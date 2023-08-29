Детский омбудсмен Москвы о пропаже Горбачевой: «Ребенок находился в жестком спортивном процессе, мне кажется, рано о плохом думать»

Детский омбудсмен Москвы отреагировала на пропажу фигуристки Алины Горбачевой.

«Ребенок находился в жестком спортивном процессе, мне кажется, рано о плохом думать... Держу руку на пульсе, следим за ситуацией, ее ищут», – сказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Чемпионка России среди юниоров пропала накануне около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.