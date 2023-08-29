Жулин о пропаже Горбачевой: «Бывает, что кто-то ссорится с матерью и уходит из дома. Видимо, решила тренера проучить»

Александр Жулин отреагировал на новость о пропаже фигуристки Алины Горбачевой.

«Ужас какой. Я надеюсь, что она просто к какой-нибудь бабушке поехала. Конечно, тренер ( – Sports.ru) для нее самый близкий человек.

Бывает, что кто-то ссорится с матерью и уходит из дома. Видимо, решила тренера проучить. Я думаю, что тренер очень сильно сейчас переживает», – сказал заслуженный тренер России.

Чемпионка России среди юниоров пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.