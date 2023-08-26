Ангелопол об отношениях с Кагановской: «Мы поняли, что не подходим друг другу, инициатива была не моя. Но для меня нет принципиальной разницы: есть лед, есть отношения»

Валерий Ангелопол объяснил, почему перестал встречаться с Василисой Кагановской.

Ангелопол и Кагановская выступают вместе в танцах на льду. Ранее они также состояли в отношениях.

– Что помешало сохранению отношений?

– Ну, мы поняли, что не подходим друг другу. Инициатива была не моя.

– А как легче кататься и тренироваться? Как пара или просто как коллеги, друзья?

– У каждого по-разному, но для меня нет принципиальной разницы. Есть лед, есть отношения.

– Каково было после отношений снова тренироваться и общаться?

– Я думаю, нам обоим было сложно, я не спрашивал у Василисы. Но мне было очень сложно, в первое время точно. Но потом как-то подутихло, – рассказал Ангелопол.