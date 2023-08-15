Литовец Кочкерс об отношении к российским фигуристам за рубежом: «То, что отношение не очень, – выдумки. Никто с политикой ничего не связывает»

Теги сборная России мужское катание сборная Литвы сборная Латвии Дмитрий Алиев Даниэль Кочкерс Фигурное катание

Литовский фигурист рассказал об отношении к российским спортсменам за рубежом.

Даниэль Кочкерс живет в Латвии и ранее выступал за эту страну.

– Ты подписан на многих российских фигуристов. Следил за последним сезоном?

– Я в принципе за фигурным катанием немного слежу, но за фигурным катанием в России в прошлом сезоне, да, следил. Мне очень понравилась произвольная программа Дмитрия Алиева. Вот я от нее прям кайфовал и какую-то мотивацию ловил, поэтому даже иногда перед тренировками смотрел ее.

– Скучно сейчас соревноваться без россиян?

– Конечно, скучно. Абсолютно нет конкуренции. Мне, конечно, пока что не стремиться до первых мест, я не ставлю себе такую цель, потому что осознаю реальную свою ситуацию. Но если смотреть на результаты позапрошлого и прошлого сезона, то это две разные вещи. Мне кажется, так просто неинтересно заниматься.

Мне всегда нравится в российских спортсменах то, что они на каждом старте не повторяют одни и те же прыжки, исполняют их по-разному. Вот мне нравится, когда ты гадаешь, сделает он этот прыжок или не сделает. И вот если сделает, ты получаешь такой нереальный кайф. А когда ты видишь, что он не делает, ты так же искренне расстраиваешься за этого спортсмена. Вот эта игра эмоций мне очень нравится.

– Ну а как в целом к российским фигуристам сейчас относятся за рубежом? В Латвии?

– То, что отношение не очень, – это все выдумки. Касательно фигуристов все отлично. Никто с политикой ничего не связывает. Фигуристы – это ведь спортсмены, а не политики. Общение продолжается, тренировки продолжаются, ничего не меняется, – сказал Кочкерс.

11 комментариев

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spboksana
Странно звучит от одиночника. В мужской одиночке то вполне есть, на кого посмотреть и с кем посоревноваться. Может, раньше возможностей для общения было больше (если общался с российскими одночниками).
+14
-2
+12
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sabina_katarina
Бедолага, конкуренции ему не хватает. И это с 29 местом на ЧЕ. 😁 Где его откопали?
+14
-6
+8
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Девочка с севера
Ща его разнесут там и наград лишат и гражданства))
+7
-4
+3
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Светлана Менова
Это он с Дюамель не общался.
+3
0
+3
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Mikhail Lopatin
– Скучно сейчас соревноваться без россиян?
– Конечно, скучно. Абсолютно нет конкуренции.

В мужском одиночном? Нет... чего, простите? :)

"И вот если сделает, ты получаешь такой нереальный кайф. А когда ты видишь, что он не делает, ты так же искренне расстраиваешься за этого спортсмена. Вот эта игра эмоций мне очень нравится."
Вообще по науке это называется банальная нестабильность. Она у наших мальчиков часто встречается, да. :) Не знал, что она может вызывать такие бурные эмоции. :)
+7
-5
+2
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Биатлонная зима
Конечно это другой уровень общения
0
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Onion
Данила Кочкин
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