Базылюк заняла 2-е место после пересмотра оценок на первенстве Москвы, Принева переместилась на 4-е
Маргарита Базылюк стала 2-й после пересмотра оценок на первенстве Москвы.
Изначально второе место на турнире заняла фигуристка Алена Принева, набравшая 212,14 балла по сумме программ. Но после обновления таблицы с результатами она получила 204,87.
Таким образом, Принева переместилась на четвертую позицию, а в топ-3 вошла Елизавета Андреева. Победа осталась за Миланой Лебедевой.
В коммюнике Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) говорится, что баллы были пересмотрены в произвольной программе Приневой – 141,32 вместо 148,59. Причиной стала «математическая ошибка».
Накануне генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Нина Мозер сообщала о пересмотре оценок. Принева в произвольной программе сделала два четверных лутца, два тройных тулупа и два тройных лутца, что запрещено правилами ISU – из всех тройных и четверных прыжков только два могут быть исполнены дважды.
12-летняя ученица Тутберидзе прыгнула четыре ультра-си, но лишь с бронзой на первенстве Москвы. Судьи слишком строги?
Вот так из-за желания ЦСКА-шных судей любым способом протащить своих, Принева получит стресс, Лебедева оскорбления и хейт, сами ЦСКА и судьи очередной жирный минус репутации. Помните, что болельщики сейчас осведомлены о правилах лучше некоторых судей, так что думайте головушкой в следующий раз стоит ли нечестная игра свеч.
Марго - выше нос и не сдаваться. С учётом ошибок Приневой накатала на бесспорную победу. Техконтент убойный, свое ещё возьмёт, но нужно работать над второй оценкой по всем параметрам.
Милане, если читает, тоже сделать правильные выводы. Это не та победа, которой стоит быть довольной. Не всегда судьи будут настолько лояльны, чтобы, сильно зажмурившись, не замечать ей недокруты и одновременно с лупой выискивать их у других, да ещё и компы с горочкой навешивать
Риту с серебром!
Человечными надо быть ко всем фигуристкам, а не только к Принёвой!))) А для этого надо выставлять честные оценки