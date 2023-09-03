Алиев о визите саксофониста Бутмана в Академию фигурного катания: «Настраивался показать ему свою короткую программу. Ему понравилось»

Алиев рассказал о визите саксофониста Игоря Бутмана в Академию фигурного катания.

«Я настраивался показать ему свою короткую программу. Он специально приходил на тренировку для того, чтобы оценить программу творческим взглядом. Ему понравилось.

Пообщаться особенно о чем-то конкретном не было возможности, но само его присутствие было нам очень приятно», – сказал Дмитрий Алиев.

Дмитрий Алиев: «Программы полностью поставлены. В короткой будет необычный опыт – русская композиция, мало кто катался под эту группу»