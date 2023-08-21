Аннабель Морозов: «Возвращаться в Америку по ходу сезона не планируем. Очень надеемся провести этот год в группе Крыловой»

Теги Николай Морозов сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Игорь Еременко Аннабель Морозов Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Фигуристка Аннабель Морозов объяснила решение тренироваться в группе Крыловой.

В феврале стало известно, что Морозов встала в танцевальный дуэт с Игорем Еременко. Недавно пара начала работать под руководством Анжелики Крыловой.

– Если говорить о вашей нынешней работе в Москве, чем вы руководствовались, когда остановили свой выбор на Анжелике Крыловой?

– С Крыловой я никогда раньше не сотрудничала, но она мне всегда нравилась своей манерой общения. К тому же мне очень понравились в прошлом году ее спортсмены (Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол – Sports.ru). У них были интересные поддержки, интересные движения, музыкальность. Не скажу, что эта пара была сильнее всех, но интереснее – точно. Причем мне понравились обе программы, не только произвольный танец, о котором многие говорили.

В общем, все это мы обсуждали втроем – я, Игорь и папа, – и как-то мнения сошлись. К нашему счастью, Анжелика согласилась.

– Со стороны Николая не было сожаления, что приходится отдавать вас другому специалисту?

– Наоборот! Папа хочет быть папой, а не тренером. Нам он прямо об этом сказал. Что готов всячески поддерживать, помогать, но постоянно сопровождать нас в роли тренера уже не готов.

– Возвращаться в Америку на какой-то срок по ходу сезона планируете?

– Уже нет. Очень надеемся провести этот год в группе Крыловой. Да и вообще надеемся, что все сложится хорошо, – сказала Морозов.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Это ну очень интересный проект. То, что Николай поставит классно и на пару, я не сомневаюсь, но вот как успели скататься и что успеют наработать с Анжеликой, очень интересно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Svetlanavg Ив
Ответ Himmelge
Удачи новой паре! Но год назад с Нарижным она тоже говорила, что в Америку не планируют, а сама перед ЧР хотела тащить его туда.
Однако-же в отличие от некоторых спортивное гражданство она не меняла.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Svetlanavg Ив
Ответ Katerina Sunny
Папе, видимо, есть кем и чем заняться помимо дочи.
Да нет... Думается Морозов всегда поможет дочери и всегда будет рядом. А Крылова может дать что-то новое и интересное. Опять же быть строже с ней.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Himmelge
Удачи новой паре! Но год назад с Нарижным она тоже говорила, что в Америку не планируют, а сама перед ЧР хотела тащить его туда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Папе, видимо, есть кем и чем заняться помимо дочи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Порядка.нет
Ответ Himmelge
Удачи новой паре! Но год назад с Нарижным она тоже говорила, что в Америку не планируют, а сама перед ЧР хотела тащить его туда.
У неё там рождественские ёлки, малый бизнес понимаешь-ли...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ответ Svetlanavg Ив
Однако-же в отличие от некоторых спортивное гражданство она не меняла.
Вы же не знаете наверняка, были ли попытки. Могли сказать как Чиризано.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий