Дмитрий Алиев: «Программы полностью поставлены. В короткой будет необычный опыт – русская композиция, мало кто катался под эту группу»

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал о новых программах на сезон.

«Программы полностью поставлены. Сейчас вкатываю их, чтобы они отскакивали от зубов и не приходилось думать, где какой рукой надо взмахнуть. В короткой программе будет необычный опыт. Мало кто катался под эту группу, под этого исполнителя. Это русская композиция.

Что касается произвольной программы, то для меня это давняя тема. В сезоне-2016/17 я уже пытался кататься под это произведение, но тогда у меня не получилось. Я очень сильно пропускал эту композицию через себя, она меня захватывала и уносила куда-то, не получалось сконцентрироваться на прыжках и других элементах.

А сейчас, мне кажется, наступил тот момент, когда я хочу, могу и готов показать эту программу в том виде, в котором бы хотел», – сказал .