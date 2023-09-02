Валерий Ангелопол: «Благодарю. Прощаю. Отпускаю»

Теги сборная России танцы на льду соцсети Валерий Ангелопол Фигурное катание

Фигурист Валерий Ангелопол заявил, что «благодарит, прощает и отпускает».

Ранее стало известно о распаде его дуэта с Василисой Кагановской.

«Благодарю. Прощаю. Отпускаю», – написал Ангелопол в сторис.

«Я никогда не был плохим, но я был невыносимым». Пацанский цитатник фигуриста, который предъявил контракт партнерше

Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов

Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?

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309 комментариев

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Alla Belova
Горбачева с Федченко наверное перекрестились уже, как плавно и незаметно им удалось выйти из публичного пространства))
+342
-5
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Natalia Solomakha
Шнурки. Чехлы. Дорого.
+229
-4
+225
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Lepo Lepo
- Так и быть, благодарю и прощаю.
- Но ведь это ты позвонил.
- Отпускаю.
+197
-2
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Artemon1302
Drama Queen 😅
+163
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Александр Шульгин
Ну слава богу простил и отпустил вот это благородство надеюсь с мамой посоветовался
+149
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Anita Levchenko
Кому должен - всем прощаю😎🤣
+127
0
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Как за пару дней из приятного танцора на льду, за которого хотелось болеть, превратиться в пафосного фрика с сомнительными человеческими качествами..
+99
-8
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Zhuuuzhik
Ути божечки, он ещё и прощает Василису за то, что та ему шнурки покупать не будет.

Сколько благородства. Сколько душевной щедрости!

Святой человек!
+89
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+86
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Brokkoli
Как он смешон и нелеп
+89
-6
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Bursve
Ответ Alla Belova
Горбачева с Федченко наверное перекрестились уже, как плавно и незаметно им удалось выйти из публичного пространства))
Да им надо Ангелопола поблагодарить !
+78
0
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Марина Иванова
Валера расчехлил свой цитатник))
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Лия Романова
встречаем победителя в номинации: кринж межсезонья
+65
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AlexFed
Всем. Нас. Рать.
+63
-5
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Ритт
Интересно, до него дойдет когда нибудь, что он натворил, как сам разрушил свою карьеру? Или так и не дойдет?
+62
-5
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Kritichnaya
Вообще показательно, что Анжелика, явно имеющая более тесные связи именно с Валерой и его семьёй, однозначно выбрала и поддержала Василису, это о многом говорит. Надеюсь парень повзрослеет, поумнеет и пафоса у него поубавится. А Васе желаю нового надёжного партнёра, и поскорее!
+59
-3
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Katrin_Sur_0709
🤦‍♀️Валера...

Васе удачи и адекватного партнёра!
+52
-3
+49
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Orange carrot
Правильно, за него всю грязь вывалила мама, а он вот какой благородный
+50
-2
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Александр Шульгин
Ответ Orange carrot
Правильно, за него всю грязь вывалила мама, а он вот какой благородный
Мамкина радость, что вы хотите
+47
-3
+44
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spf12
Не жалею, не зову, не плачу. (c)
+45
-3
+42
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Strawberry93
Не получилось заработать на тебе, Вася, прощаю. 🐰
+43
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Лучшее_враг_хорошего
У них с мамой глупый пафос - это семейное?
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Katrin_Sur_0709
Ответ Natalia Solomakha
Без шуток, шнурки там около 600 рублей, между прочим.
вы мама Валеры?)))
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ретроградный меркурий
Его величество соблаговолило
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-6
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Maturmalai
Понтуюсь. Хайпую. Набрасываю.
+39
-3
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Мария Коваленко
Цирк продолжается, Валера клоун конечно.
+37
-2
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