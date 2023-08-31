Алина Горбачева: «Меня никогда не били и не унижали мои тренеры»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Чемпионка России по фигурному катанию Алина Горбачева рассказала об отношении тренеров к ней.

«Во-первых, меня никогда не били и не унижали мои тренеры. Во-вторых, моя мама ни разу не приезжала на сборы и даже за последние три года ни разу не приходила на тренировки.

Так что, даже если бы она очень хотела о чем-то попросить моих тренеров, чисто физически она бы не смогла это сделать», – сказала 16-летняя фигуристка в видео для телеграм-канала.

28 августа Горбачева пропала в Москве. Спустя почти сутки полиция нашла ее в одном из столичных кинотеатров.

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?

Что делала Горбачева после побега? Три раза извинилась за два дня, никого не винит, кроме горе-блогеров

81 комментарий

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фынский аксель
Ответ Meowow
Федченко и ко, это уже ненормально выглядит, оставьте девочку в покое со своим обелением.
При чем тут Федченко? Алина синей мадам отвечает.
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Алена Иванова
Уже слишком много Алины. Все уже поняли тренер хороший, а мама как обычно так себе. И ночевала в подъезде ну потому что потому.
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ribikorto
Она ещё сказала - спешу расстроить своих соперниц, на тренировке все хорошо получалось. OMG
+23
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Надежда Б.
"Спешу расстроить соперниц" - к чему это?
+15
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+13
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Ezhevika33
Раз пошла такая стирка, видимо тренер под вниманием органов.
+20
-7
+13
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Lennuci
Ответ fewral
К чему это? Её кто-то об этом спрашивал? Чето много ее становится...
К тому, что всем известная Ленка Родина написала, что Алина валаялсь на льду всю первую тренировку после известных событий и много чего еще.
+18
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Ezhevika33
Понеслось.... Федченко, остановись, хватит мучать девушку. Выйди из тени уже сама, а то когда надо накинуть на кого надо и на этом хайпануть, очень бойкая, а тут за детской спиной решила отсидеться.
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Иван Иванов
Астанавитесь!!!
+16
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Ольга Ив
Если Алина отвечает конкретному взрослому человеку, может тренеру самой ответить, зачем девчонку втягивает во взрослые " разборки".
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АНтошка
У Алины бенефис !
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Вошь энтропийная
Вот это видео выглядит намного естественнее и живее предыдущих, даже эмоции проявляются.
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Денис Давыдов
чем больше таких видео тем больше кажется, что ее держат в заложниках.
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Olga.t
Ответ fewral
К чему это? Её кто-то об этом спрашивал? Чето много ее становится...
Сериал набирает обороты. Кружочки в Телеграм сыплются один за другим.
И опять про маму сказала нехорошо.
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k4rmazin2007
Огромное количество фигуристок и их фан-групп активно репостили новости о поисках Горбачевой. Выкладывали информацию, где происходит сбор добровольцев для поисков.
И теперь Горбачева заявляет:
"Спешу расстроить своих соперниц, на тренировке все хорошо получалось".
Это просто треш. Да, возможно, Федченко сочинила ей текст, но неужели сама фигуристка не задумалась, когда всё это произносила на камеру?
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Ольга Ив
Может взрослым прекратить втягивать девчонку. Пусть готовится спокойно к ОП. Зачем все это. Пусть разбираются между собой взрослые.
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bona ulo
Алина, не пытайся отвечать всяким неадекватам на их "обвинения". Это бессмысленно, они все равно тебе не поверят. К сожалению, вольно или невольно, но своим побегом ты подставила своего тренера и дала хейтерам повод и основания нести разный бред. И никакими словами ты этого не исправишь, они только будут повторять, что тебя дескать заставляют все это говорить. Сейчас время не для публичности и кружочков, а время, чтобы успокоиться, начать разговаривать с психологом и разбираться в себе, взрослеть короче.
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garovatat
Ответ фынский аксель
При чем тут Федченко? Алина синей мадам отвечает.
нельзя отвечать синьке! нельзя вестись на эти провокации. Она затягивает Алину на свою грязную территорию. Софья, пора вмешаться. Включайте игнор!
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Black&White
Ответ k4rmazin2007
Огромное количество фигуристок и их фан-групп активно репостили новости о поисках Горбачевой. Выкладывали информацию, где происходит сбор добровольцев для поисков. И теперь Горбачева заявляет: "Спешу расстроить своих соперниц, на тренировке все хорошо получалось". Это просто треш. Да, возможно, Федченко сочинила ей текст, но неужели сама фигуристка не задумалась, когда всё это произносила на камеру?
Я думаю, бабушка права, и девочка находится под полным влиянием своей тренерки. И будет говорить ровно то, что скажут. Поэтому текст выглядит даже я бы сказала немного неадекватным.
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Mira Val
Алина, не надо объясняться, тех, кто не верят, все равно не переубедить, они "все лучше знают". Здоровья, сил, терпения и спокойствия💜
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fewral
К чему это? Её кто-то об этом спрашивал? Чето много ее становится...
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Black&White
Ответ Ольга Ив
Если Алина отвечает конкретному взрослому человеку, может тренеру самой ответить, зачем девчонку втягивает во взрослые " разборки".
Тренер вообще как в рот воды набрала. И никакого заявления не делала. Все топовые фигуристки сделали репосты по поводу поисков, а тренер все это время молчала. Очень странно это все. Чем больше Алина записывает видео, тем становится еще страннее.
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Алеся Ткаченко
Если все настолько зашибись,и у Алины все хорошо с тренерами тогда ее поступок говорит о взбалмошном и взрывном характере.А шпилька в сторону соперниц к чему вообще?
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nina1212
Ответ fewral
К чему это? Её кто-то об этом спрашивал? Чето много ее становится...
синеликая там остановится не может видимо, вот ей Алина и отвечает. А спорт сюда несет
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Ezhevika33
Ответ Katerina Sunny
Вы правда верите, что контролирующим органам интересны посты и видео в социальной сети? Алина тренируется не на необитаемом острове.
Если она записывает подобные обращения, значит, это зачем то нужно. Иначе бы не записывала.
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Ezhevika33
Ответ k4rmazin2007
Огромное количество фигуристок и их фан-групп активно репостили новости о поисках Горбачевой. Выкладывали информацию, где происходит сбор добровольцев для поисков. И теперь Горбачева заявляет: "Спешу расстроить своих соперниц, на тренировке все хорошо получалось". Это просто треш. Да, возможно, Федченко сочинила ей текст, но неужели сама фигуристка не задумалась, когда всё это произносила на камеру?
Обратили внимание как говорит все обращение? Она вся на взводе , её прямо распирает.
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