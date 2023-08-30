Отец Горбачевой: «Ссоры как таковой с тренером не было. Алина продолжит спортивную карьеру. С кем она будет жить, сейчас решается»
Отец Алины Горбачевой рассказал, продолжит ли фигуристка спортивную карьеру.
16-летняя Горбачева – чемпионка России среди юниоров, она тренируется у Софьи Федченко. 28 августа фигуристка пропала в Москве – полиция нашла ее на следующий день в одном из столичных кинотеатров.
«У дочери была травма примерно в июле. Такая травма незначительная. Но она влияет на тренировки, два месяца они были в щадящем режиме. До начала сезона немного времени осталось.
У дочери, скажем так, не все получается. Поэтому все на нервах. Ссоры как таковой с тренером не было. Просто это нервы были.
Сейчас у дочери все хорошо. Она будет продолжать спортивную карьеру. Она очень этого хочет.
С кем она будет жить, сейчас решается. А будем мы ее наказывать или нет, это уже наше дело», – сказал Дмитрий Горбачев.
Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?
Побег 16-летней фигуристки Горбачевой – крик об одиночестве. Кто в нем виноват?
а все, что за пределами катка пусть на совести семьи. именно семья должна нести ответственности за благополучие своей дочери.
не взваливай на себя непосильную ношу,
твоя зона ответственности - тренировки,
ты отвечаешь за жизнь и здоровье несовершеннолетней ученицы на рабочем месте.
помню что в своих объемно-исповедальных вью после победы на первенстве, Горбачева дала понять что с отцом у нее гораздо лучшие отношения, чем с матерью, и он один активно поддерживал ее желание и решение заниматься ФК.
пусть решают конечно где Алине жить, однако Софье Федченко следует 100 раз подумать, ежели это решение будет опять склоняться в ее пользу. второй раз на грабли не стоит.
Не то, что бабушка по маминой линии.
Пусть Алина останется у своего любимого тренера и радует нас в сезоне.
Очень жду ее на открытых прокатах.
Тренер идет Алину обнимает, а мама где то сзади, как не родная
Этот же Борщов и говорит, что мама ничего не решает, решает все сама Алина