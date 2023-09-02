«Василиса ожила». Группа Крыловой показала видео с тренировки Кагановской
Группа Анжелики Крыловой опубликовала видео с тренировки фигуристки Василисы Кагановской.
«Мы находимся на тренировке, на нашем замечательном катке и работаем, конечно же. Делаем разные упражнения и улучшаем свои навыки катания», – сказала Кагановская на видео.
«Василиса ожила 😍», – говорится в подписи к публикации от группы Крыловой.
Кагановская – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. Она выступала с Валерием Ангелополом, но в августе их дуэт распался.
Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов
Может, из закончивших кто вернётся. Были перспективные пацаны, были.
Нет, все-таки ФК-мамы - особый вид искусства 😀