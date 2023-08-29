Детский омбудсмен Москвы о пропаже Горбачевой: «Ребенок находился в жестком спортивном процессе, мне кажется, рано о плохом думать»
Детский омбудсмен Москвы отреагировала на пропажу фигуристки Алины Горбачевой.
«Ребенок находился в жестком спортивном процессе, мне кажется, рано о плохом думать... Держу руку на пульсе, следим за ситуацией, ее ищут», – сказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Чемпионка России среди юниоров пропала накануне около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.
Это что за жёсткий спортивный процесс, после которого уже даже сторонние люди задействованы в поисках девочки-подростка?
И что скажет наша федерация по этому поводу?
Я фигею, дорогая редакция.
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие понятия:
ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия);
Детский омбудсмен обязан руководствоваться законами а не внешними физиологическими показателями указывающие на процессы пубертатного периода.
Отсутствие термина "ребенок" в главе 14 (и не только в ней, связанных с УО несовершеннолетних) УК РФ связан не с тем, что законодательно несовершеннолетний ≠ ребенок, а с тем, что, во-первых, есть градация УО не по совершеннолетию, а по 14/16 годам; а во-вторых, есть особенности отбытия уголовного наказания, осуждения и всего связанного именно связанными с 18-летием.
Ну и опять же, разные лица составляли текст разных законодательных актов (кодексы -- это те же федеральные законы, просто составленные именно в таком виде, с разделами, главами и частями), поэтому и применяемые слова различаются.
Да и в п. в, ч. 2 ст. 105 УК РФ есть формулировка "малолетнего" лица, а в УК РФ фигурирует лишь "ребенок до достижения трехлетнего возраста".
Можно ли тогда утверждать, руководствуясь лишь УК РФ, а не всей совокупностью действующего законодательства, что:
1. Малолетний также ≠ ребенок;
2. Старше 3 лет -- уже не ребенок, а "несовершеннолетний, не достигший 14-летнего возраста"?
-человек
-гражданин
-мужчина/женщина
-физическое лицо