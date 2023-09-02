«Василиса ожила». Группа Крыловой показала видео с тренировки Кагановской

Группа Анжелики Крыловой опубликовала видео с тренировки фигуристки Василисы Кагановской.

«Мы находимся на тренировке, на нашем замечательном катке и работаем, конечно же. Делаем разные упражнения и улучшаем свои навыки катания», – сказала Кагановская на видео.

«Василиса ожила 😍», – говорится в подписи к публикации от группы Крыловой.

Кагановская – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. Она выступала с Валерием Ангелополом, но в августе их дуэт распался.

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