«Мы все читаем, видим, чувствуем, поэтому огромная благодарность за ваши добрые слова». Домнина и Костомаров обратились к поклонникам

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров сборная России танцы на льду видео Фигурное катание

Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина поблагодарили фанатов за поддержку.

Чемпионы мира в танцах на льду сейчас участвуют в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. 

Костомаров: Всем большой привет из Сочи! Хотели вас поблагодарить за вашу поддержку.

Домнина: Спасибо вам большое. Мы все читаем, видим, чувствуем, поэтому огромная благодарность за ваши теплые и добрые слова и пожелания.

Костомаров: Всем желаем крепкого-крепкого здоровья.

Домнина: Берегите себя.

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10 комментариев

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Илларион
Счастья, здоровья и терпения Роману и Оксане! Ваша семья пример для многих!
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Аврора кубик
Роману здоровья , а Оксана просто герой!!! Счастья вашей семье😍
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Аленка_76
Роман и Оксана - сильные люди.Они обязательно со всем справятся!
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Елена Спирина
Самое главное, что Роман чувствует себя нужным. Здоровь,я и силы семье.
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Mari Gams
Особо нигде не комментируя , не появляясь на публике и в СМИ , вы всем показали , что такое настоящая любовь и поддержка , показали значение слов « и в горе , и в радости « сил вам и здоровья , Оксана и Рома , будьте счастливы , не смотря ни на что !
+9
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Allairina
Желаю Роману и Оксане крепкого здоровья, терпенмя , успехов!
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Olesh Y
Берегите себя! Здоровья!
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Док Аксель
Роману и Оксане здоровья, семейного благополучия, счастья, радости, любви и долгих совместных лет жизни ! Вы молодцы и излучаете оптимизм для многих . Удачи и успеха !
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Tytti
Роману и Оксане всего самого доброго и хорошего! Счастья! Здоровья! Красивая семья❤️
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kate_ko
Ответ Mari Gams
Особо нигде не комментируя , не появляясь на публике и в СМИ , вы всем показали , что такое настоящая любовь и поддержка , показали значение слов « и в горе , и в радости « сил вам и здоровья , Оксана и Рома , будьте счастливы , не смотря ни на что !
Это правда. Зауважала и Оксану, и Романа, хотя раньше особенно не следила и не вдохновлялась ими как спортсменами. Но то, как они проходят горести рука об руку, очень вдохновляет 🙌
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