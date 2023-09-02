Фигурист Валерий Ангелопол заявил, что «благодарит, прощает и отпускает».

Ранее стало известно о распаде его дуэта с Василисой Кагановской.

«Благодарю. Прощаю. Отпускаю», – написал Ангелопол в сторис.

«Я никогда не был плохим, но я был невыносимым». Пацанский цитатник фигуриста, который предъявил контракт партнерше

Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов

Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?