Психолог Кожевникова о Горбачевой: «Что-то послужило триггером, который высвободил долго копившееся напряжение. Девочка не выдержала и психанула»

Психолог Елизавета Кожевникова высказалась о побеге Алины Горбачевой.

«Говорить о конкретном случае, не зная всех деталей, было бы не очень корректно. Но первая мысль, пришедшая мне в голову, была именно такой: что-то послужило триггером, который высвободил долго копившееся напряжение. Девочка не выдержала и психанула.

Если взрослые люди хотят от несовершеннолетнего атлета результата и пытаются обосновывать это нечестными способами, рассказывая о том, что спорт — это деньги, слава, социальный лифт и так далее, значит, они должны понять, как канализировать эмоции, рождающиеся под хронической перегрузкой. Если этого не делается, наступает срыв.

Я говорю сейчас не о конкретном случае, а о тех процессах, которые имеют место в спорте в целом и в фигурном катании в частности. В этом виде неадекватная нагрузка дается рано, существует много токсичных способов заставить ребенка ее выполнять.

И это всегда вызывает очень сильные эмоции. Если человек не умеет их регулировать, он начинает справляться с ситуацией так, как умеет. Реагирует уходами из дома, отказом подчиняться, вплоть до суицидальных попыток или их имитации», – сказала Кожевникова.