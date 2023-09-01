Тарасова о словах Горбачевой про «гестапо-тренеров»: «Ей бы на себя внимание обратить. Она что, совсем обалдела?»
Татьяна Тарасова отреагировала на слова Алины Горбачевой о «гестапо-тренерах».
Накануне фигуристка выложила видео с тренировки и пошутила, что «гестапо-тренеры» силой удерживают ее.
– Горбачева в своих социальных сетях в который раз ругает журналистов, а своих тренеров называет «гестапо». Нужна ли ребенку профессиональная помощь психолога?
– Прекрасная девочка! Ей бы на себя внимание обратить, тогда ей было бы легче. Помощь? У нее есть мама, папа, она сама. В конце концов, есть тренер, которого она ругает. Она что, совсем обалдела? – сказала заслуженный тренер СССР.
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В данном случае мы видим, что звонивший обманул Тарасову по поводу того, что на самом деле говорила Горбачева. А ведь последствия такого обмана могут быть не только в СМИ, Тарасова все-таки действующий функционер нашей Федры.
Если она и обалдела, то только в том, что гестапо - очень плохо смотрится в такой шуточной формулировке. В остальном, нравятся ей ее тренеры и то, какие отношения выстроились в системе родители-спортсмен-тренер, да и Бог бы с ней, это ее проблемы. Подрастет, сама все поймет. А не поймет - ее проблемы.