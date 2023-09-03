Алиев о визите саксофониста Бутмана в Академию фигурного катания: «Настраивался показать ему свою короткую программу. Ему понравилось»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев музыка Фигурное катание

Алиев рассказал о визите саксофониста Игоря Бутмана в Академию фигурного катания.

«Я настраивался показать ему свою короткую программу. Он специально приходил на тренировку для того, чтобы оценить программу творческим взглядом. Ему понравилось.

Пообщаться особенно о чем-то конкретном не было возможности, но само его присутствие было нам очень приятно», – сказал Дмитрий Алиев.

Дмитрий Алиев: «Программы полностью поставлены. В короткой будет необычный опыт – русская композиция, мало кто катался под эту группу»

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elena Savanuk
Диме хочется пожелать , в первую очередь, стабильности в двух программах !
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anatiana
Когда Алиев катает без соревновательного давления, трудно не получать эстетические удовольствие
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оксана Карпова
Интересно, что это за программа, хочется уже увидеть
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Присутствие такого музыканта не может не вдохновлять в творческом плане. Диме интересных программ, удачного и успешного сезона.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дружба11
Дима, спасибо тебе за каждый шедевр,который ты создаешь на льду,и особенно Огромная Благодарность твоей Команде,которые в тебя из сезона в сезон видно вкладывают всю душу.
Твои образы в прогах ВСЕГДА высечены и филигранны, каждая секунда воспроизведения прог осмысленная и наполнена смыслом,элементом,движением,экспрессией,душой.
С тобой ТВоя команда серьезнейшим образом работает,это говорит о высшей степени эталонном профессионализме, об их отношении к Тебе., к своей работе, восторг от их работы и Вашей совместной командной.
Мне нравится как по делу и удачно делают музыкальную нарезку-она получается очень удачной,красивой.
Я к сожалению не особо следил за мужской фигуркой,но увидев твои выступления пересмотрел проги других сезонов и теперь болею за тебя в мужской фигурке.
Ты и правда плетешь кружево на льду.
Рад, за тебя Дима, жду твоего выступления.Успехов Тебе и Вашей Команде.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дружба11
Диме с его Командой Успехов!!!И здорово,когда приходят люди,участвующие в создании прог-это говорит о неравнодушии к своему делу и ответственности..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arraches
Дима хорош , нравится . Не совсем только понятно , причем здесь Бутман ? Дима катает джазовую композицию в исполнении Бутмана ? Если так , то очень будет интересно .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий