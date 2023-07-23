Дмитрий Алиев: «Программы полностью поставлены. В короткой будет необычный опыт – русская композиция, мало кто катался под эту группу»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев Фигурное катание

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал о новых программах на сезон.

«Программы полностью поставлены. Сейчас вкатываю их, чтобы они отскакивали от зубов и не приходилось думать, где какой рукой надо взмахнуть. В короткой программе будет необычный опыт. Мало кто катался под эту группу, под этого исполнителя. Это русская композиция.

Что касается произвольной программы, то для меня это давняя тема. В сезоне-2016/17 я уже пытался кататься под это произведение, но тогда у меня не получилось. Я очень сильно пропускал эту композицию через себя, она меня захватывала и уносила куда-то, не получалось сконцентрироваться на прыжках и других элементах.

А сейчас, мне кажется, наступил тот момент, когда я хочу, могу и готов показать эту программу в том виде, в котором бы хотел», – сказал Алиев.

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5 комментариев

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Домоседов
Группа Дюна?
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Mariaku
После приостановки карьеры Миши Дима теперь официально самый компонентный в нашем мужском одиночном! Когда катает чисто, тоже приводит трибуны в полнейший восторг, такая от его прокатов энергия! Очень надеюсь, Дима ещё посоревнуется. И большое спасибо Диме и постановщикам за недооценённый номер под стихотворение Есенина на турнире шоу-программ!
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Oleg Olegov
Пошлая Молли?
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Sportsfan
Опять фольклор…
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Док Аксель
Посмотрим программы под новые музыкальные композиции и давно забытые старые. Для контрольных прокатов времени достаточно, чтобы их вкатывать, что-то изменить и поправить, если возникнет такая необходимость. Удачи Диме !
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