Контрольные прокаты. Щербакова и Егор Гончаров, Коломенская и Фролов, Румак и Глеб Гончаров покажут произвольные танцы

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30 августа дуэты представят произвольные танцы на контрольных прокатах юниорской сборной.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Участники 

Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин

Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов

Елизавета Малеина – Матвей Самохин

Анна Щербакова – Егор Гончаров

Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

София Загребаева – Вениамин Башуров

Василиса Григорьева – Евгений Артющенко

Милана Жабина – Дмитрий Пекин

Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов

Юлия Чуркина – Борис Фролов

Мария Фефелова – Артем Валов

Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

Анна Румак – Глеб Гончаров

Арина Горшенина – Илья Макаров

Анна Коломенская – Артем Фролов

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1 комментарий

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Буня Хох
Ну вот, наконец - то. Возвращаемся к обычным новостям из мира фигурного катания...
+3
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+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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