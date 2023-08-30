Алексей Железняков: «Между Федченко и Горбачевой всегда были хорошие, теплые отношения. Может быть, даже материнские»

Алексей Железняков рассказал о взаимоотношениях Алины Горбачевой с тренером.

Ранее 16-летняя Горбачева, которая является чемпионкой России среди юниоров, пропала в Москве. На следующий день полиция нашла ее целой и невредимой в одном из кинотеатров.

«Чувства были, конечно, не очень хорошие. Я эту девочку хорошо знаю, я с ней очень много работал – она замечательная, классная спортсменка. Очень обученная и дисциплинированная. Как к спортсмену и как к человеку к ней никогда не было вопросов.

Даже не знаю, что могло ее сподвигнуть на это. Но подростковый возраст всегда очень тяжёлый. У моего друга сестра убегала из дома – был такой случай. В подростковом возрасте девочки и мальчики всегда что-то вытворяют. Я не знаю, что именно произошло и как произошло, но на момент случившегося были только одни мысли: «Не дай бог, чтобы что-то плохое случилось».

Я наделся на лучшее, думал как раз, что, может быть, где-то гуляет, в себя приходит. Мы все гнали от себя плохие мысли. Я не берусь рассуждать, в чем причина произошедшего. Я там не был – знать не знаю, что происходило между тренером и спортсменом или родителем и спортсменом. Человек, который знает ситуацию от и до, может что-то рассуждать, комментировать.

Когда я работал с Софьей (Федченко, тренером фигуристки – Sports.ru) и Алиной, я видел теплые отношения. Может быть, даже материнские, потому что София много лет ведет ее одну, с самого детства. Всегда между ними были хорошие, теплые отношения. Не просто так спортсменка живет с тренером, тренируется. София в нее очень много вкладывает.

Бывает, конфликты случаются на равном месте – люди из-за ерунды могут поссориться. Всю жизнь живут душа в душу, а потом из-за пустякового повода могут поссориться. Я не могу говорить об их конфликте. Когда я работал с Софией все было прекрасно. Я не берусь это дело судить», – сказал хореограф Алексей Железняков.

Сама Горбачева сегодня извинилась за свое исчезновение и заявила, что это не было связано с тренером и фигурным катанием.

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