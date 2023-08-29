Жулин о пропаже Горбачевой: «Бывает, что кто-то ссорится с матерью и уходит из дома. Видимо, решила тренера проучить»
Александр Жулин отреагировал на новость о пропаже фигуристки Алины Горбачевой.
«Ужас какой. Я надеюсь, что она просто к какой-нибудь бабушке поехала. Конечно, тренер (Софья Федченко – Sports.ru) для нее самый близкий человек.
Бывает, что кто-то ссорится с матерью и уходит из дома. Видимо, решила тренера проучить. Я думаю, что тренер очень сильно сейчас переживает», – сказал заслуженный тренер России.
Чемпионка России среди юниоров пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.
Но всех обзванивать сейчас очевидно лишнее
Если бы просто ушла из дома и у подруги осталась, уже бы явно нашли.
Не думаю что она настолько грамотно всё спланировала чтобы не оставить следов и у неё такое друзья и подруги кремень, видя хайп в соц.сетях и движ от МВД продолжают её укрывать.
Странно.
Но канеш будем верить в лучшее, что остаётся.
Конфликт произошел в машине из-за диеты
Как стало известно «МК», инцидент произошел в машине, когда 28-летняя тренерша ехала с девочкой на тренировку. Напомним, Горбачева живет у своего тренера в Химках, а тренируется в «Чкалов Арене». Причиной для ссоры стало требование Федченко, чтобы ее воспитанница села на жесткую диету. Ранее эта тема уже возникала в спорах между тренером и спортсменкой. Но на этот раз реакция была слишком бурной: Горбачева не пошла на тренировку, а исчезла в неизвестном направлении.
По оперативной информации, у девушки помимо 20 тысяч рублей наличными была с собой кредитная карточка с гораздо более крупной суммой (до 500 тысяч рублей).
Местонахождение фигуристки по-прежнему неизвестно.
Источник - "Московский комсомолец"