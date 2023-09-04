«А что тут говорить... Не нужно говорить, нужно делать». Костомаров опубликовал фото из тренажерного зала

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Роман Костомаров опубликовал в соцсети фото из тренажерного зала.

«А что тут говорить… не нужно говорить, нужно делать😎🦾» – написал фигурист. 

В этом году олимпийский чемпион перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии. Он провел полгода в больнице. 

Роман Костомаров вернулся на лед в шоу – это пронзительный номер с женой💪

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
несахар
молодец, продолжай в том же духе.
парадокс, но у романа желания жить и бороться может быть намного больше, чем у большинства, у которого все конечности на месте.
хотя это палка о двух концах, на его месте многие быстро бы закисли и впали в депрессию.
+32
0
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лия Романова
судя по целеустремленности Романа, не за горами время, когда увидим его на льду не в кроссовках, а снова в коньках. Просто мощь! Здоровья и удачи!
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga Krayz
Нужна огромная сила воли, чтобы заниматься в тренажёрном зале после такой болезни. Сил и терпения Роману.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ir_rish
Ответ несахар
молодец, продолжай в том же духе. парадокс, но у романа желания жить и бороться может быть намного больше, чем у большинства, у которого все конечности на месте. хотя это палка о двух концах, на его месте многие быстро бы закисли и впали в депрессию.
Почему же "парадокс"? Без целеустремленности и такого характера невозможно стать чемпионом.
Вперед и вверх, к новым достижениям.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Невероятной силы воли человек!Восхищаюсь Романом!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allairina
Какая Сила Духа! Желаю Роману здоровья и удачи!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TUGRI
Роман, говори, не молчи, делай, лети.... Мы всегда рядом!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexnew
Зачем все эти татуировки?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anatiana
💗
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дина Цема
Без фанатизма, Роман. Такие нагрузки, а как же сердце?! Побереги Оксану, сколько ей пришлось вытерпеть. Нервов, срывов, капризов и слёз, а еще детей поднимать.
Может в глазах появится спокойствие. Куда торопиться?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vesna krasna
Ответ несахар
молодец, продолжай в том же духе. парадокс, но у романа желания жить и бороться может быть намного больше, чем у большинства, у которого все конечности на месте. хотя это палка о двух концах, на его месте многие быстро бы закисли и впали в депрессию.
давайте реально. На уши Навкой были подняты все, денег намеренно вложено, человек очухался, слава Богу. Какие его действия? Абсолютно вот такие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий