Дядя Горбачевой: «Ссора с тренером была, я так понял, на фоне питания. Потолстела на 300 г – все, прыгать не можешь»

Дядя Алины Горбачевой назвал возможную причину ссоры фигуристки с тренером.

16-летняя Горбачева – чемпионка России среди юниоров, она тренируется у . 28 августа фигуристка пропала в Москве – полиция нашла ее на следующий день в одном из столичных кинотеатров.

«Ссора была, я так понял, хотя она не афишировала, на фоне питания. Потолстела на 300 г. Все, прыгать не можешь», – сказал Артем Борщев.

Также дядя спортсменки счел странным, что тренер предпочла жить с воспитанницей, у которой есть родители.

«Да, ты тренер, но ты можешь это как-то совмещать. У нее есть два родителя. И со стороны родителей тоже странно отдать какой-то девушке своего ребенка. Вот эти странные ситуации и создают события, которые произошли», – добавил он.

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