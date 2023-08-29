«Приятного аппетита, Алина 🤦». Ягудин отреагировал на видео с пропавшей Горбачевой в московском кафе
Алексей Ягудин отреагировал на видеозапись с Алиной Горбачевой.
16-летняя Алина Горбачева пропала накануне около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Сегодня она попала в объектив камеры наблюдения в одном из московских кафе.
«Приятного аппетита, Алина 🤦🤦🤦», – написал Ягудин.
В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева – сегодня днем ее видели в кафе. Что известно?
Фигурист был неплохой, а как человек - полное ... !
Благодаря таким, как Ягудин, Алина еще больше в себе замкнется. И уж ни Ягудину вещать о поведении
Лучше ответьте себе на вопрос. Что должно случится, чтобы юная девушка приняла решение «бежать» и «скрываться»? Вот по этому поводу надо переживать, а не что она всех якобы на уши поставила.
Девчонка просто всем близким по сердцу полоснула, добавила седых волос, хотя они ей ничего плохого не сделали.