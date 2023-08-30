Тарасова о пропаже Горбачевой: «Ее поступок – ужасное предательство по отношению ко всем. Ей нужно было просто сообщить, что она жива-здорова, и не трепать нам всем нервы»

Татьяна Тарасова назвала предательством поступок фигуристки Алины Горбачевой.

28 августа чемпионка России среди юниоров пропала в Москве. На следующий день полиция нашла ее целой и невредимой в одном из столичных кинотеатров.

«В 16 лет человек уже является взрослым, если она в этом возрасте не понимает, что делает, то что это тогда за человек? О какой скидке на возраст может идти речь? Ее поступок я оцениваю как ужасное предательство по отношению ко всем.

Ей нужно было просто позвонить матери и сообщить, что она жива-здорова, и не трепать нам всем нервы», – сказала заслуженный тренер СССР.

Сама Горбачева сегодня извинилась за свое исчезновение и заявила, что это не было связано с тренером и фигурным катанием.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

Побег 16-летней фигуристки Горбачевой – крик об одиночестве. Кто в нем виноват?

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?