Татьяна Мишина о пропаже Горбачевой: «В таком возрасте девочки должны быть под контролем. Их должны провожать и встречать мамы, папы»

Теги сборная России происшествия женское катание Татьяна Мишина Матч ТВ Алина Горбачева Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина высказалась о пропаже 16-летней фигуристки Алины Горбачевой .

«Очень ужасная новость. Будем надеяться, что с девочкой все будет хорошо. Главное, чтобы она была жива и здорова. И нужно будет ее окружить вниманием и заботой, потому что все у детей упирается в спорт, они испытывают стресс.

В таком возрасте, особенно девочки, должны быть под контролем. На тренировки и с тренировок их должны провожать и встречать мамы, папы, бабушки, дедушки.

Ответственность за детей очень большая. У нас многие ребята кооперируются, едут домой вместе, и родители довозят детей до их домов. На метро точно так же: дети едут вместе, а их уже на станциях встречают родственники», — сказала Мишина.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Что известно?

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55 комментариев

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Raduga
Ну что за бред. В 16 лет все самостоятельные. Давайте до 40 с бабушками везде ходить.
+64
-8
+56
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Надумочка
Это уже полный бред. Раньше многие в 16-17 поступали в Вузы в других городах/регионах и жили отдельно. Сейчас школу заканчивают на год позже, но все равно.
+57
-6
+51
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Рав. Зильберман
Бред полный, может 12 летних и надо встречать но не 16
+42
-7
+35
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Sportsfan
В 16 лет в 7 часов вечера, когда еще на улице светло? Я понимаю, если бы это было после 10. Попробуйте проводить подростка в школу или из школы днем, ага.
+32
-4
+28
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Heopsa
Ни разу никого 16-летнего с бабушкой в школе не видела. Если это и происходит, то чаще считается отклонением от нормы.
+25
-3
+22
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Olya Ru
В этом возрасте все уже давним давно перемещаются за состоятельно! Так что, это могло произойти с кем угодно
+23
-4
+19
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Nastya_panda
мы во втором классе уже сами в школу ходили, без всякого сопровождения. Придумала тоже
+21
-4
+17
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Анна Беляева
Ответ Леди Брэкнелл
Ух ты, как всколыхнулись. Мой дед всегда маму встречал когда поздно возвращалась, а меня даже, о, боже, муж! Это нормально.
С каких пор летом 7 вечера стало - поздно. Вы своих взрослых детей тоже встречаете и провожает везде среди бела дня?
+14
-3
+11
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Lennuci
Ответ Raduga
Ну что за бред. В 16 лет все самостоятельные. Давайте до 40 с бабушками везде ходить.
Вот именно. Плющенко тоже жил у Мишина, а потом вообще бутылки по Питеру собирал, явно не с мамой за руку. И ничего.
+16
-5
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svetlic
Я знала одну девочку, которую провожали и встречали в 16. Там все сверстники крутили у виска. Соответственно, коммуникаций нет, психотравма от гипер опеки. Сейчас в 38 ни семьи, ни детей, ни успешной карьеры, так и сидит у маминой юбки.
+14
-6
+8
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Lana Kazakova
Доля здравого смысла в этих словах есть. Почти у всех более-менее известных фигуристок есть преследователи. Все забыли странного старика, что крипово сталкерил Косторную? Ещё был псих, что преследовал Медведеву. Загитова в недавнем интервью тоже говорила про преследование. К сожалению, фигурное катание привлекает очень много неадекватных людей.
+11
-3
+8
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Raduga
Ответ Heopsa
Ни разу никого 16-летнего с бабушкой в школе не видела. Если это и происходит, то чаще считается отклонением от нормы.
Да все оборжут
+10
-4
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Анна Беляева
Ответ Max Madov
Девушку и женщину обязательно нужно сопровождать. Муж, отец, брат... Должен быть мужчина рядом.
Правильно, чем бы ни заниматься, лишь бы не работать. Например за дочерью, сестрой или женой таскаться.
+7
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Пользователь Имени
Мне в первом классе было бы стыдно, что меня приводят и уводят родители, а тут в 16 лет...
Кто вырастит из ребенка, когда его в "людное время" будут встречать-провожать до совершеннолетия?
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Лека-Лека
Мишина не учитывает возраст. 16-летнего подростка уже нельзя встречать.
И куда это всей группой ее детки едут на метро? Они все на одной станции живут? Точно также разъезжаются и разбегаются.
+9
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Истинный зенитовец
Вот от такой гиперопеки Горбачева и могла сбежать
+4
-1
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Леди Брэкнелл
Ух ты, как всколыхнулись. Мой дед всегда маму встречал когда поздно возвращалась, а меня даже, о, боже, муж! Это нормально.
+12
-10
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Маргарита В Сафронова
Как же повезло Загитовой, Трусовой, Щербаковой, Косторной и другим нашим чемпионкам. Там семьи держали всё под контролем. У девочек была необходимая свобода, но взрослые всегда были начеку. Даже папа Саши на фоне происходящего выглядит симпатичным, он был рядом и поддерживал, переживал вместе.
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oldparakhod
Её саму в 16 лет бабушка за ручку провожала?
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Алеся Ткаченко
С учетом того ,какой неспокойной обстановка стала особенно в Москве в последнее время лучше если за несовершеннолетними подростками будут приглядывать родители,чтобы не было вот таких ситуаций
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бацко нановша
Ответ Надумочка
Это уже полный бред. Раньше многие в 16-17 поступали в Вузы в других городах/регионах и жили отдельно. Сейчас школу заканчивают на год позже, но все равно.
совершенно согласен
+4
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Max Madov
Девушку и женщину обязательно нужно сопровождать. Муж, отец, брат... Должен быть мужчина рядом.
+4
-3
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Sportsfan
Ответ Tatiana Klm
Все правильно Татьяна Николаевна сказала.А если самостоятельно ходит везде, то нужно быть постоянно на связи.
Был у нас такой одноклассник, которого за ручку в 16 лет мама в школу водила и забирала потом. Правда, у него была легкая форма аутизма, но она своей гиперопекой не давала ему нормально социализироваться. Мы его не обижали, наоборот, старались помогать общаться с нами (и прогресс был). А видеть маму, натягивавшую шапочку на детину было дико. Не удивлюсь, если это и не аутизм был, а просто неадекватная мамаша, которая его загнобила.
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Maturmalai
В советское время дети с 8-9 лет спокойно ездили одни по городу, в школу, в секцию. И никому не приходило в голову беспокоиться. При том, что тогда не было мобильных телефонов. Про Чикатил и Фишеров общественности не рассказывали, вот никто и не переживал.
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Мурманчанин37
При этом в мае 2019 года Софья Самодурова (будучи одна) рассказала о встрече на улице с сорокалетним мужчиной, который ее напугал
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