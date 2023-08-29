Журова о Горбачевой: «16 лет — это возраст эмоциональный, ребенок может чудить. Вопрос к тренеру: почему она не остановила девочку?»
Светлана Журова связала пропажу 16-летней Алины Горбачевой с переходным возрастом.
«16 лет — это возраст эмоциональный. Ребенок в этом возрасте может чудить. Тут вопрос к тренеру: почему она не остановила девочку? Надо было повнимательнее относиться к ребенку.
Могло произойти все что угодно. От любви до того, что просто психанула и ушла к подружкам. Возможно, даже до криминальных вещей...
Надо полиции сейчас быстро работать и по горячим следам искать», — сказала депутат Госдумы.
В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Что известно?
Алина оделась и ушла с катка.
Надо было бежать за ней, тащить назад?
Это не пятилетний ребёнок, который на улицу убежал.
Да ладно? Сразу видно, депутат
тут много вопросов.
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Ура!!
И мой совет , не брать всякую трубку и не отвечать на все вопросы , тем более неадекватно.