Татьяна Мишина о пропаже Горбачевой: «В таком возрасте девочки должны быть под контролем. Их должны провожать и встречать мамы, папы»
Тренер Татьяна Мишина высказалась о пропаже 16-летней фигуристки Алины Горбачевой .
«Очень ужасная новость. Будем надеяться, что с девочкой все будет хорошо. Главное, чтобы она была жива и здорова. И нужно будет ее окружить вниманием и заботой, потому что все у детей упирается в спорт, они испытывают стресс.
В таком возрасте, особенно девочки, должны быть под контролем. На тренировки и с тренировок их должны провожать и встречать мамы, папы, бабушки, дедушки.
Ответственность за детей очень большая. У нас многие ребята кооперируются, едут домой вместе, и родители довозят детей до их домов. На метро точно так же: дети едут вместе, а их уже на станциях встречают родственники», — сказала Мишина.
В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Что известно?
Кто вырастит из ребенка, когда его в "людное время" будут встречать-провожать до совершеннолетия?
И куда это всей группой ее детки едут на метро? Они все на одной станции живут? Точно также разъезжаются и разбегаются.