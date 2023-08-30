Контрольные прокаты. Щербакова и Егор Гончаров, Коломенская и Фролов, Румак и Глеб Гончаров покажут произвольные танцы
30 августа дуэты представят произвольные танцы на контрольных прокатах юниорской сборной.
Контрольные прокаты юниорской сборной России
Новогорск
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин
Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов
Елизавета Малеина – Матвей Самохин
Анна Щербакова – Егор Гончаров
Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
София Загребаева – Вениамин Башуров
Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
Милана Жабина – Дмитрий Пекин
Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов
Юлия Чуркина – Борис Фролов
Мария Фефелова – Артем Валов
Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
Анна Румак – Глеб Гончаров
Арина Горшенина – Илья Макаров
Анна Коломенская – Артем Фролов
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