справиться с ним, кроме меня, мог только Фрэнк Гурейро, отец Джонатана. Он помогал супруге Светлане Ляпиной, у которой одно время тренировался Валера. Еще Максим Ставиский с самого начала совместной работы заставил племянника отнестись к себе с должным пиететом, – сказал Овсянников.
Также Овсянников считает, что помочь в ситуации с Ангелополом и Кагановской мог бы бывший президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев.
«Возможно, он (Писеев) и сумел бы жестко разрулить ситуацию с Кагановской и Ангелополом, не доводя дело до обсуждения на всех уровнях. Ребята в какой-то момент поймали «звездняк». Некоторое время удавалось не выносить это в публичное пространство, но в последние месяцы, похоже, ситуация вышла из-под контроля.
Валере его «павлинство» ничего хорошего не принесло. Боюсь, дальше будет еще хуже, – заявил Овсянников.
Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?
Семейство, конечно, сказачное, но Овсянников намного адекватнее своих родственников.
А Крылова справиться с Ангелополом не смогла, хотя предупреждал ее: для Валеры авторитетов нет. Справиться с ним, кроме меня, мог только Фрэнк Гурейро, отец Джонатана. Он помогал супруге Светлане Ляпиной, у которой одно время тренировался Валера. Еще Максим Стависский с самого начала совместной работы заставил племянника отнестись к себе с должным пиететом.
Зачем тренеру такой сложный подопечный?
Спортс ещё не опубликовал абзац о том, что для Валерушки не было никаких авторитетов, кроме самого Овсянникова, папы Джонатана Гурейро и Ставиского.
Ягудин очень "отжигал", но Тарасова прямо билась за него.
Кацалапов, мягко говоря, отличался "своеобразным" характером, но для нашего ФК был топовым партнером.
Список можно продолжать
Охотно верю, что контракт был идеей Крыловой. Но явно не в такой форме, как выкатили Ангелополы. В том контракте наверняка предполагалось прописать права и обязанности всех сторон, и в том числе материальные, а так же ответственность за невыполнение обязательств. Но сторона Ангелополов очевидно поняла это так, что обязанности и ответственность касаются только Василисы.
В целом Олег только подтвердил то, что было понятно и раньше. И в весьма корректной и адекватной форме.