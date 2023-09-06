Базылюк заняла 2-е место после пересмотра оценок на первенстве Москвы, Принева переместилась на 4-е

Теги сборная России женское катание первенство Москвы Алена Принева Елизавета Андреева Милана Лебедева Маргарита Базылюк Фигурное катание

Маргарита Базылюк стала 2-й после пересмотра оценок на первенстве Москвы.

Изначально второе место на турнире заняла фигуристка Алена Принева, набравшая 212,14 балла по сумме программ. Но после обновления таблицы с результатами она получила 204,87. 

Таким образом, Принева переместилась на четвертую позицию, а в топ-3 вошла Елизавета Андреева. Победа осталась за Миланой Лебедевой.

В коммюнике Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) говорится, что баллы были пересмотрены в произвольной программе Приневой – 141,32 вместо 148,59. Причиной стала «математическая ошибка».

Накануне генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Нина Мозер сообщала о пересмотре оценок. Принева в произвольной программе сделала два четверных лутца, два тройных тулупа и два тройных лутца, что запрещено правилами ISU – из всех тройных и четверных прыжков только два могут быть исполнены дважды. 

12-летняя ученица Тутберидзе прыгнула четыре ультра-си, но лишь с бронзой на первенстве Москвы. Судьи слишком строги?

192 комментария

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Voronok
Ну хоть так, рада за Лизу, а Рита, конечно должна быть первой.
Вот так из-за желания ЦСКА-шных судей любым способом протащить своих, Принева получит стресс, Лебедева оскорбления и хейт, сами ЦСКА и судьи очередной жирный минус репутации. Помните, что болельщики сейчас осведомлены о правилах лучше некоторых судей, так что думайте головушкой в следующий раз стоит ли нечестная игра свеч.
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ретроградный меркурий
Хорошо, что хоть постфактум исправили. Лизу с заслуженной медалью, показала прекрасное катание. Алёне это будет уроком и хорошо, что он случился в юниорах, а не на топовом соревновании. Ей с хореографом нужно сделать правильные выводы и не забивать программу однотипными каскадами. Произвольную она откатала отлично, несмотря на падение. Боевой характер у девочки
Марго - выше нос и не сдаваться. С учётом ошибок Приневой накатала на бесспорную победу. Техконтент убойный, свое ещё возьмёт, но нужно работать над второй оценкой по всем параметрам.
Милане, если читает, тоже сделать правильные выводы. Это не та победа, которой стоит быть довольной. Не всегда судьи будут настолько лояльны, чтобы, сильно зажмурившись, не замечать ей недокруты и одновременно с лупой выискивать их у других, да ещё и компы с горочкой навешивать
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Dannai
Ответ Lana Kazakova
Было бы человечнее дать два серебра - Приневой и Базылюк. Андреевой - бронзу. Просто отнимать медаль через сутки после награждения из-за судейской ошибки слишком жестоко.
Пусть скажет спасибо тренерам своим, которые все видели и промолчали. Или вы думаете, что тренер в процессе проката не видит, что прыгает его спортсмен? Нужно было самим указать на ошибку и не травмировать ребенка.
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4,5A
В шоке от некоторых. Риту нагло обворовывали два дня подряд, а принева с халтурой своей должна была остаться на 2? Вы шутите? Эта ситуация послужит уроком и Алене, и горе-тренерам. Не жалко абсолютно. На что накатали, то и получили. Рите - удачи и побед. Блатным - честного судейства
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Sky Smoker
Жесть. Что могу сказать, судьи тоже люди, но как так можно ошибиться в самых элементарных правилах фигурного катания... Когда зрители сразу указали на ошибку. Или "моргнули" сначала нарочно? :| Математическая ошибка, как же.

Риту с серебром!
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bona ulo
А вообще интересный прецедент получился. По сути дела именно болельщики добились пересмотра результатов. И урок федре, что совсем уж нагло химичить не получится.
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flyhigh
Очень рада за Лизу Андрееву, маленький львенок)
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Aelinn
Штраф за перекат в короткой не появился. Не заметили, бывает.
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Ягун Ягунини
Особенно рад за Лизу Андрееву, у неё вчера был потрясающий прокат. Если не ошибаюсь, это её первая награда на серьезном турнире.
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Алёна Вода
Ответ Lana Kazakova
Было бы человечнее дать два серебра - Приневой и Базылюк. Андреевой - бронзу. Просто отнимать медаль через сутки после награждения из-за судейской ошибки слишком жестоко.
Что значит--человечнее? Ей уже и так простили 1 из 2-х дедакшенов в КП.
Человечными надо быть ко всем фигуристкам, а не только к Принёвой!))) А для этого надо выставлять честные оценки
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Dannai
Ответ Е...С
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Это ошибка математическая. Ее должны были сразу исправить, а не когда зрители как котят судей в их "какашки" натыкали носом. Причем здесь пересмотр, это пересчет баллов.
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Лия Романова
Ответ Ezhevika33
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причём здесь доносы, ошибку заметили самые первые - болельщики при обсуждении прокатов, написали об этом в телеграме Кузнецова, тот заинтересовался вопросом и позвонил в федерацию. Вот только тогда техбригада с главным судьей и проснулись.
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polinarmax
Рита - первая, Лиза - вторая. вот так должно быть. Алену тоже жалко, обидно со второго места после вручения медали опускаться на четвёртое, хоть и заслуженно, но судьи с самого начала должны были судить справедливо, чтобы не допускать таких ситуаций
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olvl
Ответ polinarmax
Рита - первая, Лиза - вторая. вот так должно быть. Алену тоже жалко, обидно со второго места после вручения медали опускаться на четвёртое, хоть и заслуженно, но судьи с самого начала должны были судить справедливо, чтобы не допускать таких ситуаций
Вот именно, сразу судить нужно как надо. И как многие писали, победу оставили Милане. Хотя, как такое может быть с одним квадом с недокрутом заметным просто глазами. Как же прекратить эти судейские игры и откровенный произвол. Если посадили судить это не значит, что хочу, то и ворочу, это огромная ответственность. Каково сейчас Алёне никто не подумал. Свои дела только волнуют. Так нельзя.
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Ad notam
Интересная формулировка - "математическая ошибка"? Математика понимаш во всем виновата (Пифагор, Архимед и тд.) На самом деле грубейшая ошибка техпанели, судей и главного рефери. Можно конечно пенять на несовершеноое программное обеспечение от "царя Гороха с барского плеча ISU", но два плюс два можно и в уме сложить. IMHO
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Лидия Развозжаева
Сколько судей в бригаде?Еще и тех контролёр, тренеры …. И никто не видел ,что был лишний прыжок!!!!Никогда не поверю-хотели проскочить ,но болельщики знают правила хорошо !!!Поэтому ,лучше сразу указывать на ошибки спортсменов !
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Мурманчанин37
Еще бы рассмотрели судейство Кристины Кример в отношении Лукашовой: когда судьи ставят в пределах 7,50-8,25, а эта судья ставит пятерки и шестерки - тут надо отзывать судейскую корочку.
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Светлана Менова
Ответ bona ulo
А вообще интересный прецедент получился. По сути дела именно болельщики добились пересмотра результатов. И урок федре, что совсем уж нагло химичить не получится.
Вот пусть лучше ведут отбор судей, чтобы не травмировать морально юных спортсменок.
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Anna
Ответ Куликова Елена
На самом деле, на мой субъективный взгляд как-то не правильно это все получилось. Понятно, что после пересмотра по баллам так все и выходит. Но ошиблись взрослые, а "наказали" ребенка. Нужно было у Алены медаль НЕ забирать, но Рите и Лизе серебро и бронзу выдать. И в следующий раз судить внимательнее
Они хоть и дети, но проф. спортсмены, а это уже какая-то ерунда получится с вручением нескольких медалей
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AlexFed
Ответ Lana Kazakova
Было бы человечнее дать два серебра - Приневой и Базылюк. Андреевой - бронзу. Просто отнимать медаль через сутки после награждения из-за судейской ошибки слишком жестоко.
Жестоко обворовывать спортсменов на церемонии награждения, как это сделали с Базылюк и Андреевой, которая вообще без подиума и памятных эмоций осталась, а Принева получила свое и даже на чужом месте постояла.
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Ягун Ягунини
Ответ Блинчик
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Рухину в бытность его в ЦСКА на ПР после пересчета баллов вручили медаль, у Алиева пересчитали баллы в пользу Мозалева, Вике Васильевой на ПР вначале не учли, что прыжок был в бонусной зоне, после чего пересчитали результат, и т.д. и т.п. (таких примеров масса), это тоже в пользу одного священного штаба?))
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Anna
Ответ Jessi
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Она вам в кошмарах не снится? Была судейская ошибка, есть сутки на исправление. А к судьям, конечно, большие вопросы, как можно допускать такие косяки
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Храбрая виолончелистка
А кто-то сам себя перехитрил...Ведь Базылюк и Андреева выступали после Алёны. Если бы судьи вовремя заметили ошибку, то подогнать их результат под корректные баллы Алёны дело техники.
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Док Аксель
Правила ISU надо знать доморощенным "математикам", которых назначили судить первенство Москвы среди юниоров по фигурному катанию. А то у одних видим, у других не видим, здесь добавляем, там отнимаем и уже ничего заворачивать не надо...
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Любитель_ФК
Ответ expertmer2020
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В Солт- Лейк- Сити на олимпиаде , пересмотрели и наградили еще и канадскую пару и это было уже после награждения, проводили второе награждение.
+23
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