«Приятного аппетита, Алина 🤦». Ягудин отреагировал на видео с пропавшей Горбачевой в московском кафе

Алексей Ягудин отреагировал на видеозапись с Алиной Горбачевой.

16-летняя пропала накануне около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Сегодня она попала в объектив камеры наблюдения в одном из московских кафе.

«Приятного аппетита, Алина 🤦🤦🤦», – написал Ягудин.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева – сегодня днем ее видели в кафе. Что известно?