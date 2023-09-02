Психолог Кожевникова о Горбачевой: «Что-то послужило триггером, который высвободил долго копившееся напряжение. Девочка не выдержала и психанула»

Теги сборная России женское катание Елизавета Кожевникова Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Психолог Елизавета Кожевникова высказалась о побеге Алины Горбачевой.

«Говорить о конкретном случае, не зная всех деталей, было бы не очень корректно. Но первая мысль, пришедшая мне в голову, была именно такой: что-то послужило триггером, который высвободил долго копившееся напряжение. Девочка не выдержала и психанула.

Если взрослые люди хотят от несовершеннолетнего атлета результата и пытаются обосновывать это нечестными способами, рассказывая о том, что спорт — это деньги, слава, социальный лифт и так далее, значит, они должны понять, как канализировать эмоции, рождающиеся под хронической перегрузкой. Если этого не делается, наступает срыв.

Я говорю сейчас не о конкретном случае, а о тех процессах, которые имеют место в спорте в целом и в фигурном катании в частности. В этом виде неадекватная нагрузка дается рано, существует много токсичных способов заставить ребенка ее выполнять.

И это всегда вызывает очень сильные эмоции. Если человек не умеет их регулировать, он начинает справляться с ситуацией так, как умеет. Реагирует уходами из дома, отказом подчиняться, вплоть до суицидальных попыток или их имитации», – сказала Кожевникова.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sportsfan
А вы точно психолог? 🤣 то же самое скажет любая бабка у подъезда
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ягун Ягунини
"Говорить о конкретном случае, не зная всех деталей, было бы не очень корректно", но я всё-таки скажу...
"Что то послужило триггером, девочка не выдержала и психанула...."
Когда же уймутся все эти психологи, не имеющие элементарного понятия о профессиональной этике, в том числе и том, что нельзя со стороны ставить диагнозы и оценивать ситуацию.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S Olga
Господи, сколько можно мусолить эту тему? Нашлась и слава богу. Сами разберутся, возможно, с привлечением психолога. Нам об этом всё равно не расскажут.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ИннаВБ
Ответ Ягун Ягунини
"Говорить о конкретном случае, не зная всех деталей, было бы не очень корректно", но я всё-таки скажу... "Что то послужило триггером, девочка не выдержала и психанула...." Когда же уймутся все эти психологи, не имеющие элементарного понятия о профессиональной этике, в том числе и том, что нельзя со стороны ставить диагнозы и оценивать ситуацию.
У меня такое впечатление, что с этими горе-психологами никто дома не разговаривает, вот они, когда появляется возможность, все что в голове накопилось и выдают😱, забывая об этичности
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mari Gams
Уже некорректно мусолить эту тему , оставьте девочку в покое !
Пусть спокойно живет , прорабатывает свои проблемы не в СМИ , а с близкими и успешно тренируется .
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
papadok
Термин "психанула" очень профессионально звучит для психолога.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fellina
Резануло слово «психанула» от якобы психолога. Но при этом воткнула модное на сегодняшний день слово «триггер». Как-то много развелось этих непонятных психологов…
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marya Y
Остановите уже их! Всё. Было и прошло. Дайте хоть неделю тишины.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Остановите музыку..., а тем более далёкую от профессионального исполнения всем кому не лень отвечать на звонки.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Я ничего не знаю об этой ситуации, но сейчас объясню вам причины такого поступка)))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nassta
оставили бы уже её в покое
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pelerin
Ответ Sportsfan
А вы точно психолог? 🤣 то же самое скажет любая бабка у подъезда
Психолог и комментатор. Какой психолог, такой и комментатор - смотреть горные лыжи под еë унылые разглагольствования на каналах Матча просто наказание (
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий