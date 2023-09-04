Базылюк прыгнула в короткой программе на первенстве Москвы тройной аксель – тройной тулуп, двойной аксель и тройной лутц

Теги сборная России женское катание первенство Москвы Елизавета Андреева Милана Лебедева Маргарита Базылюк Фигурное катание

Маргарита Базылюк выступила с короткой программой на первенстве Москвы.

Базылюк тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Фигуристка исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп, двойной аксель и тройной лутц. За выступление она получила 63,62 балла (36,80 за технику), уступив Милане Лебедевой и Елизавете Андреевой. 

Новое сокровище Тутберидзе – 12-летняя Базылюк, а у примы Плющенко – лунная походка. Кто очаровал на прокатах?

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51 комментарий

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Татьяна Жеребцова
Объясните пжл.что не сделала Базилик?почему у неё такие низкие баллы?что это значит?
+45
-3
+42
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Ad notam
Марго можно поздравить с первым успешным трикселем на официальных соревнованиях.
+39
-1
+38
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polinarmax
че за фигня? и после этого кто то ещё считает, что тшт грибуют? трындец... давай Ритуся, зажги в ПП🔥🔥🔥
+44
-9
+35
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Anna
Истерика Тарасовой будет как после проката Титовой? Или там ошибки кого надо ошибки, а тут честно порезали?
+38
-7
+31
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Маргарита В Сафронова
Риту придерживают перед ПП.
+29
-3
+26
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Док Аксель
Пусть это недоразумение с оценкой в КП Марго не расстраивает. В ПП она всё выдаст и обнулит судей и соперниц. Кроме Принёвой у неё соперниц здесь нет. Удачи !
+23
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+23
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Лека-Лека
Здорово Риту тормознули.
Представляю себе истерику Рудковского в такой ситуации.
+23
-5
+18
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Лия Романова
оценка за КП при таком контенте странная, удачи и чистого проката ПП
+19
-1
+18
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Tatiana Klm
Воистину Первенство Водокачки) что это за позорные оценки с таким контентом?
+21
-3
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ДИАНА
Почему забыли лутц прибавить??????
+17
-1
+16
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Любитель_ФК
Ответ Allairina
Молодец, Марго! Но не поняла где лутц, почему у ней такие баллы?
Ей поставили неверное ребро на лутце , уже учтенном, но главное не в этом , компоненты 26 баллов против 31 у Миланы Лебедевой, вот где ее серьезно резанули , ну и на лутце тоже, отсюда и такие баллы.
+15
-1
+14
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Misson
С 3А и всеми выполненными на плюсы элементами сумма в КП должна быть ближе к 80 баллам.
+21
-9
+12
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Raduga
Посмотрела прокат Риты. Тоже не поняла, почему лутц обнулили. Надеюсь, судейский косяк. Вроде всё норм было.
+15
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Аленка_76
Молодец Маргарита. Удачи в ПП!
+14
-2
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SALMON
Ответ Misson
С 3А и всеми выполненными на плюсы элементами сумма в КП должна быть ближе к 80 баллам.
Бога побойтесь, какие 80. 80 уровень топов, оч и чм, а не юниорок на первом старте сезона
+15
-4
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Валерий Петров
Если программа у судей прошлогодняя, то там забит обязательный сольный ритт, а лутц обнуляется
+10
0
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Serfer13
Ответ Татьяна Жеребцова
Объясните пжл.что не сделала Базилик?почему у неё такие низкие баллы?что это значит?
Те же вопросы! Вроде все сделала и хорошо!
+11
-1
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Ответ unknownman
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Причем там ребро? Не разбираетесь не пишите. Лутц ошибочно обнулен из-за сбоя в судейской программе.
+12
-3
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olvl
Ответ Маргарита В Сафронова
Риту придерживают перед ПП.
Зачем? И не до такой же степени, если это так.
+12
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Allairina
Молодец, Марго! Но не поняла где лутц, почему у ней такие баллы?
+11
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Ритт
Протоколы есть уже?
+8
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Прокрустово ложе ограничений для юниоров в КП не дает преимущества фигуристкам с более сложным прыжковым контентом. Полагаю, задача Марго была не набрать максимально баллов с простой программой, а сделать задел на перспективу и выйти на новый уровень, выполнив триксель. IMHO
+8
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Лакс
4 года назад на этом же турнире Акатьева в 12 лет и 2 месяца в ПП исполнила с первого раза два акселя и упала с квада. Два квада и аксель с недокрутом потом были на Волкова.
ЕМНИП, чистые прокаты обеих программ с ультраси у Сони были в следующем сезоне.
У Риты есть шансы в этом плане опередить Соню.
+8
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AllaS
Маргарита молодец , к сожалению подключилась не сначала ее проката к трансе, придётся пересмотреть полностью. Такой контент и такие баллы.
+8
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Любитель_ФК
Ответ фынский аксель
Появились протоколы? Больше похоже, что поставили недокрут на 3а
Протоколов пока нет, это мои предположения , хотя и такие категоричные. На трикселе если и был недокрут , то на q? это только снимут баллы за гои, но на мой взгляд там вообще недокрута не было, я пересмотрел три раза в замедленной съемке, нормальный был триксель на плюс два. Но судьи если уж начали резать, то зарежут до "смерти".
+7
-1
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