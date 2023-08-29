Жулин о пропаже Горбачевой: «Бывает, что кто-то ссорится с матерью и уходит из дома. Видимо, решила тренера проучить»

Теги сборная России происшествия Александр Жулин женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Александр Жулин отреагировал на новость о пропаже фигуристки Алины Горбачевой.

«Ужас какой. Я надеюсь, что она просто к какой-нибудь бабушке поехала. Конечно, тренер (Софья Федченко – Sports.ru) для нее самый близкий человек.

Бывает, что кто-то ссорится с матерью и уходит из дома. Видимо, решила тренера проучить. Я думаю, что тренер очень сильно сейчас переживает», – сказал заслуженный тренер России.

Чемпионка России среди юниоров пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

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13 комментариев

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kristyfklvr
Хочется, чтобы это действительно было так и Алина сейчас была у своих друзей и с ней все было в порядке!
Но всех обзванивать сейчас очевидно лишнее
+18
-1
+17
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блОК
Жулин тут причем?
+11
-1
+10
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fewral
Девочка найдется. Она сейчас все это видит и ещё больше напугана, боится ответственности.
+8
-3
+5
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Татьяна Вересова
Самому Жулину не стыдно давать комментарии по такой острой ситуации?.. Эксперт-поисковик, блин
+11
-7
+4
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Melena
Ответ Татьяна Вересова
Самому Жулину не стыдно давать комментарии по такой острой ситуации?.. Эксперт-поисковик, блин
Но мы пишем комментарии, высказываемся. Почему Жулин не иеет права ответить на заданный вопрос и высказать своё мнение?
+7
-3
+4
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zadonbasss
В подобной ситуации была моя тетя. Дочь ушла из дома, была у подруги, и эта самая подруга звонила каждый день и спрашивала : "не нашлась ли?"
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Аня
Тренера друг за друга горой, у каждого есть что скрывать, помните как они дружно над Нугумановой посмеялись, даже не было расследования
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Montenegro Serbian
Всё-таки смущает тот факт, что уже и сутки прошли и МВД дела возбуждает по сути только что.
Если бы просто ушла из дома и у подруги осталась, уже бы явно нашли.
Не думаю что она настолько грамотно всё спланировала чтобы не оставить следов и у неё такое друзья и подруги кремень, видя хайп в соц.сетях и движ от МВД продолжают её укрывать.
Странно.

Но канеш будем верить в лучшее, что остаётся.
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Jessi
Выяснилась причина ссоры фигуристки Горбачевой с тренером перед исчезновением
Конфликт произошел в машине из-за диеты

Как стало известно «МК», инцидент произошел в машине, когда 28-летняя тренерша ехала с девочкой на тренировку. Напомним, Горбачева живет у своего тренера в Химках, а тренируется в «Чкалов Арене». Причиной для ссоры стало требование Федченко, чтобы ее воспитанница села на жесткую диету. Ранее эта тема уже возникала в спорах между тренером и спортсменкой. Но на этот раз реакция была слишком бурной: Горбачева не пошла на тренировку, а исчезла в неизвестном направлении.

По оперативной информации, у девушки помимо 20 тысяч рублей наличными была с собой кредитная карточка с гораздо более крупной суммой (до 500 тысяч рублей).

Местонахождение фигуристки по-прежнему неизвестно.

Источник - "Московский комсомолец"
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miladoc1
А если нет?!
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miladoc1
Ответ kristyfklvr
Хочется, чтобы это действительно было так и Алина сейчас была у своих друзей и с ней все было в порядке! Но всех обзванивать сейчас очевидно лишнее
Это уже было сделано в первую очередь
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