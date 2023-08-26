«Мы все читаем, видим, чувствуем, поэтому огромная благодарность за ваши добрые слова». Домнина и Костомаров обратились к поклонникам

Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина поблагодарили фанатов за поддержку.

Чемпионы мира в танцах на льду сейчас участвуют в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Костомаров: Всем большой привет из Сочи! Хотели вас поблагодарить за вашу поддержку.

Домнина: Спасибо вам большое. Мы все читаем, видим, чувствуем, поэтому огромная благодарность за ваши теплые и добрые слова и пожелания.

Костомаров: Всем желаем крепкого-крепкого здоровья.

Домнина: Берегите себя.

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