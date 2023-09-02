Мать Ангелопола о распаде дуэта с Кагановской: «Финансовые аспекты в договоре носили чисто условный характер. Для меня шок, что Крылова открестилась от того, что инициатором договора была именно она»

Мать фигуриста Валерия Ангелопола объяснила распад дуэта с Василисой Кагановской.

Ранее тренер Анжелика Крылова сообщила: «В определенный момент Валера начал говорить, что готов кататься с Василисой на условиях письменного договора, в котором были бы прописаны определенные финансовые условия. Это было совершенно неприемлемо, и, конечно, она не захотела ничего подписывать».

Кагановская и Ангелопол – победители финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду.

«У нашей семьи нет финансовых проблем, слава Богу. Никогда ни одна из наших партнерш не была обременена финансовой ответственностью за партнера, хотя подобного рода предложения со стороны родителей девочек поступали часто. Василиса со своей мамой до сих пор зарегистрированы в нашей квартире абсолютно на безвозмездной основе, хотя за регистрацию в Москве люди платят деньги, и в нашей «алчной истории» с самого начала можно было бы «заставить партнершу платить». Не наш вариант.

Да, июль был очень сложным месяцем для всех нас. Я всегда восхищалась Анжеликой (Крыловой, тренером дуэта – Sports.ru), была уверена, что знаю ее очень хорошо, потому что мы знакомы уже 30 лет. Это моя ошибка и заблуждение, время и жизнь меняет всех людей без исключения.

Можно сказать, что я выросла в мире фигурного катания, у меня есть свои взгляды и свое мнение об этом мире. Важный принцип для меня был один – приводя своего ребенка к тренеру, я целиком и полностью доверяю ему его, не вмешиваясь в тренировочный процесс. Мне хотелось получать удовольствие от результатов этого процесса. В этот раз было так же.

Анжелика всегда была уверена в моем безграничном доверии к ней, моей безоговорочной поддержке, я держалась в стороне, предоставив ей сына в ее полное распоряжение.

Спортивная пара – это два партнера, каждый со своими особенностями и способностями. Работа тренера – это работа учителя, наставника и воспитателя, очень сложная работа, не каждый справится с ней. Ко мне обращались уже в самый последний момент, когда нужно было погасить уже бушующий конфликт, и она знала, что я смогу это сделать. Очередной конфликт удалось погасить и в этот раз, хотя сделать это было очень сложно.

Составить договор, который бы носил в первую очередь дисциплинарный характер, – это было предложение тренера. И именно этим договором в этом конфликте удалось сохранить пару, дав Валере письменные гарантии того, что в случае очередного нарушения деловой этики этот договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. Проект договора и Кодекс деловой этики ФФКР, как приложение к нему, были отправлены мной Анжелике 8 августа.

Все указанные в договоре финансовые аспекты носили чисто условный характер, так как изначально они были покрыты финансированием федерации (и лед, и костюмы, и экипировка, и все остальное). Каждый, кто читал этот договор, прочитал его по-своему, кто-то вовсе не читал. Но очень важный аспект из него выкинули – обоюдная ответственность обоих партнеров в случае нарушения ими скорее приложения к договору – Кодекса деловой этики ФФКР, то есть дисциплины. Подчеркну этот пункт.

Для меня шок, что Анжелика открестилась от договора, сказав, что узнала о нем в конце августа, от того, что инициатором этого договора была именно она, переложив всю ответственность на нас. Отмечу еще раз, она получила его 8 августа», – написала Светлана Ангелопол в инстаграме.

Мать Ангелопола: «Итог нашей истории – ошибка тренера, который выбрал сторону одного из партнеров. Двух «мам Василисы» для Валеры оказалось слишком много»

Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?