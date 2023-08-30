Отец Горбачевой: «Ссоры как таковой с тренером не было. Алина продолжит спортивную карьеру. С кем она будет жить, сейчас решается»

Отец Алины Горбачевой рассказал, продолжит ли фигуристка спортивную карьеру.

16-летняя Горбачева – чемпионка России среди юниоров, она тренируется у . 28 августа фигуристка пропала в Москве – полиция нашла ее на следующий день в одном из столичных кинотеатров.

«У дочери была травма примерно в июле. Такая травма незначительная. Но она влияет на тренировки, два месяца они были в щадящем режиме. До начала сезона немного времени осталось.

У дочери, скажем так, не все получается. Поэтому все на нервах. Ссоры как таковой с тренером не было. Просто это нервы были.

Сейчас у дочери все хорошо. Она будет продолжать спортивную карьеру. Она очень этого хочет.

С кем она будет жить, сейчас решается. А будем мы ее наказывать или нет, это уже наше дело», – сказал Дмитрий Горбачев.

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