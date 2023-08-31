Замгенпродюсера «Матч ТВ» Конов о Горбачевой: «Вопрос органам опеки, куда вы смотрите? За девочку по-настоящему страшно»

Теги сборная России женское катание Василий Конов Матч ТВ Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Василий Конов призвал органы опеки разобраться в деле Алины Горбачевой.

В понедельник 16-летняя фигуристка пропала в Москве, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. После этого Горбачева заявила, что исчезновение не было связано с фигурным катанием и записала несколько видео для телеграм-канала, где комментировала ситуацию.

«Зачем-то посмотрел все кружочки от Алины Горбачевой. По-прежнему считаю, что родители и тренер должны выступить и рассказать, что происходит на самом деле.

Ну и вопрос органам опеки, куда вы смотрите? Почему нет проверок? Грубо – всем в этот раз повезло, что Алина просто погуляла.

Но изменений ноль, ответов ноль, вместо этого поток про горе-блогеров и «гестапо-тренеров». За девочку по-настоящему страшно», – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

Горбачева – чемпионка России среди юниоров, она тренируется у Софьи Федченко.

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?

Что делала Горбачева после побега? Три раза извинилась за два дня, никого не винит, кроме горе-блогеров

29 комментариев

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Ярик01
Жалобы были? Условия как у бездомных? Вопрос к руководству матчТВ, что за дешёвый хайп на ребенке
+21
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Сергей Силантьев
Ответ Orange carrot
А за детей, которые подростками убегают от своих родителей ему не страшно?
И за них страшно. К чему Вы этот вопрос задали?
+10
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Sivl
Ещё один советчик, страшно ему. Без тебя разберутся.
+15
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+7
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Ich_haB
куда ты лезешь, со своей жизнью разберись
+15
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nina1212
Почему нет проверок СМИ. Почему в нашем ФК считается нормой выдавать фантазии за факты, оскорблять и травить детей. Почему такие блогеры, как Родина все еще не заблокированы в интернете и не наказаны?
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Sgi
Ответ nina1212
Почему нет проверок СМИ. Почему в нашем ФК считается нормой выдавать фантазии за факты, оскорблять и травить детей. Почему такие блогеры, как Родина все еще не заблокированы в интернете и не наказаны?
«Заблокированы в интернете»? Серьезно ?)
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Sebastian Debussy
Ну тут я с ним пожалуй соглашусь. Происходит какая-то дичь, как минимум ребенок живет не с родителями, это уже какая-то хрень
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Dmitriy Racheev
Ответ nina1212
Почему нет проверок СМИ. Почему в нашем ФК считается нормой выдавать фантазии за факты, оскорблять и травить детей. Почему такие блогеры, как Родина все еще не заблокированы в интернете и не наказаны?
... почему не возродили смерш, в конце концов!?
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Сергей Силантьев
Все правильно он сказал. Ситуация ненормальная.
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VictorVallecano
А этот куда лезет?
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nina1212
Этим псевдозащитникам нисколько не страшно за Алину, они с большим удовольствием ее хейтили и будут хейтить, а если еще и посмеет выиграть соревнования, камнями закидают
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Katerina Sunny
А органы опеки в случае проверки должны во всех СМИ об этом сообщить?
Омбудсмен обещала на контроль взять.
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Мурманчанин37
Васек, как обычно, не смог удержаться)) И дружба одного из вышестоящих руководителей с Яной тут конечно не причем. Поток сознания как раз у горе-блогера: с откровенной клеветой на практически всех тренеров, абсолютную ересь про многих фигуристов, с откровенной фальсификацией и прочее. Причем нередко с подачи семьи Рудковских
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CaSpeR-13
как говорится иди на .... кононов василий
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Lizard Wizard
Всё дружки Яны отметились или ещё кто-то остался?

Вася, спаси Гномыча от тонкого ремешка и тёмной комнаты, на тебя, радетель, вся надежда🙏
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King_X
Конов как всегда: где можно похайпиться и привлечь внимание, так ещё и высокопарными фразами - он тут как тут
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gleb_k
А что в теории может/должна опека сделать?
В детдом отдать? Это лучше будет?
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Владислава Крюкова
Что, горе-блогеры недовольны, что Алина не вышла к ним и не рассказала, как тренер-садист насильно её удерживает и не пускает к матери? Раздували тему, терпите теперь.
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Виктор Тимошков
Столько моралистов повылазило
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pashkka
Матери срочно нужно отозвать доверенность и разрешение на право проживания с тренеркой ребенка, вырванного из семьи!
Ни социальной адаптации, ни поддержки подросток не может получить нигде, как в семье.
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Sgi
Ответ Ich_haB
куда ты лезешь, со своей жизнью разберись
Прочитал ваш язвительный коммент и возник вопроса - «А что не так в его жизни ?»
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Ich_haB
Ответ Sgi
Прочитал ваш язвительный коммент и возник вопроса - «А что не так в его жизни ?»
меня забанят, если я отвечу. почитайте его тг-анал
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Orange carrot
А за детей, которые подростками убегают от своих родителей ему не страшно?
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