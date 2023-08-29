Елизавета Худайбердиева примет участие в поисках Алины Горбачевой

Теги сборная России происшествия танцы на льду женское катание Елизавета Худайбердиева Алина Горбачева Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева примет участие в поисках пропавшей Алины Горбачевой.

«Р-Спорт» сообщает, что чемпионка России в танцах на льду вызвалась поработать в качестве волонтера отряда «ЛизаАлерт».

Горбачева пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

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21 комментарий

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Vatokatya
Ответ alpica777
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С Лиза Алерт в качестве волонтеров всегда много простых людей работают , помогают искать потеряшек
+53
-2
+51
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Аленка_76
Лиза молодец! Очень хороший и сильный поступок!
+37
0
+37
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Амонра
Хочет поучаствовать-это хорошее, человеческое желание.
+32
0
+32
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Лия Романова
спасибо Лизе, организованная помощь через ЛизаАлерт и иногда любые глаза/ноги/руки волонтера могут помочь. Главное действовать в соответствии с указаниями куратора поискового отряда
+25
0
+25
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Tatiana Klm
Достойный человеческий поступок, а не болтовня. Если поможет, то вообще герой.
+23
0
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Montenegro Serbian
Комментарий удален пользователем
Ну уж какая она малолетка? Замужем успела побывать..
+17
0
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Lanna
Ответ alpica777
Комментарий скрыт
А где у нас такое количество специалистов для поиска? Всегда участвуют добровольцы после небольшого инструктажа.
+7
0
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Gemma157
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Молодец. Каждый фигурист(-ка) должен последовать ее примеру
+11
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Allairina
Молодец, Лиза! Уважаю.
+4
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Док Аксель
Правильное решение. Здесь нельзя оставаться равнодушной и безучастной.
+3
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Аврора кубик
Молодец Лиза!!!
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Ярик01
Ответ alpica777
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Как говорил товарищ - старший группы: "основная задача не потерять самих волонтёров".
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тыковка
Ответ Галина Александрова
усё) продюсер не потянул
И тут я поняла, что до вашего комментария думала про Нугуманову
Но Лиза Х в любом случае молодец, правильный поступок в такой ситуации
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22somebody22
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Gemma157
Молодец. Каждый фигурист(-ка) должен последовать ее примеру
Никто,никому,ничем не должен.
+5
-4
+1
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Montenegro Serbian
Комментарий удален пользователем
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alpica777
Ответ Ярик01
Как говорил товарищ - старший группы: "основная задача не потерять самих волонтёров".
бывали случаи, когда приходилось искать "помощников" в лесу, поэтому и пишу. Но, если Лизе разрешили, хорошо.
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alpica777
Ответ Lanna
А где у нас такое количество специалистов для поиска? Всегда участвуют добровольцы после небольшого инструктажа.
Если разрешили, то хорошо.
0
0
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