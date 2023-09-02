Мать Ангелопола: «Итог нашей истории – ошибка тренера, который выбрал сторону одного из партнеров. Двух «мам Василисы» для Валеры оказалось слишком много»

Мать Ангелопола заявила о тренерской ошибке после распада дуэта с Кагановской.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол – победители финала Гран-при России-2022/23. В августе они решили прекратить совместные выступления.

«Расставание с Соней Лукинской (бывшей партнершей Ангелопола – Sports.ru) – это моя большая боль и по прошествии 5 лет, но так сложились обстоятельства. Спасибо Соне и ее маме, что мы сохранили очень теплые отношения и чувства к друг другу.

Получается, что потеряли верного друга ради тренера, который впоследствии предал, хотя Валера сломал свою прекрасную пару и карьеру ради этого конкретного тренера. Это было его огромное желание кататься у Анжелики (Крыловой). Пара с Соней прогрессировала и двигалась вперед, нам не нужна была другая партнерша, у ребят были прекрасные отношения.

Что ж, выводы сделаны, время исправлять ошибки и идти дальше. Итог нашей истории – это, к моему глубочайшему сожалению, ошибка тренера, который забыл о том, что он тренирует пару, состоящую из двух человек, и выбрал сторону одного из партнеров. И моя ошибка – слепо доверилась тренеру, отпустила контроль за процессом.

Двух «мам Василисы» для Валеры оказалось слишком много. Спасибо за урок! Все мы люди, все склонны совершать ошибки, но не все умеют их признавать, а уж тем более нести за них ответственность и исправлять.

Я прошу прощения у своего сына за свои ошибки и благодарю Бога за то, что он у меня есть. На его долю сейчас выпало очень тяжелое испытание с угрозами, оскорблениями травлей. Люди всегда видят только то, что они хотят видеть, и преподносят информацию в выгодном им свете. Оправдываться – значит заведомо признать свою вину. Умные люди всегда все поймут правильно. Мы обязательно преодолеем это вместе.

Василисе желаю научиться быть честной и в первую очередь с самой собой, обманывая всех вокруг, любой человек обманывает только самого себя. Правда – это такая удивительная вещь, которая всегда выходит на поверхность, как бы ее ни прятали. Это не мое мнение или наставление, это жизнь.

Учимся на своих ошибках и идем дальше. Всем желаю удачи в достижении их целей», – написала Светлана Ангелопол в инстаграме.

Мать Ангелопола о распаде дуэта с Кагановской: «Финансовые аспекты в договоре носили чисто условный характер. Для меня шок, что Крылова открестилась от того, что инициатором договора была именно она»

Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?