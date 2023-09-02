«Василиса ожила». Группа Крыловой показала видео с тренировки Кагановской

Теги сборная России танцы на льду видео Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Группа Анжелики Крыловой опубликовала видео с тренировки фигуристки Василисы Кагановской.

«Мы находимся на тренировке, на нашем замечательном катке и работаем, конечно же. Делаем разные упражнения и улучшаем свои навыки катания», – сказала Кагановская на видео.

«Василиса ожила 😍», – говорится в подписи к публикации от группы Крыловой.

Кагановская – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. Она выступала с Валерием Ангелополом, но в августе их дуэт распался.

Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alla Belova
Такая девочка приятная, хоть бы всё сложилось у неё!
+76
-1
+75
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дружба11
Умничка Васенька!Держись!Все что не происходит все к лучшему!Анжелике Спасибо за поддержку Васи и душевных сил!!!
+37
-1
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дружба11
Пусть у Анжелики и Васечки все будет Отлично!
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
4x Qqqq
Надеюсь, партнёр найдётся быстро. Такие партнёрши как Вася на дороге не валяются.

Может, из закончивших кто вернётся. Были перспективные пацаны, были.
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elena Savanuk
Ответ Alla Belova
Такая девочка приятная, хоть бы всё сложилось у неё!
У Василисы все должно получится в спортивном будущем ! Настрой правильный, так держать !
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Ответ Viks
С мальчиками проблема. Ей надо было Чиризано ловить, опоздала...
Да с Чирезано могло получится и он явно адекватный, очень жаль что даже не попробовать
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина Ларина
Там мама Ангелопола объявилась и отожгла)
Нет, все-таки ФК-мамы - особый вид искусства 😀
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оле-Лукойе
Ответ Anatiana
А кто там у нас сейчас из мальчиков бесхозный? Багин, не?
Не дай Бог!!! Надо не просто мальчика, а хорошего танцора.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana Kazakova
Работает над скольжением получается. Молодец, что не теряет время зря пока ищут нового партнёра.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
С мальчиками проблема. Ей надо было Чиризано ловить, опоздала...
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Заметил она с возрастом симпатичнее становится
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Ответ Порядка.нет
Без видеоблогов теперь никуда....сходил в супермаркет, завидиоблогился....не сходил, объяснительный видеоблог, почему не сходил
Да ладно вам молодежь как может себя проявляет у каждого поколения свои черты
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olvl
Всё будет хорошо, обязательно. Василисе удачи! У неё многое уже есть для успеха - профессионализм, красота, харизма и море обаяния. А партнёр найдётся, как иначе.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tytti
Василиса все будет супер!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AAPolyansky
оживет она когда пара достойная составится
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
На Василису смотришь и сразу улыбка на лице) Очень приятная девчонка.Надеюсь найдут ей достойного партнера.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утренняя Аврора
Эх, с Дарио какая бы пара бомбическая получилась бы. Но увы и ах! Желаю Василисе найти прекрасного танцора ( типа Кацалапова, Букина или Соловьева) Настоящего мужчину. Буду болеть за нее в любом тандеме. Она яркая, необыкновенная.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИАНА
Василиса такая лапушка, так изумительно катается!!!! Все будет хорошо у этой прекрасной фигуристки!!!!! ❤️❤️❤️
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
У Василисы всё ещё впереди : радости, огорчения и успехи. А сейчас надо работать над скольжением и другими элементами в танцах, а партнёры на подходе... ))) Удачи !
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Порядка.нет
Без видеоблогов теперь никуда....сходил в супермаркет, завидиоблогился....не сходил, объяснительный видеоблог, почему не сходил
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Спирина
Молодец Василиса, главное оптимизм. И как говорится, что не делается, все к лучшему. Желаю удачи!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allbee
Ответ Defender64
Глупая поговорка, оторванная от реального положения вещей. Уже, грешным делом подумал, что лучше бы федерация вмешалась и дала понять зарвавшемуся наглецу, что без Василисы он никто, поэтому у него один путь к успеху в ФК, и либо он с ней, либо может сразу заканчивать, потому что нет с одной другой партнёршей ему карьеру сделать просто не дадут. Может, перерос бы он это всё через какое-то время. А так где партнёра взять? Из-за границы под наш флаг вряд ли кто пойдёт. Весьма вероятен плохой исход этой ситуации.
Пусть Колесникова выкупают. Мне он нравится, нам такой бы подошёл для Василисы)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дристун
Ответ Alex Shipikov
1) Она встречалась с парнем, Ангелопол с девушкой 2) она сказала Ангелополу, что у нее чувства к нему 3) она бросила парня, он бросил девушку, они начали встречаться 4) она была инициатором их расставания и начала встречаться с другим 5) он захотел уйти, его уговорили остаться 6) он ещё сильнее захотел уйти, показав это контрактом, после чего они уже не уговаривали его остаться. В итоге рисуют, как будто она белая и пушистая, а он плохой. На деле что он своим фанатам толкает футболки и наживается, что она думает, что вправе управлять когда им быть вместе и где. В данном случае он прав, что ушел. Она передумала и он передумал.
куету какоЮту написали.. .сами то поняли? она оглянулся посмотреть не оглянулась ли она что посмотреть не оглянулся ли я....если бы знали что это такое но мы не знаем что это такое
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Ответ Дружба11
Ребята,а Коляда не подходит -я в твизлах не силен или он по росту не подходит? Коляда и Вася были бы просто блеском.Я просто не знаю реально ли научиться Коляде всем нюансом танцев?
Коляда слишком возрастной чтобы переучиваться на танцора не зависимо от роста
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allbee
Ответ Alex Shipikov
1) Она встречалась с парнем, Ангелопол с девушкой 2) она сказала Ангелополу, что у нее чувства к нему 3) она бросила парня, он бросил девушку, они начали встречаться 4) она была инициатором их расставания и начала встречаться с другим 5) он захотел уйти, его уговорили остаться 6) он ещё сильнее захотел уйти, показав это контрактом, после чего они уже не уговаривали его остаться. В итоге рисуют, как будто она белая и пушистая, а он плохой. На деле что он своим фанатам толкает футболки и наживается, что она думает, что вправе управлять когда им быть вместе и где. В данном случае он прав, что ушел. Она передумала и он передумал.
Год назад они встречались, в этом году он решил утйти. Позднее зажигание у Валеры?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий