Светлана Журова связала пропажу 16-летней Алины Горбачевой с переходным возрастом.

«16 лет — это возраст эмоциональный. Ребенок в этом возрасте может чудить. Тут вопрос к тренеру: почему она не остановила девочку? Надо было повнимательнее относиться к ребенку.

Могло произойти все что угодно. От любви до того, что просто психанула и ушла к подружкам. Возможно, даже до криминальных вещей...

Надо полиции сейчас быстро работать и по горячим следам искать», — сказала депутат Госдумы.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Что известно?