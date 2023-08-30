Косторная и Куница представили новую программу под «Времена года» Вивальди
Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в паре, представили новую программу на шоу Евгения Плющенко в Казани.
Дуэт исполнил прокат под музыку из цикла концертов «Времена года» Антонио Вивальди в аранжировке британского композитора Макса Рихтера.
Ранее пара показала короткую программу на новый сезон под песню Crazy in love.
Но в любом случае, поздравляю Алёну с успешной пробой пера. Думаю, теперь к ним перестанут относиться как к паре для шоу и будут смотреть мерками взрослого парного катания
Она сейчас уже выглядит лучше Гоши как парница в их паре.
Гоша такой увалень.. при этом стройный и высокий. Спасибо ему за то, что поддержки уверенно делает, Алёну поднимает. Надеюсь, она не сильно боится.
Но он правда...🤷🤷
P.S. пусть Косторная одна эту программу катает. (шутка)
Фигурист от Бога!
Из минусов - нужно еще время, не все умеют, руки ноги дрожат)