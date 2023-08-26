Ангелопол об отношениях с Кагановской: «Мы поняли, что не подходим друг другу, инициатива была не моя. Но для меня нет принципиальной разницы: есть лед, есть отношения»

Теги сборная России танцы на льду Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Валерий Ангелопол объяснил, почему перестал встречаться с Василисой Кагановской.

Ангелопол и Кагановская выступают вместе в танцах на льду. Ранее они также состояли в отношениях.

– Что помешало сохранению отношений?

– Ну, мы поняли, что не подходим друг другу. Инициатива была не моя.

– А как легче кататься и тренироваться? Как пара или просто как коллеги, друзья?

– У каждого по-разному, но для меня нет принципиальной разницы. Есть лед, есть отношения.

– Каково было после отношений снова тренироваться и общаться?

– Я думаю, нам обоим было сложно, я не спрашивал у Василисы. Но мне было очень сложно, в первое время точно. Но потом как-то подутихло, – рассказал Ангелопол.

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9 комментариев

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Anneta28
У Валерика вечно какие-то любовные драмы.)))
+10
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Лия Романова
Валера - королева драмы)))) Василиса кажется более уравновешенной и спокойной, удивлена что они встречались
+7
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Ритт
Сочувствую Крыловой. Она с ними как на пороховой бочке вечно.
+6
0
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Ритт
У Валеры второе интервью за неделю. Он еще и мерч выпустил. Ну, прямо звезда!
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Katerina Sunny
Вася, наверное, поняла, что достаточно отношений на льду.
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Док Аксель
Валере можно менять фамилию на Нарциссов. Столько к себе внимания привлекает, интервью много раздаёт рассуждая о том чего ещё не постиг и не прочувствовал. Не зря Анжелика говорила, что приходится опускать их на землю, чтобы не витали в облаках и не ловили звёзд...
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B.l.a.z.e
Ответ Anneta28
У Валерика вечно какие-то любовные драмы.)))
Настоящая Драма квин))
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блОК
Они разве встречались?
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Лакс
похоже этот мальчик мало кому подходит. Возможно в его мире мало места для других.
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