Мать Ангелопола: «Итог нашей истории – ошибка тренера, который выбрал сторону одного из партнеров. Двух «мам Василисы» для Валеры оказалось слишком много»
Мать Ангелопола заявила о тренерской ошибке после распада дуэта с Кагановской.
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол – победители финала Гран-при России-2022/23. В августе они решили прекратить совместные выступления.
«Расставание с Соней Лукинской (бывшей партнершей Ангелопола – Sports.ru) – это моя большая боль и по прошествии 5 лет, но так сложились обстоятельства. Спасибо Соне и ее маме, что мы сохранили очень теплые отношения и чувства к друг другу.
Получается, что потеряли верного друга ради тренера, который впоследствии предал, хотя Валера сломал свою прекрасную пару и карьеру ради этого конкретного тренера. Это было его огромное желание кататься у Анжелики (Крыловой). Пара с Соней прогрессировала и двигалась вперед, нам не нужна была другая партнерша, у ребят были прекрасные отношения.
Что ж, выводы сделаны, время исправлять ошибки и идти дальше. Итог нашей истории – это, к моему глубочайшему сожалению, ошибка тренера, который забыл о том, что он тренирует пару, состоящую из двух человек, и выбрал сторону одного из партнеров. И моя ошибка – слепо доверилась тренеру, отпустила контроль за процессом.
Двух «мам Василисы» для Валеры оказалось слишком много. Спасибо за урок! Все мы люди, все склонны совершать ошибки, но не все умеют их признавать, а уж тем более нести за них ответственность и исправлять.
Я прошу прощения у своего сына за свои ошибки и благодарю Бога за то, что он у меня есть. На его долю сейчас выпало очень тяжелое испытание с угрозами, оскорблениями травлей. Люди всегда видят только то, что они хотят видеть, и преподносят информацию в выгодном им свете. Оправдываться – значит заведомо признать свою вину. Умные люди всегда все поймут правильно. Мы обязательно преодолеем это вместе.
Василисе желаю научиться быть честной и в первую очередь с самой собой, обманывая всех вокруг, любой человек обманывает только самого себя. Правда – это такая удивительная вещь, которая всегда выходит на поверхность, как бы ее ни прятали. Это не мое мнение или наставление, это жизнь.
Учимся на своих ошибках и идем дальше. Всем желаю удачи в достижении их целей», – написала Светлана Ангелопол в инстаграме.
Мать Ангелопола о распаде дуэта с Кагановской: «Финансовые аспекты в договоре носили чисто условный характер. Для меня шок, что Крылова открестилась от того, что инициатором договора была именно она»
Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?
Светлане и ее сыну тоже об этом надо бы помнить
Ясно понятно, сочувствую теперь еще больше Анжелике и Васе
А следующей "счастливице" и будущему тренеру лучше начинать сотрудничество сразу с подписания договора, в котором все расходы на жёсткие и мягкие чехлы были бы четко распределены.
"Умные люди всегда все поймут правильно" -- Нет, не всегда. Обмануть можно любого, или пусть и ненамеренно, но дать в разной степени неясную или даже ложную картину можно любому. Люди в основном не экстрасенсы.
"Оправдываться – значит заведомо признать свою вину" --- Нет, не значит. Во всяком случае, значит далеко не всегда. А если и значит, то разве она здесь сама не оправдывается?
Концентрация дешёвых штампов и демагогических приёмов на квадратный дециметр текста просто зашкаливает.
Понятно, в кого Валерон... ну, Валерон. Тут, железно, осинка породила осинёнка.
И все, абсолютно все виноваты. Крылова, что такой хороший тренер, что аж пара с прекрасным будущим распадается на глазах. Василиса, которая в ЛП настолько хороша была, чертовка, что сын захотел с ней в пару встать. И даже мама её, Василисы-красы, виновата, что посмела вместе с дочкой прописаться в их кв БЕСПЛАТНО, а другие, кстати, приплатили бы.
Не верю ни единому слову и уверена, что контракт изначально был совсем другим и о другом. Финобязательства нифига нельзя назвать "условными", это самое что ни на есть серьёзное в этом договоре и это, так-то, шантаж. "Платите нам и, так уж и быть, пущу кровиночку кататься вот с этой вот" - вот так оно звучит. Как будто кровиночка из этого союза только проблемы получила, а не место в сборной, популярность и очень хорошие перспективы на ближайшие лет десять с возможностью медалей ОИ, так-то. Нет, за такое не платят, неуважаемая маменька неуважаемого сыночки. Уверена, что Валера Васе так мозг выскоблил, что это он ей должен приплатить за моральный ущерб. Так что радуйтесь, что вас на деньги не поставили, всего то репутацию свою испоганили в хлам. Но, судя по всему, она вам с сыночкой не сильно дорога.
Ещё очень показательно, что Валера племянник Олега Овсянникова (партнёр Крыловой в танцах). Как же Валера довёл Крылову, что даже такой блат ему не помог.
И Овсянников с Валерой не общается. Ангелопол сам про это рассказывал в интервью на прошлой неделе.
А теперь придётся что-то изобретать самостоятельно не только с партнершей, но и с тренером?
Конечно, мы не знаем, как бы сложилось, если бы ребята остались со своими прошлыми партнерами. Но факт в том, что успехов и популярности они добились вместе. А их бывшие партнеры сейчас далеко не в топе, на это, конечно, влияет много факторов, но факт остается фактом
Кому-кому, а Валере явно не о чем жалеть, кроме как о развале такого перспективного дуэта
T е не нужна была Василиса?
Тренер должен был занять сторону, где "две мамы Ангелопола" чтоли?
И в чем тут винoвата Василиса? Шнурки отказалась "мужику" покупать?