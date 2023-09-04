«А что тут говорить... Не нужно говорить, нужно делать». Костомаров опубликовал фото из тренажерного зала
Роман Костомаров опубликовал в соцсети фото из тренажерного зала.
«А что тут говорить… не нужно говорить, нужно делать😎🦾» – написал фигурист.
В этом году олимпийский чемпион перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии. Он провел полгода в больнице.
Роман Костомаров вернулся на лед в шоу – это пронзительный номер с женой💪
парадокс, но у романа желания жить и бороться может быть намного больше, чем у большинства, у которого все конечности на месте.
хотя это палка о двух концах, на его месте многие быстро бы закисли и впали в депрессию.
Вперед и вверх, к новым достижениям.
Может в глазах появится спокойствие. Куда торопиться?