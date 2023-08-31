Алина Горбачева: «Меня никогда не били и не унижали мои тренеры»
Чемпионка России по фигурному катанию Алина Горбачева рассказала об отношении тренеров к ней.
«Во-первых, меня никогда не били и не унижали мои тренеры. Во-вторых, моя мама ни разу не приезжала на сборы и даже за последние три года ни разу не приходила на тренировки.
Так что, даже если бы она очень хотела о чем-то попросить моих тренеров, чисто физически она бы не смогла это сделать», – сказала 16-летняя фигуристка в видео для телеграм-канала.
28 августа Горбачева пропала в Москве. Спустя почти сутки полиция нашла ее в одном из столичных кинотеатров.
Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?
Что делала Горбачева после побега? Три раза извинилась за два дня, никого не винит, кроме горе-блогеров
И опять про маму сказала нехорошо.
И теперь Горбачева заявляет:
"Спешу расстроить своих соперниц, на тренировке все хорошо получалось".
Это просто треш. Да, возможно, Федченко сочинила ей текст, но неужели сама фигуристка не задумалась, когда всё это произносила на камеру?