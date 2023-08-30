Тарасова о пропаже Горбачевой: «Ее поступок – ужасное предательство по отношению ко всем. Ей нужно было просто сообщить, что она жива-здорова, и не трепать нам всем нервы»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала предательством поступок фигуристки Алины Горбачевой.

28 августа чемпионка России среди юниоров пропала в Москве. На следующий день полиция нашла ее целой и невредимой в одном из столичных кинотеатров.

«В 16 лет человек уже является взрослым, если она в этом возрасте не понимает, что делает, то что это тогда за человек? О какой скидке на возраст может идти речь? Ее поступок я оцениваю как ужасное предательство по отношению ко всем.

Ей нужно было просто позвонить матери и сообщить, что она жива-здорова, и не трепать нам всем нервы», – сказала заслуженный тренер СССР.

Сама Горбачева сегодня извинилась за свое исчезновение и заявила, что это не было связано с тренером и фигурным катанием.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

Побег 16-летней фигуристки Горбачевой – крик об одиночестве. Кто в нем виноват?

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?

50 комментариев

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Veld
предательство перед всеми?

тёть, ты не переоцениваешь собственную значимость и ужас произошедшего?)
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Ольга Авдеева
Она не знает, как надо. Ее не воспитывают как человека, ее воспитывают только как спортсмена.
+29
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Непристойное предложение
как и ожидалось , общественность жестко осудила ребенка . А помочь и разобраться , не?
+27
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Delirium
Ответ Местами град
Уже в печенке сидит эта сага с Горбачевой, из каждого утюга про неё 2е суток
Какая у вас нежная печень. ЗагиМед 5-й год обсасывают, а уж ЯгуПлюща начали раньше, чем многие тут родились.
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russalka
Везде предательство мерещится, да что ж такое. Дети априори что-то кому-то должны.
+19
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Блинчик
И только Валиева же ребенок, а остальные должны нести ответственность в любом возрасте.
+17
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Пахра
Ответ Блинчик
И только Валиева же ребенок, а остальные должны нести ответственность в любом возрасте.
Валиева достойно себя вела, давление на неё было огромное, а было ей всего 15 лет. Не истерила, не пряталась, не убегала, всё вынесла от начала до конца. В этом её нельзя упрекнуть
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Maria N
Ответ Veld
предательство перед всеми? тёть, ты не переоцениваешь собственную значимость и ужас произошедшего?)
Журналисты отстали бы от пожилого человека, которая уже не всегда может трезво мыслить. Уже третья "новость" с комментарием Тарасовой.
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Ilnur Hasanov
А то что пропадает кучу людей, это мало кого волнует. Сколько можно это обсасывать. В 16 лет человек уже взрослый. Парням через 2 года уже оружие доверяют.
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Человек_Легенда
Это вообще показательная история о многих родителях, которые спихивают воспитание на садик, школу, секции, пока сами на работе, свиданьях, тусовках.

А потом, случись что, виноваты: садик, школа, секции, но никак не сами родители.

Если родителям не нужен ребенок, то и другим он не будет нужен подавно.

А тренеру спасибо сказать надо, что делала из нее человека, а так к 16 годам уже много могло быть приключений
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Местами град
Уже в печенке сидит эта сага с Горбачевой, из каждого утюга про неё 2е суток
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Дристун
Звонок матери " У меня все хорошо, хочу побыть одна" занимает 5 секунд
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Stigmata
Ответ Plusha2112
+++ , у девочки нет никакой эмпатии , такая жестокость и эгоизм , пусть и возможно/наверняка неосознанные , а если бы кто-то из близких помер от инфаркта в эти сутки ?
Так и по отношению к себе за всю жизнь получила ноль эмпатии
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wowing
Ответ Местами град
Уже в печенке сидит эта сага с Горбачевой, из каждого утюга про неё 2е суток
Если вы такой чувствительный, отложите телефон и займетесь чем-нибудь другим
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Кьянти Левел
бедные нисчастные эти взрослые . какие у них истрепленые нервы . фигуристки должны их только радовать . по струнке ходить по жеппе получать голодать и постоянно думать о взрослых .
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Sky Smoker
Ответ Дристун
Звонок матери " У меня все хорошо, хочу побыть одна" занимает 5 секунд
Да мать до звонка Федченко по поводу пропажи дочки даже не в курсе была, что с Алиной что-то не так. Алина с ней особо не поддерживает связь, материнско-дочернюю, семейную. Звонками/новостями обменялись - и ладно.
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александр модов
Как же эта старая задолбала, везде у нее враги. предатели. Создала свою мафию и до сих пор сосет соки у юных девочек. Предали её...ну-ну
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СынМилосердова
Ответ AntOn
ТАТ права по сути, а дальше внутри пусть психологи разбираются. 16 лет это уже не ребенок, даже в наш инфантильный век.
Если не ребёнок, то получается это её дело куда уходить и кого ставить в известность
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bulsada
Ответ Plusha2112
нет , давайте на поводу шантажа у подростка пойдем , будем в заложниках ее эгоизма и самодурства
Какой шантаж? человек от стресса может застрелиться или выйти в окно и в 30-40-50 лет. Если нет другой возможности заявить о проблеме в голове, то уйти никого не предупредив это еще хорошо. Теперь психолога ей разрешат и денег на него дадут.
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AntOn
ТАТ права по сути, а дальше внутри пусть психологи разбираются. 16 лет это уже не ребенок, даже в наш инфантильный век.
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Соль.
Ню-ню. Может, даже хорошо, что история получилась такой резонансной. Все ваши скелеты из шкафов посыпались.
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Kikir
Бабка, что-то совсем того... С Лешей видимо квасила, переживала предательство))
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Katrin_Sur_0709
угу, давайте затравим подростка и доведём до более страшных вещей, чем побег. ЕЙ 16 ЛЕТ!!! а тут взрослые люди такую ахинею несут!!!что вы хотите от подростка с нестабильной психикой??? отстаньте от девочки, уроды!
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Оле-Лукойе
Ответ AntOn
ТАТ права по сути, а дальше внутри пусть психологи разбираются. 16 лет это уже не ребенок, даже в наш инфантильный век.
Но это и не взрослый человек даже по закону
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Денис Т.
Самые большие пуритане, это бывшие проститутки.
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