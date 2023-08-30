Чайковская о пропаже Горбачевой: «Задача тренера – в том числе предвидеть такие вещи. Я категорически против таких отношений, когда ребенок может взять и уйти»

Елена Чайковская заявила об ответственности тренера в пропаже Алины Горбачевой.

28 августа чемпионка России среди юниоров пропала в Москве. На следующий день полиция нашла ее целой и невредимой в одном из столичных кинотеатров.

«Я встревожена тем, что сегодня категорически в плохую форму изменились отношения тренер-спортсмен. В моей жизни мы со спортсменами всегда были одной семьей, они всегда доверяли мне, такие вещи, как эта ситуация, были просто невозможны.

Да, всегда случались какие-то конфликты, но задача тренера – в том числе и предугадать, предвидеть такие вещи, чтобы обезопасить спортсмена и себя. Я категорически против таких отношений, когда ребенок может взять и уйти. Это меня встревожило – и как главного тренера сборной, и просто как тренера.

У меня всю жизнь – сын до сих пор смеется – в третьей комнате жил кто-то из спортсменов. Еще раз повторюсь – мы всегда были одной семьей, а в семье нужно друг другу помогать. И когда в семье все хорошо, из дома никто никуда не уходит.

Но, возвращаясь именно к этой ситуации, я серьезно встревожена, буду общаться со всеми по этому вопросу», – сказала главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.

Горбачевой 16 лет, она тренируется у Софьи Федченко. При этом сегодня фигуристка извинилась за свое исчезновение, но объяснила, что это не было связано с тренером и фигурным катанием.

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