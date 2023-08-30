Чайковская о пропаже Горбачевой: «Задача тренера – в том числе предвидеть такие вещи. Я категорически против таких отношений, когда ребенок может взять и уйти»

Теги Елена Чайковская сборная России женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Елена Чайковская заявила об ответственности тренера в пропаже Алины Горбачевой.

28 августа чемпионка России среди юниоров пропала в Москве. На следующий день полиция нашла ее целой и невредимой в одном из столичных кинотеатров.

«Я встревожена тем, что сегодня категорически в плохую форму изменились отношения тренер-спортсмен. В моей жизни мы со спортсменами всегда были одной семьей, они всегда доверяли мне, такие вещи, как эта ситуация, были просто невозможны.

Да, всегда случались какие-то конфликты, но задача тренера – в том числе и предугадать, предвидеть такие вещи, чтобы обезопасить спортсмена и себя. Я категорически против таких отношений, когда ребенок может взять и уйти. Это меня встревожило – и как главного тренера сборной, и просто как тренера.

У меня всю жизнь – сын до сих пор смеется – в третьей комнате жил кто-то из спортсменов. Еще раз повторюсь – мы всегда были одной семьей, а в семье нужно друг другу помогать. И когда в семье все хорошо, из дома никто никуда не уходит.

Но, возвращаясь именно к этой ситуации, я серьезно встревожена, буду общаться со всеми по этому вопросу», – сказала главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.

Горбачевой 16 лет, она тренируется у Софьи Федченко. При этом сегодня фигуристка извинилась за свое исчезновение, но объяснила, что это не было связано с тренером и фигурным катанием.

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20 комментариев

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Anisu
Алина, конечно, подставила Федченко, сейчас друзья Рудковских оттопчатся на "костях" Софьи.
+17
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Plusha2112
у Чайковской помнится Бутырская отказалась после короткой программы на лед выходить на ЧМ , так что , всякое бывает и в ее карьере в том числе бывало
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oldparakhod
Ну вот, нашлась новая жилплощадь для Алины.
+6
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ТатьянаВл
У Федченко есть талантливые новисы и малыши. У нее в Инстаграмме видно, что со всех практически соревнований дети медали и грамоты привозит. Похоже, что хватит уже с Алиной возиться, пусть идёт к кому хочет.
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nina1212
И у Чайковской кто то жил в третьей комнате)) Интересно
Это получается обычная ситуация в спортивной среде
+4
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Anna
Ответ Людмила Третьякова
Этери ещё не сказала слово .Интересно было бы послушать .
Она не будет ничего говорить, в списке для обзвона у журналистов не значится
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Ann P
А он что не имеет право? Если человек захочет уйти, то к батарее наручниками?!
+3
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Александр Шульгин
Ответ Людмила Третьякова
Этери ещё не сказала слово .Интересно было бы послушать .
Эту хоть и не люблю но она умная поэтому промолчит и правильно сделает
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Людмила Третьякова
Этери ещё не сказала слово .Интересно было бы послушать .
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arisstopane
Ответ Manukello
Вот правильно. Пусть как старший тренер сборной разберется. Необходимо наказать кто виновен. А у Федченко уже был вызов на комиссию по этике. Теперь вот второй звонок прозвенел.
а вот и ещё одни уши алки-чернильницы...
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ретроградный меркурий
Чайковская все с больной головы на здоровую валит. Во-первых, хорошо бы разобраться как следует перед тем, как делать выводы. То, что делает подросток и его истинные мотивы - две совершенно разные истории, и там психологу копать и копать. А во-вторых, из того, что мы видели в публичной плоскости, проблема у Алины не с тренером, а в семье. Тренер для неё как раз отдушина. Достаточно просто прочитать её сообщение: "Я дома с любимым тренером и мамой". С любимым тренером и мамой, хотя в нормальной семье было бы наоборот, с любимой мамой и тренером. Наконец, в-третьих, Алина сразу публично заявила, что её выходка не связана с фигурным катанием. Да и вообще сложно представить, что занятие спортом может приносить такое эмоциональное опустошение, в отличие от глубоких эмоциональных травм.
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Александр Шульгин
Чайковская ей что комнату предлагает, Алина надо соглашаться
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Katerina Sunny
Можно подумать, что фигуристы с тренировок не уходят, это не единичный случай. Другое дело, что Федченко вряд ли могла предположить, что ребёнок не придёт ночевать домой.
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Alex1104
Ответ Ann P
А он что не имеет право? Если человек захочет уйти, то к батарее наручниками?!
Но не так же! Сотни людей занимались поисками одной девочки, у которой подростковые задвиги.
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Александр
Ответ nina1212
И у Чайковской кто то жил в третьей комнате)) Интересно Это получается обычная ситуация в спортивной среде
они о тех временах, когда не было рынка аренды жилья... только гостиница или подселение к кому-то... если повезёт - в общаге комнату могут дать... или койку студенту...
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Delirium
Ответ Anisu
Алина, конечно, подставила Федченко, сейчас друзья Рудковских оттопчатся на "костях" Софьи.
Да второй день у них "пирдуха", все сплетни, все слухи притащили, что-то прям на ходу придумывали.
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Александр Шульгин
Вторая умная пошла, видимо разобралась уже сколько всё-таки Девисы должны федерации вот время и освободилось. Где наш новый начальник федерации его и не слышно и не видно не пора ли всех бабок уже заткнуть
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Rus Donskoy
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