Тарасова о словах Горбачевой про «гестапо-тренеров»: «Ей бы на себя внимание обратить. Она что, совсем обалдела?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на слова Алины Горбачевой о «гестапо-тренерах».

Накануне фигуристка выложила видео с тренировки и пошутила, что «гестапо-тренеры» силой удерживают ее.

– Горбачева в своих социальных сетях в который раз ругает журналистов, а своих тренеров называет «гестапо». Нужна ли ребенку профессиональная помощь психолога?

– Прекрасная девочка! Ей бы на себя внимание обратить, тогда ей было бы легче. Помощь? У нее есть мама, папа, она сама. В конце концов, есть тренер, которого она ругает. Она что, совсем обалдела? – сказала заслуженный тренер СССР.

Что делала Горбачева после побега? Три раза извинилась за два дня, никого не винит, кроме горе-блогеров

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67 комментариев

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Defender64
Хаатит Тарасовой звонить, и постоянно её спрашивать про всё подряд, что за дурная привычка, понять не могу.
+87
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+80
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Wintersun
Тут вопрос не к Тарасовой, а к журналисту-провокатору. Если бы она видела видос, то всё бы поняла.
+75
-3
+72
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Маргарита В Сафронова
Выдернули из контекста и теперь крутят фразу.
+57
-6
+51
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Delirium
Это очень хороший пример того, почему нельзя всерьез воспринимать многие выпады наших говорящих голов, особенно если в тексте не приводят вопрос, который им был задан.

В данном случае мы видим, что звонивший обманул Тарасову по поводу того, что на самом деле говорила Горбачева. А ведь последствия такого обмана могут быть не только в СМИ, Тарасова все-таки действующий функционер нашей Федры.
+49
-2
+47
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Olimpiy
Эпопею с Горбачевой уже пора заканчивать.
+43
-3
+40
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Аврора кубик
Татьяна Анатольевна видимо не видела видео) СМИ пора уже перестать названивать всем подряд!
+35
-1
+34
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Anna
Останьте уже от пожилого человека, вот так вы свои опросы и проводите, провоцируя и искажая информацию
+25
-1
+24
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elene.elene
Почему Тарасова соглашается комментировать всё подряд, абсолютно не разобравшись о какой ситуации её спрашивают? Она, что первый раз в жизни имеет дело с журналистами?
+25
-3
+22
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Anna Stefan
Ответ Алёна Вода
Оставили бы ТАТ в покое. Она уже даже юмора не понимает...
Я бы тоже не поняла, если бы мне задали вопрос в такой форме.
+24
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Delirium
Ответ elene.elene
Почему Тарасова соглашается комментировать всё подряд, абсолютно не разобравшись о какой ситуации её спрашивают? Она, что первый раз в жизни имеет дело с журналистами?
У нее нет ни времени ни здоровья сидеть и читать/смотреть все то, что выбрасывается в СМИ. Ей позвонили, задали вопрос, она высказала свое мнение. То, что ее обманули- на совести звонившего.
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Светлана М
У Горбачёвой в ковычках выражение. А вот как передал слова журналист ТАТ большой вопрос.
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Имя Фамилия
Очевидно, что журналист профнепригоден (намеренно исказил информацию и получил ответ не по реальной ситуации, а по вымышленной им). Такой журналист должен быть незамедлительно уволен и больше никуда не принят!
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Татьяна Вересова
При всем уважении к прошлым заслугам и возрасту, комментарии Татьяны Анатольевны все больше скатываются в какой-то кринж
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Алёна Вода
Оставили бы ТАТ в покое. Она уже даже юмора не понимает...
+20
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Адриана
Ответ Olimpiy
Эпопею с Горбачевой уже пора заканчивать.
Давно пора.
+12
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Wintersun
Кто бы уже научил Тарасову не отвечать на вопросы и звонки незнакомых людей?
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garovatat
не поняла, что, какой то умник с матча набрал ТАТ и вот именно так, дословно, сформулировал свой вопрос-провокацию? Вот так внаглую переврал первоисточник, вывернул наизнанку слова несовершеннолетней, науськал Тарасову? Это днище маракотовой бездны. Матч с ерошкой заодно
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Ezhar
Сергей Астахов из матчтв очень умный и приятный человек, это сразу видно. На матч тв не хотят возвращать ФК, но хотят звонить Тарасовой и нести ей каждую сплетню и мелочь, молодцы.
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Tatiana Novikova
Раздражает, когда издеваются над человеком в возрасте.. Она явно не в теме. Зачем звонить?
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Anna Stefan
Ответ Natalia Solomakha
Они и не хотят, чтоб поток внимания и комментариев иссякал. Нашли эту жилу и давай наяривать. Черный пиар вполне себе пиар.
Кто "они"? Они, что ли, звонят ТАТ с провокационными вопросами? Просто по неопытности слишком бурно отреагировали на *высказывания* некоторых "горе-блогеров", которых следовало бы просто игнорировать - чем и пользуется кто попало.
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Тарасова не выкупила искрометную иронию)
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Anastasia1990_
Хватит издеваться над пожилой женщиной, которая уже видимо не отдает себе отчета в комментариях, не сечет сарказм и не понимает что в нашем ФК потеря, а что нет (наболело).

Если она и обалдела, то только в том, что гестапо - очень плохо смотрится в такой шуточной формулировке. В остальном, нравятся ей ее тренеры и то, какие отношения выстроились в системе родители-спортсмен-тренер, да и Бог бы с ней, это ее проблемы. Подрастет, сама все поймет. А не поймет - ее проблемы.
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Огюст
ТА , Вы не устали отвечать тем , кто к Вам постоянно лезет прокомментировать всякие фразы фигуристов у которых сегодня так , а завтра по другому и из-за этого попадаешь впросак ! Отдыхайте , гуляйте лучше больше на свежем воздухе при выключенном телефоне ,пока стоит прекрасный сентябрь !
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Алёна Вода
Ответ Anna Stefan
Я бы тоже не поняла, если бы мне задали вопрос в такой форме.
Ну конечно, она же кружочка Алины и в глаза не видела)))
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Rammstein2010
Если ты сам(а) не читал или слушал то , что тебя просят прокомментировать, то и не надо своё мнение высказывать. Не слышал , но осуждаю - это вот как раз про этот случай
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