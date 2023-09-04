«А что тут говорить... Не нужно говорить, нужно делать». Костомаров опубликовал фото из тренажерного зала

Роман Костомаров опубликовал в соцсети фото из тренажерного зала.

«А что тут говорить… не нужно говорить, нужно делать😎🦾» – написал фигурист.

В этом году олимпийский чемпион перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии. Он провел полгода в больнице.

Роман Костомаров вернулся на лед в шоу – это пронзительный номер с женой💪