Отец Горбачевой: «Ссоры как таковой с тренером не было. Алина продолжит спортивную карьеру. С кем она будет жить, сейчас решается»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Отец Алины Горбачевой рассказал, продолжит ли фигуристка спортивную карьеру.

16-летняя Горбачева – чемпионка России среди юниоров, она тренируется у Софьи Федченко. 28 августа фигуристка пропала в Москве – полиция нашла ее на следующий день в одном из столичных кинотеатров.

«У дочери была травма примерно в июле. Такая травма незначительная. Но она влияет на тренировки, два месяца они были в щадящем режиме. До начала сезона немного времени осталось.

У дочери, скажем так, не все получается. Поэтому все на нервах. Ссоры как таковой с тренером не было. Просто это нервы были.

Сейчас у дочери все хорошо. Она будет продолжать спортивную карьеру. Она очень этого хочет.

С кем она будет жить, сейчас решается. А будем мы ее наказывать или нет, это уже наше дело», – сказал Дмитрий Горбачев.

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?

Побег 16-летней фигуристки Горбачевой – крик об одиночестве. Кто в нем виноват?

Материалы по теме

83 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tanya_1111
Папа пока выглядит самым адекватным во всей этой истории.
+100
-5
+95
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sinson
Похоже папа самый адекватный) Успехов Алине в спорте, будем ждать на соревнованиях!
+46
-2
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Всё-таки у Алины, похоже, есть адекватный родитель. Ну и Слава Богу
+41
-3
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agura
Молодец папа! Поставил на место слишком назойливых и любопытных!
+34
-4
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина Иванова
Голос папы звучит убедительно на фоне откровений дядей, бабушек, экспертов и блогеров. Чувствую, что придется тренеру снять комнату маме неподалёку)
+30
-1
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<vella>
Софья, если читаешь комменты, останься для Алины только тренером, вкладывайся в нее как в ученицу,
а все, что за пределами катка пусть на совести семьи. именно семья должна нести ответственности за благополучие своей дочери.
не взваливай на себя непосильную ношу,
твоя зона ответственности - тренировки,
ты отвечаешь за жизнь и здоровье несовершеннолетней ученицы на рабочем месте.
+31
-5
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sportsfan
Хоть кто-то в семье адекватный
+27
-3
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алена Иванова
Ну папа видимо у них дипломат. Жаль конечно что он в другом городе. Мне кажется он бы как раз и мог быть хорошей поддержкой Алине. Да и маме бы не помешало побольше жить фигурокатательной жизнью дочери. Ну не зря же она тоже в Москву переехала. Да и Алина старается. Хотелось бы чтобы семья поняла уже что её надо очень сильно поддерживать, а не говорить постоянно что надо заканчивать.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
garovatat
Ответ tanya_1111
Папа пока выглядит самым адекватным во всей этой истории.
да, согласна. самый адекватный коммент от родственников, как это не странно. остальные хором начали гнать на Федченко.
помню что в своих объемно-исповедальных вью после победы на первенстве, Горбачева дала понять что с отцом у нее гораздо лучшие отношения, чем с матерью, и он один активно поддерживал ее желание и решение заниматься ФК.
пусть решают конечно где Алине жить, однако Софье Федченко следует 100 раз подумать, ежели это решение будет опять склоняться в ее пользу. второй раз на грабли не стоит.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Plusha2112
Ответ Loliloo
Комментарий скрыт
а вы у папы со свечкой стоите ?
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ИннаВБ
Ответ <vella>
Софья, если читаешь комменты, останься для Алины только тренером, вкладывайся в нее как в ученицу, а все, что за пределами катка пусть на совести семьи. именно семья должна нести ответственности за благополучие своей дочери. не взваливай на себя непосильную ношу, твоя зона ответственности - тренировки, ты отвечаешь за жизнь и здоровье несовершеннолетней ученицы на рабочем месте.
Легко сказать, Софья с Алиной много лет, как Софья может отказаться от Алины? И Алина, я уверена, не хотела подставить Софью, просто не подумала(Ситуация ужасная(
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
Папа то адекватный и здравомыслящий.
Не то, что бабушка по маминой линии.

Пусть Алина останется у своего любимого тренера и радует нас в сезоне.
Очень жду ее на открытых прокатах.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ответ papadok
Легко быть адекватным в Краснодаре, пока дочь в Москве. И менять никому ничего не хочется.
Ну он явно больше в курсе событий, чем бабушка и дядя. А мама отказывается комментировать.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Метро
Не сопли, разумно и сдержанно.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Ответ Маргарита В Сафронова
Папа включил мозг.
Он та вроде всегда был самый адекватный
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scorpion2312
Во всей этой истории, самый адекватный из высказывающихся, это отец Алины
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Снимите квартиру Горбачевой неподалеку от катка и пусть живёт спокойно когда на к маме съедит когда надо к тренеру. Ей 16 лет уже большая вполне может жить одна если такая самостоятельная. Она в сборной юниорской так что деньги на квартиру точно есть
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<vella>
Ответ ИннаВБ
Легко сказать, Софья с Алиной много лет, как Софья может отказаться от Алины? И Алина, я уверена, не хотела подставить Софью, просто не подумала(Ситуация ужасная(
зачем отказываться? просто не надо собой подменять мать. есть ученик-тренер, в этом русле и надо работать.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита В Сафронова
Папа включил мозг.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nina1212
Ответ Bella Lee
Комментарий скрыт
вы видели эту маму? Сегодня ее пытались расспросить, она ничего внятного не может сказать. Если бы все решала, то решила бы уже
Тренер идет Алину обнимает, а мама где то сзади, как не родная
Этот же Борщов и говорит, что мама ничего не решает, решает все сама Алина
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хорошее Настроение
Ответ Алёна Вода
Надеюсь, у родственников Алины хватит здравомыслия оставить всё, как есть. И они не станут разрушать карьеру девочки и совать палки в колёса тренеру, который--как ни крути--несколько лет был самым близким человеком для девочки
Оставлять все как есть будет глупостью а не здравомыслием. Любому было бы психологически сложно в такой ситуации, вот Алина и не выдержала. Тренер должен оставаться только тренером, из ее дома девочку надо срочно забирать.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Папа адекватный и у Алины с ним иные отношения, чем с мамой и маминой роднёй. Пусть сами во всём разберутся и примут решение в интересах ребёнка.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ajvengo
Отец кажется самым разумным человеком в этой семье.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Правильно все мужик сказал молодец, и наведи там порядок в этом бабьем царстве
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex@82
Папа молодец!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий