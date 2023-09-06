Базылюк заняла 2-е место после пересмотра оценок на первенстве Москвы, Принева переместилась на 4-е

Маргарита Базылюк стала 2-й после пересмотра оценок на первенстве Москвы.

Изначально второе место на турнире заняла фигуристка Алена Принева, набравшая 212,14 балла по сумме программ. Но после обновления таблицы с результатами она получила 204,87.

Таким образом, Принева переместилась на четвертую позицию, а в топ-3 вошла Елизавета Андреева. Победа осталась за Миланой Лебедевой.

В коммюнике Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) говорится, что баллы были пересмотрены в произвольной программе Приневой – 141,32 вместо 148,59. Причиной стала «математическая ошибка».

Накануне генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Нина Мозер сообщала о пересмотре оценок. Принева в произвольной программе сделала два четверных лутца, два тройных тулупа и два тройных лутца, что запрещено правилами ISU – из всех тройных и четверных прыжков только два могут быть исполнены дважды.

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