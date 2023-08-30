Косторная и Куница представили новую программу под «Времена года» Вивальди

Теги сборная России видео пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в паре, представили новую программу на шоу Евгения Плющенко в Казани.

Дуэт исполнил прокат под музыку из цикла концертов «Времена года» Антонио Вивальди в аранжировке британского композитора Макса Рихтера.

Ранее пара показала короткую программу на новый сезон под песню Crazy in love.

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59 комментариев

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ретроградный меркурий
Ну что же, это уже взрослая парная программа. Если не считать выбросов и параллельного каскада, Алёна показала практически весь арсенал парницы - поддержку на одной руке, подкрут, тодес. Технически ребята очень круто совершенствуются и здесь им можно только поаплодировать. В особенности Алене. Но... это пока не пара. Нет синхронности и чувства локтя, когда один интуитивно понимает другого, где ускориться, где надо подождать партнёра. Тут ребятам ещё очень и очень долго работать.
Но в любом случае, поздравляю Алёну с успешной пробой пера. Думаю, теперь к ним перестанут относиться как к паре для шоу и будут смотреть мерками взрослого парного катания
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S Olga
Всё-таки, Алёнка катается божественно. Кружева на льду плетёт.
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Большое Путешествие Рузика
Георгий не успевает, что-тотам невпопад делает, абсолютно непластичный, как бревно, всё время смотрит на Алёнку, как дети на утреннике в детском саду смотрят на воспитателя и повторяют за ним движения. В общем, как-то совсем никак. А от Алёны глаз не оторвать.
+17
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Jessi
Какое удовольствие наблюдать за Аленой. Не катит, а плывёт.
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Ayla
Ответ Порядка.нет
Не вовремя этот релиз от Ко-Ку..... тут всё в дыму от горбачевского "у на все хорошо"....а тут какая-то ПП с вивальдями
наоборот вовремя, вообще не хочется больше читать про Горбачеву и обзвон, спасибо, что появилась новость про ФК
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katanie-na-ldu
Алёна - фигуристка от Бога, конечно. Дай Бог, эта девочка еще будет сиять на небосклоне высших спортивных достижений. Георгий подтягивается. Костюмы очаровательны.
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Wintersun
Программу надо было назвать "А ну, догони". Гошан тупо не успевает за Аленкой.
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Iuliia Timofeyeva
как же здорово, что Алена не закончила и мы можем наслаждаться дальше ее шикарным скольжением
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Anna italia
Ну вот, вернулась та красивая, элегантная и шикарная на льду Алена!
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Сладкий пончик
Она просто затмевает его конечно
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gold-for-zagitova
Шикарная Алёна. Мне очень зашла ее произвольная под Вивальди в олимпийский сезон. Теперь надеюсь, что в парном катании эта гениальная музыка поможет Алёне и Гоше добиться высоких результатов!
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NataliaB.3003
Мамочки.. Косторная прекрасна! Алёна - это дыхание фигурного катания!.
Она сейчас уже выглядит лучше Гоши как парница в их паре.
Гоша такой увалень.. при этом стройный и высокий. Спасибо ему за то, что поддержки уверенно делает, Алёну поднимает. Надеюсь, она не сильно боится.
Но он правда...🤷🤷
P.S. пусть Косторная одна эту программу катает. (шутка)
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tanya_1111
Ну какая же она шикарная на льду.
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Татьяна Попова
Парности ещё нет. Алена прекрасна. Гоша ну пока так.
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Anita Levchenko
Такая классная прога👍🔥 Накатают - вообще 💣будет. Парные элементы лучше стали делать. Алёнка вообще божественная, отвал башки😍
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Порядка.нет
Как Алёна прекрасна!
Фигурист от Бога!
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Jessi
Ответ ezhik38
Каскада нет...выброса нет...до прокатов 2 недели...)
Может в темноте не стали рисковать
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Мария Тихонова
Наконец-то нормальные фигурнокатательные новости!
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Философия
Охохо..., рассинхрон какой, Алена летает, а супруг догнать не может.
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Sportsfan
Простите, но Куница там лишний. Алена просто сногсшибательно хороша!
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oldparakhod
Как пара, выглядят не очень. Куница, явно слабое звено, надеюсь пока. С пластикой туго, очень. Наблюдать за Аленкой, одно удовольствие.
+7
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Zbra
Ответ Большое Путешествие Рузика
Георгий не успевает, что-тотам невпопад делает, абсолютно непластичный, как бревно, всё время смотрит на Алёнку, как дети на утреннике в детском саду смотрят на воспитателя и повторяют за ним движения. В общем, как-то совсем никак. А от Алёны глаз не оторвать.
Думаю, вкатают!
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Ayla
Из плюсов - программа красивая! Алена на льду шикарна! Скорость явно прибавили в сравнении с весной, с учетом того, что на любительских съемках всегда кажется, что медленно едут, тут так не особо кажется, вроде нормально.

Из минусов - нужно еще время, не все умеют, руки ноги дрожат)
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Порядка.нет
Ответ Ayla
наоборот вовремя, вообще не хочется больше читать про Горбачеву и обзвон, спасибо, что появилась новость про ФК
Да я пошутил....видеть катание Алёны, огромное счастье!
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galik55
Вот это очень хорошая новость. Молодцы ребята . Желаю им удачи и попадания в основную сборную, возможно не в этом сезоне, но очень хорошие результаты. Аленка умница
+8
-3
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