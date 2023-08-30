Дядя Горбачевой: «Ссора с тренером была, я так понял, на фоне питания. Потолстела на 300 г – все, прыгать не можешь»

Теги сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Питание Софья Федченко Фигурное катание

Дядя Алины Горбачевой назвал возможную причину ссоры фигуристки с тренером.

16-летняя Горбачева – чемпионка России среди юниоров, она тренируется у Софьи Федченко. 28 августа фигуристка пропала в Москве – полиция нашла ее на следующий день в одном из столичных кинотеатров.

«Ссора была, я так понял, хотя она не афишировала, на фоне питания. Потолстела на 300 г. Все, прыгать не можешь», – сказал Артем Борщев.

Также дядя спортсменки счел странным, что тренер предпочла жить с воспитанницей, у которой есть родители.

«Да, ты тренер, но ты можешь это как-то совмещать. У нее есть два родителя. И со стороны родителей тоже странно отдать какой-то девушке своего ребенка. Вот эти странные ситуации и создают события, которые произошли», – добавил он.

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116 комментариев

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Zbra
Дядя - значит, брат одного из родителей. И ему вот сейчас, семь лет спустя, показалось странным что-то? Раньше родных не спрашивал, почему оно так?
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Vendetta4111323
Разблокирован новый персонаж)))
+64
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Streetbor
Если Горбачевой так плохо у тренера, почему она не отправилась домой к маме, ну или на крайний случай не позвонила. Что-то семейка мутит..
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Lilia Sadykova
Ответ Streetbor
Если Горбачевой так плохо у тренера, почему она не отправилась домой к маме, ну или на крайний случай не позвонила. Что-то семейка мутит..
если Горбачевой так плохо у тренера, то почему после того, как она нашлась отправилась обратно домой к тренеру, а не к маме? Семейка максимально странная у Алины
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tanya_1111
Зачем все эти люди дают интервью дядя, бабушка они же толком ничего не знают судя по интервью?
+29
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nina1212
Алина еще после травмы не отошла, конечно ей надо следить за весом, чтобы снова не травмироваться
Но сейчас опять же все перевернут, и скажут тренер морила голодом и девочка сбежала, чтобы поесть)
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Ксения Рыжкова
смешно смотреть, как люди, не относящиеся к спорту, комментируют эти ситуации... сколько уже интервью было насчёт веса фигуристов. Все как один говорят, что помимо того, что спортсмену тяжелее прыгать с набранными граммами, так ещё это и травматизм повышает. а с её телосложением эти 300 грамм могут быть весомый в данном вопросе. и очень жаль, если спортсменка сама этого не понимает и так остро реагирует на подобные рабочие моменты. у неё все-таки не кружок здоровья, а профессиональный спорт.
и что-то все позабыли интервью, где она сама отмечала, что родители не особо хотели вкладываться в спорт. поэтому для семьи любая ситуация, связанная с фк, как красная тряпка для быка.
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Marya Y
А дядя прежде чем чего-то там считать подумал - если мама Алины молчит, какое право он имеет выступать? Девочка не один год так жила - где были бабки и дядя? Его кто делегировал на интервью? Нашёл, на чём себе минуту славы состряпать.
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Катерь
Интересно, когда этот дядя видел свою племянницу в последний раз?
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Lilia Sadykova
а дядя только сейчас очнулся и понял, что Алина не живёт с родителями и это странно? ну сейчас начнут вылезать дяди, тети, бабушки, дедушки, друзья семьи со своими комментариями. Раньше жили и всех все устраивало, а сейчас вдруг кажется странным
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ИннаВБ
Ответ Barsa! bolshe chem klub
И так на сцене появляется дядя Борщев. Скажите а почему до сих пор не высказалась Роднина? Плющенко? и больше всех интересует мнение какого нибудь дЫпутата
Мда, девочка с 9-ти лет жила с тренером, родственнички не чесались, а тут вдруг на арену выползли все(
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Наталья Кононенко
Так может вопрос к родителям, что ребенок не хочет с ними жить
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Храбрая виолончелистка
Дядям и бабушкам сейчас бы режим тишины сохранять, хотя бы выяснения истинных причин конфликта, а маме заняться налаживанием контакта с девочкой и понять, что всё произошедшее с дочерью за пределами катка-исключительно её ответственность. Судя по всему, она это так и не поняла...
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Zbra
Ответ Russel
откуда знаешь, спрашивал или нет?
Раз странно, значит, не спросил и не узнал.
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Метро
Ага, значит девочка поссорилась с тренером в машине, тут же набрала номер борщева, все ему изложила как на духу и после этого отключилась? А если было не так, то дядя трепло и это самое приличное из слов, которое приходит в голову.
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Anna
Такое ощущение, что эти родственники всю информацию из СМИ узнают, а потом весь этот мусор комментируют
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garovatat
мне это нравится: "тренер предпочла жить со своей воспитанницей". На кого эта дешевая агитка рассчитана? А родители то что "предпочли"??? А они предпочли согласится с такой расстановкой и сбагрить свою дочку!! Разве это не очевидно? Если родитель против - ни один тренер не сможет взять к себе ученика, как бы он этого не "предпочитал". Задолбала семейка уже лить на Федченко. Круто конечно подставила ее Алина, что и говорить.
Если это все из-за +300 гр веса то конечно возникает вопрос о ментальном здоровье девочки... Или она не хочет больше строить карьеру в спорте? Если так - другое дело, но надо просто закончить, а не ударяться в бега, подводя тренера под статью.
Напоминаю прямую речь Загитовой - жир на руке вырос и все, прыгать не можешь. Всем известно, что в ЖО каждый грамм критичен, особенно если практикуешь ультраси.
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RS97
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Теперь дядья интервью давать будут? Следующие кто?
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anyen
Ответ Black&White
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А откуда они знают такие подробности, если по словам той же бабушки, там не было общения в течение трех лет?
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Матрос Кот
Спортс тролит уже всех с фигуристкой Горбачевой. Какая та сумасшедшая бабушка,алкоголик дядя,который только семь лет спустя очнулся. Кто следующий? Двоюродная тетя?
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Иван Иванов
Дядя, где вы были все эти 16 лет??!!
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Barsa! bolshe chem klub
И так на сцене появляется дядя Борщев.
Скажите а почему до сих пор не высказалась Роднина?
Плющенко?
и больше всех интересует мнение какого нибудь дЫпутата
+6
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Ajvengo
по-моему обязательным у нас является только 9летнее образование. все остальное, в том числе спортшколы высшего мастерства - чисто по желанию. если не нравится ограничения в еде - не занимайся. или занимайся через день чисто для себя, без перспективы больших соревнований... а то странно получается, что обвиняют тренера при абсолютно нормальных требованиях. да, надо не жрать и постоянно себя во многом ограничивать, пахать по несколько часов в сутки, эксплуатировать свое тело, жить по строгому режиму, слушать тренеров. не хочешь - не занимайся! учись, как большинство ровесников, осваивай профессию.
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Lilia Sadykova
Ответ Наталья Кононенко
Так может вопрос к родителям, что ребенок не хочет с ними жить
Сейчас на Федченко всех собак спустят, мол плохой тренер, отобрала ребёнка у родителей, пилила за каждые 300 грамм. Но лично я вижу эту ситуацию так, что всех все в этой ситуации
устраивало. Родители благополучно отправили дочь жить с тренером и не парились, ребёнок под присмотром, а они устраивают свою жизнь, папа Краснодаре, мама в Москве.
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Оле-Лукойе
Ответ Black&White
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Что сказала бабушка? Что тренер настроила девочку против родни, и та не общается, ни с отцом, ни с мамой, ни с ней.
Алина ещё до побега говорила, что с отцом она общается.
Отец говорит, что она с ним общается.
Получается, бабушка не в курсе даже, общается Алина с отцом или нет. Сама она с Алиной уже три года не разговаривает.
Какие тренерские методики она может знать при таком раскладе?
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