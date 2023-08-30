Рудковская о Горбачевой: «Категорично не верю, что она на пустом месте взяла и сбежала. Возникают очевидные вопросы к родителям и тренеру»

Теги сборная России происшествия женское катание Яна Рудковская Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Яна Рудковская заявила, что побег Алины Горбачевой вызывает вопросы к ее близким.

16-летняя Горбачева – чемпионка России среди юниоров, она тренируется у Софьи Федченко. 28 августа фигуристка пропала в Москве – полиция нашла ее на следующий день в одном из столичных кинотеатров.

«По поводу побега Алины Горбачевой. Во-первых, просто так талантливые молодые спортсменки из дома не сбегают (при том, что домом Алина зовет квартиру, где она живет с тренером, а не родителями). Случилось что-то очень серьезное, раз девочка пошла на такой шаг.

Что-то произошло и нужно отдельное расследование причин, нужно отдельно разобраться: что конкретно сподвигло ребенка к побегу. Естественно, она понимала, что ее будут искать, но была в таком состоянии, видимо, когда на это уже все равно. То есть я категорично не верю в то, что она на пустом месте взяла и сбежала, без серьезного повода.

Во-вторых, у меня (и не только меня) возникают очевидные вопросы к родителям и тренеру. И как у матери, и как у человека, развивающего детское фигурное катание в стране. Почему девочка доведена до такого состояния? Почему она не живет с родными ? Кого она так сильно боится?

Дети, которые занимаются профессиональным спортом, не такие социальные, как остальные. Они, кроме ледовой арены, подчас ничего не видят. Каждое утро занятия, постоянные тренировки, сборы, соревнования. И к таким детям нужен особенный подход. Им нужна защита, им нужно понимание, и нельзя проявлять категоричную жесткость к ним, тем более в переходном возрасте. Их нельзя наказывать физически, нельзя изводить морально.

Слава богу, что все так хорошо закончилось, Алина не пострадала , ее нашли. Но могло же выйти и по-другому. Кто-то мог воспользовался этой ситуацией и совершить над ней преступление. Сейчас это звонок для всего общества: нужно слышать детей. Не идти у них на поводу, но быть максимально лояльными.

Желаю Алине душевного спокойствия и чувства защищенности. Сейчас нужно оставаться сильной спортсменкой, работать, тренироваться, идти на свой результат. Чтобы никто ее не травил , не трогал, и не вспоминал про эту ситуацию.

Нужно максимально ее оберегать от общения с тоже токсичными взрослыми или злыми подростками, потому что тут может случиться уже вторая беда. Дети бывают очень жестоки», – написала продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Сама Горбачева сегодня извинилась за свое исчезновение и заявила, что это не было связано с тренером и фигурным катанием.

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66 комментариев

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Agent Smith
Гном Гномыч, ты как там?
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Lennuci
Думала, мы уже на дне, но снизу постучала яна.
Можно спросить "у матери и человека, развивающего детское фигурное катание в стране" - как там чулан Гномыча, не занят?
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Charliz
Ну, дождалась таки Яна! Настал час мсти, которую, как известно, подают холодной))).
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Agent Smith
Гном Гномыч, ты как там?
Уточняет маршрут у Алинки.
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Запомним этот пост яны, он пригодится, когда ГГ подрастёт и сбежит от них.
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Мурманчанин37
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Уточняет маршрут у Алинки.
Ему бы выход из темного чулана найти сначала
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Свет-Марго
Мхатовская пауза и выход в белом). Кто бы сомневался.
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KirlykIvanovich
Обычный подростковый бунт. Туда-сюда сбегают ежедневно сотни подростков. Их точно так же всем миром ищут, и находят.
Такое есть Обычность.
Просто Алина оказалась медийной персоной.
А так - одна из многих.
И кто вам сказал, что спортсменки не сбегают?
Трусова-Косторная тоже так же сбежали было дело, да?
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Лека-Лека
Именины сердца у Рудковской?

Теперь будет еще активнее РАЗВИВАТЬ детский спорт в стране.

Девочку нужно оставить в покое, не ругать, а постараться понять.

И лучшим тренером для нее будет именно Софья. Упаси бог ее попасть в лапы к Рудковским.
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ТатьянаВл
"Алиночка, привет, Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже..." Ну что, вторая часть Марлезонского балета?
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Лека-Лека
Ответ Charliz
Ну, дождалась таки Яна! Настал час мсти, которую, как известно, подают холодной))).
Сейчас ядом изойдет. И постарается к себе переманить. Коттеджик на всю семью уже готовит.
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nadenki
Ну вот. Только стоило вспомнить, развивающую фигурное катание.
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Olya Ru
Ответ Nokolay Fomi4ev
Никому не интересен твой комментарий. Ты откуда вылезла вообще? Репост был в соц сетях академии Плющенко во время поисков.
Интересно, вам платят за комментарии в поддержку Плющенко и ко??))
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Ирина Иванова
А вот и ценные указания СК и ФККР от Верховной Жрицы - матери, развивающей детское фигурное катание в стране. Занавес.
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Светлана Романова
Интересно рискнула бы Яна такую девочку в свою академию забрать.А вдруг что нибудь не так и у них будет.Истерики,побеги,расследования.
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Ответ aleshon
Если Алина Горбачева объявит о завершении карьеры. То ФФККР надо ужесточать требования к квалификации тренеров, усовершенствовать кодекс этики для них, и уже точно поднимать на два года возрастные цензы на всех соревнованиях, проводимых под эгидой федерации фигурного катания и региональных федераций. И надо разбираться серьёзно министрству спорта по поводу токсичности среды в фигурном катании. Оставлять на самотёк нельзя.
Тогда первый, кто вылетит-это Плющ. Его мытье в бане с маленькими девочками, нахождение на тренировках в нетрезвом состоянии и т.п.
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Тайга86
Судя по постоянному выражению лица их сына Сашки, он уже давно побег готовит...Найдут его потом где-нибудь на футбольном поле - счастливого и веселого.
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Oleandra
Расследования по Кисель провели? наверно же случилось что-то серьёзное, если 16-летняя девочка пошла на допинг в вашем штабе.. но другие штабы порицать Яна всегда готова.
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ДИОНИС
Ну, Рудковская уже тут как тут! Кто бы сомневался! И теперь, наконец, становится понятным вся эта "большая движуха" в СМИ.
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Николай Криницкий
Не удержалась Рутковская, как же не пнуть тренера, фигуристки которой выиграла у подопечных Плющенко ЮЧР На чужом несчастье, счастья не построишь.
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Melnikov1968
У Рудковской вопросы возникают. Ты вообще кто: детский психолог, служба опеки, председатель совета матерей? Люди сами обязаны разобраться в своих сложностях. И не хрен к ним лезть со своими советами и вопросами. Занимайся своими делами.
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Светлана Менова
Мы ждали твоего изречения, Яна. И ты как всегда не разочаровала. Следи лучше за своими детьми, поняла? Старшие вот при первой возможности от тебя свалили, Гном и Гном-2 тоже наверняка свалят, как только смогут.
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Лека-Лека
Ответ ДИОНИС
Ну, Рудковская уже тут как тут! Кто бы сомневался! И теперь, наконец, становится понятным вся эта "большая движуха" в СМИ.
Так у них руки чешутся забрать Алину.
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Anisu
Чего она делает?😆 Развивает детское катание в стране? 😂😂😂 Анекдот года. Где там их карманный блохер, почему не пишет статьи о эксплуатации детского труда? Сезон скоро начнётся, а спортсмены все Гнома на горбу возят. Отвратительная особь.
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Anna
Да ладно🥴Яна задаётся вопросом "Почему она не живет с родными ?" Яночка, расскажи пожалуйста а почему один из "твоих детей" не жил с родной матерью?
РS: и ещё интересная делать, почему твои пробелы перед знаками препинания совпадают с такими же пробелами с "обличительными инсайдами" одной блогерши? Совпадение? Не думаю
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