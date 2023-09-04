Базылюк прыгнула в короткой программе на первенстве Москвы тройной аксель – тройной тулуп, двойной аксель и тройной лутц

Маргарита Базылюк выступила с короткой программой на первенстве Москвы.

Базылюк тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Фигуристка исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп, двойной аксель и тройной лутц. За выступление она получила 63,62 балла (36,80 за технику), уступив Милане Лебедевой и Елизавете Андреевой.

Новое сокровище Тутберидзе – 12-летняя Базылюк, а у примы Плющенко – лунная походка. Кто очаровал на прокатах?