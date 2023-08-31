Замгенпродюсера «Матч ТВ» Конов о Горбачевой: «Вопрос органам опеки, куда вы смотрите? За девочку по-настоящему страшно»

Василий Конов призвал органы опеки разобраться в деле Алины Горбачевой.

В понедельник 16-летняя фигуристка пропала в Москве, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. После этого Горбачева заявила, что исчезновение не было связано с фигурным катанием и записала несколько видео для телеграм-канала, где комментировала ситуацию.

«Зачем-то посмотрел все кружочки от Алины Горбачевой. По-прежнему считаю, что родители и тренер должны выступить и рассказать, что происходит на самом деле.

Ну и вопрос органам опеки, куда вы смотрите? Почему нет проверок? Грубо – всем в этот раз повезло, что Алина просто погуляла.

Но изменений ноль, ответов ноль, вместо этого поток про горе-блогеров и «гестапо-тренеров». За девочку по-настоящему страшно», – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

Горбачева – чемпионка России среди юниоров, она тренируется у Софьи Федченко.

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