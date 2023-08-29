Московская полиция выясняет обстоятельства пропажи Горбачевой

Теги сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Московская полиция выясняет обстоятельства пропажи фигуристки Алины Горбачевой.

«Московская полиция выясняет обстоятельства пропажи несовершеннолетней на северо-западе.

Двадцать девятого августа в полицию поступило сообщение от женщины о пропаже ее 16-летней дочери. Оперативники незамедлительно начали поиск ребенка.

Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетней», – сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Чемпионка России среди юниоров пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
anyen
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Найдётся, Алина. Поскандалила с Федченко да спряталась у друзей. Характер у девочки явно непростой.
Так можно было бы хоть кому-то посигналить, что жива и здорова. Ситуация уже вышла за пределы "решила побыть одна". Алину показали по федеральным каналам, на ногах полиция, службы поиска. Если её кто-то приютил, то у этого человека должна же быть голова на плечах.
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самая цитируемая и вообще недура
Найдётся, Алина. Поскандалила с Федченко да спряталась у друзей. Характер у девочки явно непростой.
+19
-10
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allairina
Господи, хоть бы Алина нашлась быстрее, живая и здоровая!🙏
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большое Путешествие Рузика
Ответ Юра Плисецкий
Значит Алина ушла от Федченко жить к маме?
Почему? Писали в самом начале этой истории, что Федченко позвонила маме, когда Алина не вернулась.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melena
Милая девочка! Пусть все завершится хорошо! Господь с тобой! Терпения и сил родным и близким, тренерскому составу, конечно, тоже.
Люди, пожалуйста, не судите никого! Сейчас, главное, найти Алину.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
polinarmax
Ответ Anna Partizanova
Если Алина так пошутила и решила привлечь к себе внимание, то разве можно так! Не маленькая ведь. Что переживают близкие! Да вообще все.
в любом случае судить не вам! вы не знаете всей ситуации. главное, чтобы сейчас с Алиной всë было в порядке
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Дай Бог, чтобы нашлась
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Revery
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Найдётся, Алина. Поскандалила с Федченко да спряталась у друзей. Характер у девочки явно непростой.
Ребенок пропал вчера вечером, за это время уже давно должны были обзвонить-проверить всех друзей (я уверена, что мать и тренер это сделали), тем более что у ребенка, живущего спортом, их обычно не так уж много - где столько свободного времени на подростковые тусовки взять.
А сейчас такой шум подняли, что любой адекватный укрыватель уже давно бы сдал потеряшку с потрохами.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Partizanova
Если Алина так пошутила и решила привлечь к себе внимание, то разве можно так! Не маленькая ведь. Что переживают близкие! Да вообще все.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sky Smoker
Ответ Бильм@н
Если спряталась у подружки подростка, то могли испугаться таких последствий и затаиться.
У подружки-подростка должна быть семья или хотя бы взрослый опекун с головой на плечах, чтобы тут же потеряшку выдать. Такая шумиха стоит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юра Плисецкий
Значит Алина ушла от Федченко жить к маме?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бильм@н
Ответ anyen
Так можно было бы хоть кому-то посигналить, что жива и здорова. Ситуация уже вышла за пределы "решила побыть одна". Алину показали по федеральным каналам, на ногах полиция, службы поиска. Если её кто-то приютил, то у этого человека должна же быть голова на плечах.
Если спряталась у подружки подростка, то могли испугаться таких последствий и затаиться.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кошка Матраскина
Все же надеюсь и верю что она найдется. Хотя с каждым часом надежды меньше. Или у девочки железные нервы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
22somebody22
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Misson
Какая-то жуткая история. Хейтеры обычно Тутберидзе и Хрустальный обвиняют во всех смертных грехах, но в уголовщине даже им не приходило в голову обвинять. Тут же прямо криминально-детективная история!
И что тут жуткого?Чаще надо читать сводки криминальной хроники.Ежедневно в разных городах России пропадают дети и подростки.Есть счастливчики,которых находят,спустя несколько суток живыми и невредимыми.То,что она более-менее известная фигуристка,не делает факт пропажи уникальным.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Revery
Ребенок пропал вчера вечером, за это время уже давно должны были обзвонить-проверить всех друзей (я уверена, что мать и тренер это сделали), тем более что у ребенка, живущего спортом, их обычно не так уж много - где столько свободного времени на подростковые тусовки взять. А сейчас такой шум подняли, что любой адекватный укрыватель уже давно бы сдал потеряшку с потрохами.
Если решила отомстить всем своим взрослым сразу, то смотрит на все это из укрытия и наслаждается, уверена, что все с ней хорошо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Железная Леди
Ответ anyen
Так можно было бы хоть кому-то посигналить, что жива и здорова. Ситуация уже вышла за пределы "решила побыть одна". Алину показали по федеральным каналам, на ногах полиция, службы поиска. Если её кто-то приютил, то у этого человека должна же быть голова на плечах.
странная ситуация, " поступило сообщение от женщины" не от матери, не от тренера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sportsfan
Ответ Anna Partizanova
Если Алина так пошутила и решила привлечь к себе внимание, то разве можно так! Не маленькая ведь. Что переживают близкие! Да вообще все.
Она подросток! Это стандартное поведение для подростков. Главное - чтобы нашлась живой и невредимой. А так дети учатся на своих ошибках. Вы вообще не имеете никакого права ее осуждать. За собой следите. В отличие от девочки, вы взрослый человек, а элементарным вещам до сих пор не обучились.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bulkina
Ответ Юра Плисецкий
Значит Алина ушла от Федченко жить к маме?
Мама заявила в полицию о пропаже дочери.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий