Валерий Ангелопол: «Благодарю. Прощаю. Отпускаю»
Фигурист Валерий Ангелопол заявил, что «благодарит, прощает и отпускает».
Ранее стало известно о распаде его дуэта с Василисой Кагановской.
«Благодарю. Прощаю. Отпускаю», – написал Ангелопол в сторис.
«Я никогда не был плохим, но я был невыносимым». Пацанский цитатник фигуриста, который предъявил контракт партнерше
Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов
Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?
- Но ведь это ты позвонил.
- Отпускаю.
Сколько благородства. Сколько душевной щедрости!
Святой человек!
Васе удачи и адекватного партнёра!