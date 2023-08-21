Аннабель Морозов: «Возвращаться в Америку по ходу сезона не планируем. Очень надеемся провести этот год в группе Крыловой»

Фигуристка Аннабель Морозов объяснила решение тренироваться в группе Крыловой.

В феврале стало известно, что Морозов встала в танцевальный дуэт с . Недавно пара начала работать под руководством Анжелики Крыловой.

– Если говорить о вашей нынешней работе в Москве, чем вы руководствовались, когда остановили свой выбор на ?

– С Крыловой я никогда раньше не сотрудничала, но она мне всегда нравилась своей манерой общения. К тому же мне очень понравились в прошлом году ее спортсмены ( и – Sports.ru). У них были интересные поддержки, интересные движения, музыкальность. Не скажу, что эта пара была сильнее всех, но интереснее – точно. Причем мне понравились обе программы, не только произвольный танец, о котором многие говорили.

В общем, все это мы обсуждали втроем – я, Игорь и папа, – и как-то мнения сошлись. К нашему счастью, Анжелика согласилась.

– Со стороны Николая не было сожаления, что приходится отдавать вас другому специалисту?

– Наоборот! Папа хочет быть папой, а не тренером. Нам он прямо об этом сказал. Что готов всячески поддерживать, помогать, но постоянно сопровождать нас в роли тренера уже не готов.

– Возвращаться в Америку на какой-то срок по ходу сезона планируете?

– Уже нет. Очень надеемся провести этот год в группе Крыловой. Да и вообще надеемся, что все сложится хорошо, – сказала Морозов.