Журова о Горбачевой: «16 лет — это возраст эмоциональный, ребенок может чудить. Вопрос к тренеру: почему она не остановила девочку?»

Теги сборная России происшествия Светлана Журова женское катание Спорт-Экспресс Алина Горбачева Фигурное катание

Светлана Журова связала пропажу 16-летней Алины Горбачевой с переходным возрастом.

«16 лет — это возраст эмоциональный. Ребенок в этом возрасте может чудить. Тут вопрос к тренеру: почему она не остановила девочку? Надо было повнимательнее относиться к ребенку.

Могло произойти все что угодно. От любви до того, что просто психанула и ушла к подружкам. Возможно, даже до криминальных вещей...

Надо полиции сейчас быстро работать и по горячим следам искать», — сказала депутат Госдумы. 

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Что известно?

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39 комментариев

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Большое Путешествие Рузика
А как надо было остановить?
Алина оделась и ушла с катка.
Надо было бежать за ней, тащить назад?
Это не пятилетний ребёнок, который на улицу убежал.
+36
-2
+34
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Laky2100
А вопросов к родителям нет?! Только к тренеру?
+36
-8
+28
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Gala Tsintsadze
Журова неумная, вопросы у неё такие же
+23
-3
+20
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Marina Syrovova
Ответ Laky2100
А вопросов к родителям нет?! Только к тренеру?
А у нас тренер , школа виновата, только не родители
+16
-4
+12
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Lanna
Повнимательнее? Девочка у нее жила, а не у родителей) по-моему это уже не маленькое «внимание» от постороннего человека, но что может быть проще, чем со стороны пнуть человека со своим «а надо было»
+14
-2
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Леди Брэкнелл
На кой сейчас все эти обзвоны, еще ничего не известно, а версий тьма. Нужна тишина. Пусть сначала найдется ребёнок.
+7
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botev
я искренне не понимаю, почему они все пытаются высказаться? чтоб в новости попасть, что ли? типа тема горячая? но больше кажется, что лучше бы молчали. может быть, уважаемая аудитория мне разъяснит?
+7
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ansdv
> Надо полиции сейчас быстро работать и по горячим следам искать», — сказала депутат Госдумы.
Да ладно? Сразу видно, депутат
+6
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+5
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фея56
Ответ Laky2100
А вопросов к родителям нет?! Только к тренеру?
Девушка уже несколько лет живет у тренера.
+5
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Леди Брэкнелл
Ответ svetlic
А меня не оставляет мысль, что если бы Плющенко тогда не раскрутил этот скандал и не наговорил всякого (за что его, кстати, не наказали как тренера), то и Федченко-Горбачева не жили бы какой-то период в таком стрессе и внимании, и все у них было бы намного спокойнее.
Тот скандал с удовольствием раскручивала и докручивала через полгода Федченко. Только при чем тут это вообще?
+8
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smoky eyes
Господи, пусть сначала ребенок найдется живым и невредимым. Успеют еще всех обвинить, выступить со своими важными замечаниями. Ну что ж за ужас такой....
+4
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несахар
странные отношения между тренером и ребенком.
тут много вопросов.
+12
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Ярик01
Пропавшая фигуристка Алина Горбачева попала на несколько камер сегодня в течение дня. На последних кадрах она сидит в кафе, живая и невредимая. -
https://t.me/breakingmash/47338
Ура!!
+6
-2
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Jessi
Написали, что поиски в реке прекратили, так как Алина может находится у какого-то приятеля
+4
-1
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Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
а откуда тренер могла знать, что такое случится? и где были родители? а то замечательно, самоустранились и трава не расти
+11
-8
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Кирилл Шарапов
Ответ Laky2100
А вопросов к родителям нет?! Только к тренеру?
У неё тренер был за родителей и жила девочка с ней. С родными родителями ей не повезло..
+7
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KARINA G. (FSK)
Журова, сама-то не психовала, когда тренировалась? Или забыла?
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Маргарита В Сафронова
Подросток как мина, не знаешь, когда подорвӗшься. Остановишь — сделаешь ещё хуже, сопротивление усилится. Этот период надо пережить. А, вообще, советую Софье, подумать о своей семье и о своих детях. На опыте ТШТ мы видели, как это бывает с любимками. Ладно хоть там побег был на камеру, а не в неизвестность. У Софьи появятся. другие талантливые ученицы, и что, задвигать их под любимую ученицу. Это тупик. Тренер должен держать дистанцию.
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Lapo Elkann
Журова , политик должен уметь держать паузу.
И мой совет , не брать всякую трубку и не отвечать на все вопросы , тем более неадекватно.
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Maria N
Ответ elmih
жива вроде, попала на камеры в магазине ,mash сообщает
На видео в кафе действительно она. Надеюсь, подтвердится, что видео свежее.
+3
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Док Аксель
Вопрос к депутату Журовой. Законопроект подготовь в ГД для тренеров на все случаи жизни...
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Здравый@смысл@
Ответ Gala Tsintsadze
Журова неумная, вопросы у неё такие же
Прямо скажем, что даже не недалекая, а совсем глупая
+2
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elmih
жива вроде, попала на камеры в магазине ,mash сообщает
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Ярик01
Ответ Maria N
На видео в кафе действительно она. Надеюсь, подтвердится, что видео свежее.
В других ресурсах камера с таймингом 13-03 и 29 августа
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avcgloronalduMU
вопрос к охране парка, там были патрули, где везде?
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