Контрольные прокаты. Щербакова и Егор Гончаров, Коломенская и Фролов, Румак и Глеб Гончаров покажут произвольные танцы

30 августа дуэты представят произвольные танцы на контрольных прокатах юниорской сборной.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин

Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов

Елизавета Малеина – Матвей Самохин

Анна Щербакова – Егор Гончаров

Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

София Загребаева – Вениамин Башуров

Василиса Григорьева – Евгений Артющенко

Милана Жабина – Дмитрий Пекин

Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов

Юлия Чуркина – Борис Фролов

Мария Фефелова – Артем Валов

– Дмитрий Студеникин

Анна Румак – Глеб Гончаров

Арина Горшенина – Илья Макаров

Анна Коломенская –