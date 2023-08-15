Литовец Кочкерс об отношении к российским фигуристам за рубежом: «То, что отношение не очень, – выдумки. Никто с политикой ничего не связывает»

Литовский фигурист рассказал об отношении к российским спортсменам за рубежом.

Даниэль Кочкерс живет в Латвии и ранее выступал за эту страну.

– Ты подписан на многих российских фигуристов. Следил за последним сезоном?

– Я в принципе за фигурным катанием немного слежу, но за фигурным катанием в России в прошлом сезоне, да, следил. Мне очень понравилась произвольная программа . Вот я от нее прям кайфовал и какую-то мотивацию ловил, поэтому даже иногда перед тренировками смотрел ее.

– Скучно сейчас соревноваться без россиян?

– Конечно, скучно. Абсолютно нет конкуренции. Мне, конечно, пока что не стремиться до первых мест, я не ставлю себе такую цель, потому что осознаю реальную свою ситуацию. Но если смотреть на результаты позапрошлого и прошлого сезона, то это две разные вещи. Мне кажется, так просто неинтересно заниматься.

Мне всегда нравится в российских спортсменах то, что они на каждом старте не повторяют одни и те же прыжки, исполняют их по-разному. Вот мне нравится, когда ты гадаешь, сделает он этот прыжок или не сделает. И вот если сделает, ты получаешь такой нереальный кайф. А когда ты видишь, что он не делает, ты так же искренне расстраиваешься за этого спортсмена. Вот эта игра эмоций мне очень нравится.

– Ну а как в целом к российским фигуристам сейчас относятся за рубежом? В Латвии?

– То, что отношение не очень, – это все выдумки. Касательно фигуристов все отлично. Никто с политикой ничего не связывает. Фигуристы – это ведь спортсмены, а не политики. Общение продолжается, тренировки продолжаются, ничего не меняется, – сказал Кочкерс.