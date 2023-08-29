Татьяна Мишина о пропаже Горбачевой: «В таком возрасте девочки должны быть под контролем. Их должны провожать и встречать мамы, папы»

Тренер Татьяна Мишина высказалась о пропаже 16-летней фигуристки Алины Горбачевой .

«Очень ужасная новость. Будем надеяться, что с девочкой все будет хорошо. Главное, чтобы она была жива и здорова. И нужно будет ее окружить вниманием и заботой, потому что все у детей упирается в спорт, они испытывают стресс.

В таком возрасте, особенно девочки, должны быть под контролем. На тренировки и с тренировок их должны провожать и встречать мамы, папы, бабушки, дедушки.

Ответственность за детей очень большая. У нас многие ребята кооперируются, едут домой вместе, и родители довозят детей до их домов. На метро точно так же: дети едут вместе, а их уже на станциях встречают родственники», — сказала .

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Что известно?