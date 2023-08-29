«Приятного аппетита, Алина 🤦». Ягудин отреагировал на видео с пропавшей Горбачевой в московском кафе

Теги Алексей Ягудин сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Алексей Ягудин отреагировал на видеозапись с Алиной Горбачевой.

16-летняя Алина Горбачева пропала накануне около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Сегодня она попала в объектив камеры наблюдения в одном из московских кафе. 

«Приятного аппетита, Алина 🤦🤦🤦», – написал Ягудин. 

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева – сегодня днем ее видели в кафе. Что известно?

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294 комментария

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Zhuuuzhik
Самое то взрослому мужику с двумя дочками травить девочку, которая и так боится возвращаться.
+245
-38
+207
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Мурманчанин37
И ты, Лешик, закусывай, перед тем как выдавать свои шуточки
+150
-25
+125
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Montenegro Serbian
Был бы эпик если бы она вышла в свои соц.сети и ответила бы ему "Спасибо, Алексей, но я уже поела. Сейчас домой собираюсь. В Тверь"
+83
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+73
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Екатерина Куракулова
Если Алина в курсе ситуации вокруг себя и никак о себе не заявляет - значит боится. А такие вот комментарии ещё сильнее вселяют чувство вины, ей ещё страшнее объявиться.
+77
-8
+69
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Имя Фамилия
Отключите Ягудину интернет!
Фигурист был неплохой, а как человек - полное ... !
+95
-40
+55
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Sportsfan
Ягудин пробил дно. Давайте еще погнобим 16-летнего ребенка! Ладно, у нее в силу возраста еще ума нет. А у Ягудина какое оправдание?
+68
-13
+55
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Mari Karimova
Ответ Гамарджоба Генацвале
Тупо заскоки подростковые, только тут подняла на уши всю Москву,кучу людей заставила нервничать.Давайте похлопаем ей, она молодец. Какая травля нафиг?
Заскоки на пустом месте не происходят. Куча людей понервничала пару часов, а ребёнок в диком стрессе который день, если не дольше. Какая у вас прекрасная выборочная эмпатия)
+67
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+45
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SALMON
Зачем так. У ребенка явно проблемы раз он ушел из дома. Тренироваться и жить с тренером это очень большое давление. Если вся эта ситуация из-за ссоры с тренером, то понятно почему она домой не идет. Не в Краснодар же ей ехать к родителям.
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Mari Karimova
Но если серьёзно. Над таким недопустимо стебаться. Алине 16, ребёнок тот же. И такое поведение взрослого мужика, отца двоих детей. Чёт совсем
+44
-6
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Nokolay Fomi4ev
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Клоун по жизни
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garovatat
Ответ Мурманчанин37
И ты, Лешик, закусывай, перед тем как выдавать свои шуточки
Не, ясно что Яг, отец двух дочек, не имел намерением скабрезничать. Он же не монстр. Понятно что он так типа выразил свое родительское возмущение - сбежала, ходишь где то пока твои родители и тренеры сходят с ума, а вся московская рать тебя ищет. Однако это однозначно преждевременно и более чем неуместно - ребенка еще не нашли!! Вот когда найдут - целую и невредимую, тогда и комментируй. Кстати, люди пишут - сегодня вся Тушинская забита полицией. Наверное с поисками связано. Скорей бы нашли уже ее!
+44
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Лия Романова
ребёнок итак наверняка перепуган и боится возвращаться, травля от взрослого мужика в сети сейчас вообще неуместна..
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Оригинальный Ник
У меня была такая же реакция, когда Ягудину подарили три миллиона на день рождения за ужасное показательное выступление
+35
-9
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Мурманчанин37
Ответ garovatat
Не, ясно что Яг, отец двух дочек, не имел намерением скабрезничать. Он же не монстр. Понятно что он так типа выразил свое родительское возмущение - сбежала, ходишь где то пока твои родители и тренеры сходят с ума, а вся московская рать тебя ищет. Однако это однозначно преждевременно и более чем неуместно - ребенка еще не нашли!! Вот когда найдут - целую и невредимую, тогда и комментируй. Кстати, люди пишут - сегодня вся Тушинская забита полицией. Наверное с поисками связано. Скорей бы нашли уже ее!
"вся Тушинская забита полицией. Наверное с поисками связано." Сегодня Спартак - Динамо, что всегда головная боль для тысяч сотрудников полиции.

Благодаря таким, как Ягудин, Алина еще больше в себе замкнется. И уж ни Ягудину вещать о поведении
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-12
+23
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elene.elene
Чем дальше, тем он более мерзкий. У него самого две маленькие дочки. Как так можно. А жизнь длинная, всякое случается...Он на 100% уверен, что в его семье такого быть не может? Первым травить принялся.
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Кошка Матраскина
Она ещё не вернулась! Не травите, как бы чего не сделала, подняв такой шум!
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tvz
и это пишет взрослый человек, папа двух дочек. Что за злобные комментарии от взрослых людей! Ребенок еще пока не нашелся. В этом возрасте такая подвижная психика, мало ли, что она еще может наворотить, начитавшись таких комментариев! лучше бы наоборот поддержали, что мы все тебя ждем, все наладится, возвращайся, мы тебя все очень любим! Реально недоумение....
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Ксения Маркова
Были времена, когда за зарубой Плющенко и Ягудина следил весь мир. Теперь один стал Рудковским, а второй – постит язвительные сторисы про пропавшую девочку. Иногда жалею, что интернет существует, так бы жили и помнили двух великих спортсменов, а не вот это вот всё.
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Имя Фамилия
Самое убогое, что сейчас можно сделать - начать травить Алину. Еще пять минут назад все такие переживающе-сопереживающие были, а теперь сидят и строчат обвинения с оскорблениями.

Лучше ответьте себе на вопрос. Что должно случится, чтобы юная девушка приняла решение «бежать» и «скрываться»? Вот по этому поводу надо переживать, а не что она всех якобы на уши поставила.
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Mari Karimova
Ответ Имя Фамилия
Отключите Ягудину интернет! Фигурист был неплохой, а как человек - полное ... !
А лучше заберите у него алкоголь. Плохо влияет на голову
+28
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chespo
Ягудин ментально, видимо, так и не повзрослел, раз стебется над несовершеннолетней, оказавшейся в сложной ситуации, причём Алину ведь пока еще не нашли.
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Skyolker
А сам Ягудин никогда не чудил что ли? В своей книге сам же много интересного написал, за что потом самому было стыдно.
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Александр Гороховик
У Ягудина две дочери, и уж точно он понимает ситуацию лучше многих, кто его здесь поливает.
Девчонка просто всем близким по сердцу полоснула, добавила седых волос, хотя они ей ничего плохого не сделали.
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encaro_one
Такое впечатление что вот такие персонажи разочарованы, что девчонку никто не убил, не изнасиловал, а просто на день ушла из дома.
+18
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+14
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papadok
Хорошо, если с ней все в порядке. А что набросились на Ягудина? Девчонку ищет вся Москва, полиция, водолазы, волонтеры - им всем больше заняться нечем, а она в прятки играет. Так себе минута славы.
+31
-17
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