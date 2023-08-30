Косторная и Куница представили новую программу под «Времена года» Вивальди

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в паре, представили новую программу на шоу Евгения Плющенко в Казани.

Дуэт исполнил прокат под музыку из цикла концертов «Времена года» Антонио Вивальди в аранжировке британского композитора Макса Рихтера.

Ранее пара показала короткую программу на новый сезон под песню Crazy in love.