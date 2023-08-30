Тарасова о пропаже Горбачевой: «Ее поступок – ужасное предательство по отношению ко всем. Ей нужно было просто сообщить, что она жива-здорова, и не трепать нам всем нервы»
Татьяна Тарасова назвала предательством поступок фигуристки Алины Горбачевой.
28 августа чемпионка России среди юниоров пропала в Москве. На следующий день полиция нашла ее целой и невредимой в одном из столичных кинотеатров.
«В 16 лет человек уже является взрослым, если она в этом возрасте не понимает, что делает, то что это тогда за человек? О какой скидке на возраст может идти речь? Ее поступок я оцениваю как ужасное предательство по отношению ко всем.
Ей нужно было просто позвонить матери и сообщить, что она жива-здорова, и не трепать нам всем нервы», – сказала заслуженный тренер СССР.
Сама Горбачева сегодня извинилась за свое исчезновение и заявила, что это не было связано с тренером и фигурным катанием.
Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?
Побег 16-летней фигуристки Горбачевой – крик об одиночестве. Кто в нем виноват?
Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?
тёть, ты не переоцениваешь собственную значимость и ужас произошедшего?)
А потом, случись что, виноваты: садик, школа, секции, но никак не сами родители.
Если родителям не нужен ребенок, то и другим он не будет нужен подавно.
А тренеру спасибо сказать надо, что делала из нее человека, а так к 16 годам уже много могло быть приключений