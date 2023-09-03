Алиев о визите саксофониста Бутмана в Академию фигурного катания: «Настраивался показать ему свою короткую программу. Ему понравилось»
Алиев рассказал о визите саксофониста Игоря Бутмана в Академию фигурного катания.
«Я настраивался показать ему свою короткую программу. Он специально приходил на тренировку для того, чтобы оценить программу творческим взглядом. Ему понравилось.
Пообщаться особенно о чем-то конкретном не было возможности, но само его присутствие было нам очень приятно», – сказал Дмитрий Алиев.
Дмитрий Алиев: «Программы полностью поставлены. В короткой будет необычный опыт – русская композиция, мало кто катался под эту группу»
Твои образы в прогах ВСЕГДА высечены и филигранны, каждая секунда воспроизведения прог осмысленная и наполнена смыслом,элементом,движением,экспрессией,душой.
С тобой ТВоя команда серьезнейшим образом работает,это говорит о высшей степени эталонном профессионализме, об их отношении к Тебе., к своей работе, восторг от их работы и Вашей совместной командной.
Мне нравится как по делу и удачно делают музыкальную нарезку-она получается очень удачной,красивой.
Я к сожалению не особо следил за мужской фигуркой,но увидев твои выступления пересмотрел проги других сезонов и теперь болею за тебя в мужской фигурке.
Ты и правда плетешь кружево на льду.
Рад, за тебя Дима, жду твоего выступления.Успехов Тебе и Вашей Команде.