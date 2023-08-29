Детский омбудсмен Москвы о пропаже Горбачевой: «Ребенок находился в жестком спортивном процессе, мне кажется, рано о плохом думать»

Теги сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Детский омбудсмен Москвы отреагировала на пропажу фигуристки Алины Горбачевой.

«Ребенок находился в жестком спортивном процессе, мне кажется, рано о плохом думать... Держу руку на пульсе, следим за ситуацией, ее ищут», – сказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Чемпионка России среди юниоров пропала накануне около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

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34 комментария

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Валентина Ryaboshapka
Ответ Viks
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А кто? Бухло не продают, сигареты тоже. Ребёнок она, да ещё и мало адаптированный к жизни вне спорта.
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Jessi
Странная логика у омбудсмена
+17
-2
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Tatiana Klm
О плохом думать рано, а о жестком тренировочном процессе в фк - в самый раз. Если в этом дело.
+20
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Валентина Ryaboshapka
Ответ Tatiana Klm
О плохом думать рано, а о жестком тренировочном процессе в фк - в самый раз. Если в этом дело.
А если дело не в этом? О чем думать тогда? Ей 16 лет... Вспомните себя - всем были довольны? Не бунтовали? Слушали старших?... Жёсткий тренировочный процесс в любом виде спорта, если это спорт высоких достижений. И это выбор Алины - не нравится можно уйти, насильно не заставят заниматься. Она не сирота, в конце концов мать на что?...
+16
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Viks
омбудсмен, займись уже действительно детьми, которые "в жестком спортивном процессе ", почему-то...
+11
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Иван Иванов
Ответ Viks
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Как это? Девочка — ребёнок женского пола до совершеннолетнего возраста.
+9
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Ромашка17
Ответ Jessi
Странная логика у омбудсмена
Странная, если не сказать больше: отбеливающая
+11
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NataliaB.3003
Жёсткий спортивный процесс.. и теперь её не могут найти. Это как?
Это что за жёсткий спортивный процесс, после которого уже даже сторонние люди задействованы в поисках девочки-подростка?
И что скажет наша федерация по этому поводу?
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Revery
А детского омбудсмена не смущает, что от жесткости тренировочного процесса дети пропадают? Это вот прям норм, чё бы нет? Всё ради медалей?
Я фигею, дорогая редакция.
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Agent Smith
Рано. Еще рано. Рано еще. Уже поздно...
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Док Аксель
"Держит руку на пульсе"... Сейчас у сторонних наблюдателей тахикардия. Работать надо, а не держать руку на пульсе.
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76yjgh98tr675dyt45
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
То есть заняться своей прямой работой эта дама не собирается?
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Lennuci
Ответ papadok
Судя по интервью родственников и тренера, девчонка с девяти лет в свободном плавании. Родственники, те вообще три года с ней не общаются, а потом предъявляют претензии, что тренер ее перепрограммировала. Странная история, возможно, как раз должна заинтересовать омбудсмена.
Плющенко жил у Мишина. A потом бутылки по Питеру собирал, явно не с мамой за руку. И ничего. Никто особо не интересовался.
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Иван Иванов
Ответ Viks
Чушь собачья. Половозрелая девушка.
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.04.2023) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие понятия:
ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия);

Детский омбудсмен обязан руководствоваться законами а не внешними физиологическими показателями указывающие на процессы пубертатного периода.
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Иван Иванов
Ответ Viks
Дикость и нестыковка законов. Детям нельзя замуж, а в 16 можно. Детский труд запрещён, а в 16 наниматься на работу можно... И наконец, просто смешно 16-ти летнюю с месячными называть дитём.
Ну так написали. Ну а для родителей так вообще даже 40летняя женщина для них все еще ребёнок будет.
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sinon_farcrow
Ответ Viks
Чушь собачья. По закону она несовершеннолетняя, а НЕ ребёнок.
Ну, как раз таки, согласно ч. 1 ст. 54 Семейного кодекса РФ, ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). "Половозрелость" как правовая категория использовалась в СССР, сейчас же в законодательстве ее как таковой нет.
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Viks
Половозрелая девушка.
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papadok
Ответ Lennuci
Плющенко жил у Мишина. A потом бутылки по Питеру собирал, явно не с мамой за руку. И ничего. Никто особо не интересовался.
Я слышал очень давнее его интервью, как они с мамой жили в соседстве с буйным алкоголиком. Может, и у Мишина жил, я не в курсе. И что, это было хорошо? Кроме того, люди разные все, и тренеры тоже. Предлагаете включить сбор бутылок в программу подготовки фигуристов?
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sinon_farcrow
Ответ Viks
УК РФ Глава 14. Особенности уголовной ответственности и наказания НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (а не детей!)
А в чем, собственно, коллизия? Семейный кодекс РФ дает легальное определение понятия "ребенок".

Отсутствие термина "ребенок" в главе 14 (и не только в ней, связанных с УО несовершеннолетних) УК РФ связан не с тем, что законодательно несовершеннолетний ≠ ребенок, а с тем, что, во-первых, есть градация УО не по совершеннолетию, а по 14/16 годам; а во-вторых, есть особенности отбытия уголовного наказания, осуждения и всего связанного именно связанными с 18-летием.

Ну и опять же, разные лица составляли текст разных законодательных актов (кодексы -- это те же федеральные законы, просто составленные именно в таком виде, с разделами, главами и частями), поэтому и применяемые слова различаются.

Да и в п. в, ч. 2 ст. 105 УК РФ есть формулировка "малолетнего" лица, а в УК РФ фигурирует лишь "ребенок до достижения трехлетнего возраста".

Можно ли тогда утверждать, руководствуясь лишь УК РФ, а не всей совокупностью действующего законодательства, что:
1. Малолетний также ≠ ребенок;
2. Старше 3 лет -- уже не ребенок, а "несовершеннолетний, не достигший 14-летнего возраста"?
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Иван Иванов
Ответ Viks
УК РФ Глава 14. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (а не детей!)
А вы сами кто? Выберите только одно из:
-человек
-гражданин
-мужчина/женщина
-физическое лицо
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Viks
Ответ sinon_farcrow
Ну, как раз таки, согласно ч. 1 ст. 54 Семейного кодекса РФ, ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). "Половозрелость" как правовая категория использовалась в СССР, сейчас же в законодательстве ее как таковой нет.
УК РФ Глава 14. Особенности уголовной ответственности и наказания НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (а не детей!)
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Viks
Ответ Иван Иванов
Ну так написали. Ну а для родителей так вообще даже 40летняя женщина для них все еще ребёнок будет.
УК РФ Глава 14. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (а не детей!)
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Viks
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По всем законам это еще ребенок.
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Валентина Ryaboshapka
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Не знаешь? - Тинейджер, девушка
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scorp19
А еще скорее всего находился в жёстком буллинге со стороны тренеров, но омбудсмен эту тему качать точно не будет, ибо это будет брошена тень на весь российский спорт, а это кому нужно то... по шапке ей надают за такие расследования.
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