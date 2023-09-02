Мать Ангелопола о распаде дуэта с Кагановской: «Финансовые аспекты в договоре носили чисто условный характер. Для меня шок, что Крылова открестилась от того, что инициатором договора была именно она»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Мать фигуриста Валерия Ангелопола объяснила распад дуэта с Василисой Кагановской.

Ранее тренер Анжелика Крылова сообщила: «В определенный момент Валера начал говорить, что готов кататься с Василисой на условиях письменного договора, в котором были бы прописаны определенные финансовые условия. Это было совершенно неприемлемо, и, конечно, она не захотела ничего подписывать».

Кагановская и Ангелопол – победители финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду.

«У нашей семьи нет финансовых проблем, слава Богу. Никогда ни одна из наших партнерш не была обременена финансовой ответственностью за партнера, хотя подобного рода предложения со стороны родителей девочек поступали часто. Василиса со своей мамой до сих пор зарегистрированы в нашей квартире абсолютно на безвозмездной основе, хотя за регистрацию в Москве люди платят деньги, и в нашей «алчной истории» с самого начала можно было бы «заставить партнершу платить». Не наш вариант.

Да, июль был очень сложным месяцем для всех нас. Я всегда восхищалась Анжеликой (Крыловой, тренером дуэта – Sports.ru), была уверена, что знаю ее очень хорошо, потому что мы знакомы уже 30 лет. Это моя ошибка и заблуждение, время и жизнь меняет всех людей без исключения.

Можно сказать, что я выросла в мире фигурного катания, у меня есть свои взгляды и свое мнение об этом мире. Важный принцип для меня был один – приводя своего ребенка к тренеру, я целиком и полностью доверяю ему его, не вмешиваясь в тренировочный процесс. Мне хотелось получать удовольствие от результатов этого процесса. В этот раз было так же.

Анжелика всегда была уверена в моем безграничном доверии к ней, моей безоговорочной поддержке, я держалась в стороне, предоставив ей сына в ее полное распоряжение.

Спортивная пара – это два партнера, каждый со своими особенностями и способностями. Работа тренера – это работа учителя, наставника и воспитателя, очень сложная работа, не каждый справится с ней. Ко мне обращались уже в самый последний момент, когда нужно было погасить уже бушующий конфликт, и она знала, что я смогу это сделать. Очередной конфликт удалось погасить и в этот раз, хотя сделать это было очень сложно.

Составить договор, который бы носил в первую очередь дисциплинарный характер, – это было предложение тренера. И именно этим договором в этом конфликте удалось сохранить пару, дав Валере письменные гарантии того, что в случае очередного нарушения деловой этики этот договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. Проект договора и Кодекс деловой этики ФФКР, как приложение к нему, были отправлены мной Анжелике 8 августа.

Все указанные в договоре финансовые аспекты носили чисто условный характер, так как изначально они были покрыты финансированием федерации (и лед, и костюмы, и экипировка, и все остальное). Каждый, кто читал этот договор, прочитал его по-своему, кто-то вовсе не читал. Но очень важный аспект из него выкинули – обоюдная ответственность обоих партнеров в случае нарушения ими скорее приложения к договору – Кодекса деловой этики ФФКР, то есть дисциплины. Подчеркну этот пункт.

Для меня шок, что Анжелика открестилась от договора, сказав, что узнала о нем в конце августа, от того, что инициатором этого договора была именно она, переложив всю ответственность на нас. Отмечу еще раз, она получила его 8 августа», – написала Светлана Ангелопол в инстаграме.

Мать Ангелопола: «Итог нашей истории – ошибка тренера, который выбрал сторону одного из партнеров. Двух «мам Василисы» для Валеры оказалось слишком много»

Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?

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84 комментария

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Orange carrot
Настоящий мужик кинул мамку в бой🤪
Лера, ну ты красавец🤪
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Оле-Лукойе
Кто там хотел вторую сторону услышать, довольны?))
Итак, договор составлялся ради этики (этого,видимо, и просила тренер) , но таааак, на всякий случай, всунули туда кучу пунктов финансовых. Чисто ради условности, конечно.
Не знаю, после объяснений мамы Валерий для меня чище не сделался
+51
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Дружба11
Контракт и заключается с целью того,чтобы ВСЕ обязательства-НЕ БЫЛИ УСЛОВНЫМИ.
Поэтому речь об условных финансовых обязательствах-это как минимум просто слова.
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Слончик
Про "чисто условный характер" аргумент на уровне наперсточников.
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Charliz
Ответ Лия Романова
вот так «сор из избы» не выносят
Ну так то мужик обещал, не его мама)))
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Кот под ногами майора
Что-то объяснение про пункт о финансах какое-то странное. Если оно условное, зачем его вносить вообще?
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Комиссар Жабер
Ангелопол к маме побежал под юбку? Настоящий мужик
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Лия Романова
«финансовые аспекты носили чисто условный характер»
Мамаша, ваш сын требовал деньги с партнёрши за то, чтобы продолжать с ней кататься.. займитесь воспитанием
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Ирина Ларина
У настоящего мужика - настоящая боевая мама.
Стало только противнее от этих «объяснений»
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SciSkate
Договор с «чисто формальным финансовым аспектом», ага. А потом в случае чего с ним можно и в суд сходить было, договор-то подписан.

P.S. Зачем столько обесценивания заслуг Василисы в тексте? Катался бы себе с Соней, и мама довольна была бы.
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Orange carrot
Ответ Katerina Sunny
История приобретает новые краски. Если это была инициатива Крыловой с договором...
Краски те же самые. Коричневые. От настоящего мужика😀
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Viktoria dek
Мама Валерия Ангелопола решила быть последовательной и продолжить закапывать репутацию своего сына. Теперь в этой истории есть грязь на тему прописки, плач по предыдущей партнерше, обвинения тренера (который, видимо, должен был всю жизнь положить на комфорт, благополучие и воспитание нашего капризули), пассивно-агрессивные пожелания Василисе.
Вывод простой: мамские оправдания еще никому в этой жизни не помогали)
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Delirium
Ответ Katerina Sunny
История приобретает новые краски. Если это была инициатива Крыловой с договором...
Мама углы срезает, но даже из ее слов видно, что Крылова предложила эту идею, но в дисциплинарном плане, а Ангелополы туда финансовые аспекты добавили и общюю тональность того, что мальчик делает одолжение, катаясь с вот этой девочкой.
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Vera Goncharova
с каких пор штамп за прописку стоит денег? это бесплатная опция и не думаю, что это нерешаемый вопрос для Василисы
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maks44
Ну понятно теперь откуда ноги растут. Этот договор мамаша и сочинила.
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Анна Беляева
Ответ Светлана Менова
Тёзка, хватит ходить вокруг да около, в чём конкретно вы обвиняете Василису?
Судя по пунктам договора, в нарушении спортдисциплины и спор режима: ходила на тренировки пьяная и нерегулярно. Пункт про опьянение меня убил, честно говоря, даже больше, чем про шнурки и тейпы.

Если там со стороны партнёрши реально нарушения такого уровня, сомнительно, что тренер приняла бы ее сторону.
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Настя Розова
Яблоко от яблоньки... А вообще понятно, в кого Валера пошел формой мозга.
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Светлана Менова
Тёзка, хватит ходить вокруг да около, в чём конкретно вы обвиняете Василису?
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Призрачный триксель
Вся семейка токсичная
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NTLY
«Все указанные в договоре финансовые аспекты носили чисто условный характер»

Как-то не верится 😂
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justbored
Хаха, какая хорошая история без сюжетного поворота ))
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Янтарь
« Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют, воруют и со скандалами разбегаются самые перспективные танцевальные пары»
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Rygeek
" Очередной конфликт удалось погасить и в этот раз, хотя сделать это было очень сложно."
Интересно, а как именно она его погасила? И почему он снова разгорелся при предъявлении липового договора?)
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Meowow
Мужик сам не вступает в перепалку! Мужика защищает мама
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Флер де Лис
Ответ NTLY
«Все указанные в договоре финансовые аспекты носили чисто условный характер» Как-то не верится 😂
Ага, это как? Зачем условные моменты прописывать в договоре, если они условные?
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