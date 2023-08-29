Елизавета Худайбердиева примет участие в поисках пропавшей Алины Горбачевой.

«Р-Спорт» сообщает, что чемпионка России в танцах на льду вызвалась поработать в качестве волонтера отряда «ЛизаАлерт».

Горбачева пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.