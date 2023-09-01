Тарасова о словах Горбачевой про «гестапо-тренеров»: «Ей бы на себя внимание обратить. Она что, совсем обалдела?»

Татьяна Тарасова отреагировала на слова Алины Горбачевой о «гестапо-тренерах».

Накануне фигуристка выложила видео с тренировки и пошутила, что «гестапо-тренеры» силой удерживают ее.

– Горбачева в своих социальных сетях в который раз ругает журналистов, а своих тренеров называет «гестапо». Нужна ли ребенку профессиональная помощь психолога?

– Прекрасная девочка! Ей бы на себя внимание обратить, тогда ей было бы легче. Помощь? У нее есть мама, папа, она сама. В конце концов, есть тренер, которого она ругает. Она что, совсем обалдела? – сказала заслуженный тренер СССР.

Что делала Горбачева после побега? Три раза извинилась за два дня, никого не винит, кроме горе-блогеров