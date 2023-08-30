Дядя Горбачевой: «Ссора с тренером была, я так понял, на фоне питания. Потолстела на 300 г – все, прыгать не можешь»
Дядя Алины Горбачевой назвал возможную причину ссоры фигуристки с тренером.
16-летняя Горбачева – чемпионка России среди юниоров, она тренируется у Софьи Федченко. 28 августа фигуристка пропала в Москве – полиция нашла ее на следующий день в одном из столичных кинотеатров.
«Ссора была, я так понял, хотя она не афишировала, на фоне питания. Потолстела на 300 г. Все, прыгать не можешь», – сказал Артем Борщев.
Также дядя спортсменки счел странным, что тренер предпочла жить с воспитанницей, у которой есть родители.
«Да, ты тренер, но ты можешь это как-то совмещать. У нее есть два родителя. И со стороны родителей тоже странно отдать какой-то девушке своего ребенка. Вот эти странные ситуации и создают события, которые произошли», – добавил он.
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Но сейчас опять же все перевернут, и скажут тренер морила голодом и девочка сбежала, чтобы поесть)
и что-то все позабыли интервью, где она сама отмечала, что родители не особо хотели вкладываться в спорт. поэтому для семьи любая ситуация, связанная с фк, как красная тряпка для быка.
Если это все из-за +300 гр веса то конечно возникает вопрос о ментальном здоровье девочки... Или она не хочет больше строить карьеру в спорте? Если так - другое дело, но надо просто закончить, а не ударяться в бега, подводя тренера под статью.
Напоминаю прямую речь Загитовой - жир на руке вырос и все, прыгать не можешь. Всем известно, что в ЖО каждый грамм критичен, особенно если практикуешь ультраси.
Скажите а почему до сих пор не высказалась Роднина?
Плющенко?
и больше всех интересует мнение какого нибудь дЫпутата
устраивало. Родители благополучно отправили дочь жить с тренером и не парились, ребёнок под присмотром, а они устраивают свою жизнь, папа Краснодаре, мама в Москве.
Алина ещё до побега говорила, что с отцом она общается.
Отец говорит, что она с ним общается.
Получается, бабушка не в курсе даже, общается Алина с отцом или нет. Сама она с Алиной уже три года не разговаривает.
Какие тренерские методики она может знать при таком раскладе?