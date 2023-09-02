Мать Ангелопола: «Итог нашей истории – ошибка тренера, который выбрал сторону одного из партнеров. Двух «мам Василисы» для Валеры оказалось слишком много»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Мать Ангелопола заявила о тренерской ошибке после распада дуэта с Кагановской.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол – победители финала Гран-при России-2022/23. В августе они решили прекратить совместные выступления.

«Расставание с Соней Лукинской (бывшей партнершей Ангелопола – Sports.ru) – это моя большая боль и по прошествии 5 лет, но так сложились обстоятельства. Спасибо Соне и ее маме, что мы сохранили очень теплые отношения и чувства к друг другу.

Получается, что потеряли верного друга ради тренера, который впоследствии предал, хотя Валера сломал свою прекрасную пару и карьеру ради этого конкретного тренера. Это было его огромное желание кататься у Анжелики (Крыловой). Пара с Соней прогрессировала и двигалась вперед, нам не нужна была другая партнерша, у ребят были прекрасные отношения.

Что ж, выводы сделаны, время исправлять ошибки и идти дальше. Итог нашей истории – это, к моему глубочайшему сожалению, ошибка тренера, который забыл о том, что он тренирует пару, состоящую из двух человек, и выбрал сторону одного из партнеров. И моя ошибка – слепо доверилась тренеру, отпустила контроль за процессом.

Двух «мам Василисы» для Валеры оказалось слишком много. Спасибо за урок! Все мы люди, все склонны совершать ошибки, но не все умеют их признавать, а уж тем более нести за них ответственность и исправлять.

Я прошу прощения у своего сына за свои ошибки и благодарю Бога за то, что он у меня есть. На его долю сейчас выпало очень тяжелое испытание с угрозами, оскорблениями травлей. Люди всегда видят только то, что они хотят видеть, и преподносят информацию в выгодном им свете. Оправдываться – значит заведомо признать свою вину. Умные люди всегда все поймут правильно. Мы обязательно преодолеем это вместе.

Василисе желаю научиться быть честной и в первую очередь с самой собой, обманывая всех вокруг, любой человек обманывает только самого себя. Правда – это такая удивительная вещь, которая всегда выходит на поверхность, как бы ее ни прятали. Это не мое мнение или наставление, это жизнь.

Учимся на своих ошибках и идем дальше. Всем желаю удачи в достижении их целей», – написала Светлана Ангелопол в инстаграме.

Мать Ангелопола о распаде дуэта с Кагановской: «Финансовые аспекты в договоре носили чисто условный характер. Для меня шок, что Крылова открестилась от того, что инициатором договора была именно она»

Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?

179 комментариев

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Delirium
Ну в общем мама раскрылась во всей красе, и теперь понятно откуда Ангелопол такой нарцисс.
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Оз
Фу. Как мерзко: взрослая тëтка накинулась на несовершеннолетнюю девочку. Дааа, мама Валеры дно ещё больше, чем сын пробила.
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Кот под ногами майора
"Василисе желаю научиться быть честной и в первую очередь с самой собой, обманывая всех вокруг, любой человек обманывает только самого себя".

Светлане и ее сыну тоже об этом надо бы помнить
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Goga
Здесь все прекрасно, особенно как ноу-нейм Валера пять лет назад сломал себе карьеру, сделав одолжение тренироваться у Крыловой.
Ясно понятно, сочувствую теперь еще больше Анжелике и Васе
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фынский аксель
По логике Мамо, Анжелика просила договор для повышения ответственности по тренировочному процессу, а Мамо составила договор наймя с "формальными" финансовыми требованиями к содержанию её дитятко? А Мамо вкурсе, что подписанный договор переводит условные требования в реальные? Лучше бы молчала и продолжала разбивать пару Усовой, как ранее разбила пару с первым партнёрам Васи ради своего Валерика, чем ещё глубже зарывать своего "мужика"
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Anisu
У Валеры было желание кататься у Крыловой и с Когановской, но виноваты все равно они во всем. Очень часто мамы и только мамы виноваты в том, что у нас большая часть мужского населения высокорослые инфантилы. Пусть Валерий живёт и катается всю жизнь со своей мамочкой и не портит нервы другим.
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Вини
"Мужик" решил мамой прикрыться?))
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Слончик
Короче, повезло Василисе, что с этим семейством распрощалась.
А следующей "счастливице" и будущему тренеру лучше начинать сотрудничество сразу с подписания договора, в котором все расходы на жёсткие и мягкие чехлы были бы четко распределены.
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Svetlana Yablonskaya
Прочитала письмо мамы, за которую спрятался мужик, и малейших вопросов не осталось, почему он таков, каков есть.
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ɔculpa
"Люди всегда видят только то, что они хотят видеть, и преподносят информацию в выгодном им свете" -- Нет, не всегда. А если всегда, то значит и она тоже? Или она одна такая классная, кто не всегда?
"Умные люди всегда все поймут правильно" -- Нет, не всегда. Обмануть можно любого, или пусть и ненамеренно, но дать в разной степени неясную или даже ложную картину можно любому. Люди в основном не экстрасенсы.
"Оправдываться – значит заведомо признать свою вину" --- Нет, не значит. Во всяком случае, значит далеко не всегда. А если и значит, то разве она здесь сама не оправдывается?

Концентрация дешёвых штампов и демагогических приёмов на квадратный дециметр текста просто зашкаливает.
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4x Qqqq
Вот, воооооооооот кого не хватало в этой истории) Конечно, как же без маменьки))
Понятно, в кого Валерон... ну, Валерон. Тут, железно, осинка породила осинёнка.
И все, абсолютно все виноваты. Крылова, что такой хороший тренер, что аж пара с прекрасным будущим распадается на глазах. Василиса, которая в ЛП настолько хороша была, чертовка, что сын захотел с ней в пару встать. И даже мама её, Василисы-красы, виновата, что посмела вместе с дочкой прописаться в их кв БЕСПЛАТНО, а другие, кстати, приплатили бы.

Не верю ни единому слову и уверена, что контракт изначально был совсем другим и о другом. Финобязательства нифига нельзя назвать "условными", это самое что ни на есть серьёзное в этом договоре и это, так-то, шантаж. "Платите нам и, так уж и быть, пущу кровиночку кататься вот с этой вот" - вот так оно звучит. Как будто кровиночка из этого союза только проблемы получила, а не место в сборной, популярность и очень хорошие перспективы на ближайшие лет десять с возможностью медалей ОИ, так-то. Нет, за такое не платят, неуважаемая маменька неуважаемого сыночки. Уверена, что Валера Васе так мозг выскоблил, что это он ей должен приплатить за моральный ущерб. Так что радуйтесь, что вас на деньги не поставили, всего то репутацию свою испоганили в хлам. Но, судя по всему, она вам с сыночкой не сильно дорога.
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Raduga
У всех своя правда. Но правда Василисы мне пока ближе и понятнее.
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Дристун
Мама наверное забыла, как они разбили пару Кагановской с прежним партнером
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Lana Kazakova
Ответ Goga
Здесь все прекрасно, особенно как ноу-нейм Валера пять лет назад сломал себе карьеру, сделав одолжение тренироваться у Крыловой. Ясно понятно, сочувствую теперь еще больше Анжелике и Васе
Неделю назад Ангелопол в своём интервью рассказывал, что 5 лет назад Крылова не хотела его брать и её пришлось очень долго уговаривать.

Ещё очень показательно, что Валера племянник Олега Овсянникова (партнёр Крыловой в танцах). Как же Валера довёл Крылову, что даже такой блат ему не помог.

И Овсянников с Валерой не общается. Ангелопол сам про это рассказывал в интервью на прошлой неделе.
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Иван Иванов
Не верю! Дедушку или бабушку давайте запускайте.
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Jylia Veer
Крылова во всяком случае про Валеру ничего плохого не сказала, сожалела больше о распаде пары. То, что у неё осталась тренироваться Василиса, я так понимаю, стало основным мотивом этих возмущений? Видимо, расклад был таков, что Василису уберут из группы, Валере быстро найдут партнёршу и всё у него будет хорошо?
А теперь придётся что-то изобретать самостоятельно не только с партнершей, но и с тренером?
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Вошь энтропийная
Настоящий мужик не может сам вынести сор из избы, поэтому он поручил это маме! XD
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Алеся Ткаченко
Валера послал вместо себя маму сор из избы выносить?Мужик
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Юлия Федоровская
«Валера сломал свою прекрасную пару и карьеру ради этого конкретного тренера» — какая у него была карьера до пары с Василисой под руководством Анжелики Крыловой? Никакой.

Конечно, мы не знаем, как бы сложилось, если бы ребята остались со своими прошлыми партнерами. Но факт в том, что успехов и популярности они добились вместе. А их бывшие партнеры сейчас далеко не в топе, на это, конечно, влияет много факторов, но факт остается фактом

Кому-кому, а Валере явно не о чем жалеть, кроме как о развале такого перспективного дуэта
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Хорошее Настроение
То есть взрослая женщина извилистым текстом и намеками обвиняет Василису во лжи? Как не стыдно только. В чем лож? В опубликовании договора? Так сама его наличие не отрицает. Еще и извинений у сыночки просит, когда надо хорошенько с ним побеседовать и мозги вправить. Мама, у вас сын пытался стать жигалом! А вам похоже совершенно не стыдно.
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Маргарита В Сафронова
Василиса оказалась премудрой.
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Дристун
Ответ Agura
Комментарий скрыт
так не нужно эти пункты включать и никто не будет ими размахивать
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Viktoria dek
Ответ Иван Иванов
Не верю! Дедушку или бабушку давайте запускайте.
А лучше дядю Валеры, бывшего партнёра Крыловой. Очень хотелось бы его мнение послушать)
+31
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Lana Kazakova
Какой тренер теперь возьмёт к себе Ангелопола? Валера сам по себе королева драмы, так к нему в нагрузку идёт такая же мама. Если они обосрали Крылову и Василису, то потом могут это повторить с новым тренером и партнершей.
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Lennuci
"Валера очень хотел к этому тренеру". "Валера сломал прежнюю пару ради тренера". "Нам не нужна была другая партнерша".
T е не нужна была Василиса?
Тренер должен был занять сторону, где "две мамы Ангелопола" чтоли?
И в чем тут винoвата Василиса? Шнурки отказалась "мужику" покупать?
+32
-3
+29
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