Московская полиция выясняет обстоятельства пропажи Горбачевой
Московская полиция выясняет обстоятельства пропажи фигуристки Алины Горбачевой.
«Московская полиция выясняет обстоятельства пропажи несовершеннолетней на северо-западе.
Двадцать девятого августа в полицию поступило сообщение от женщины о пропаже ее 16-летней дочери. Оперативники незамедлительно начали поиск ребенка.
Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетней», – сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
Чемпионка России среди юниоров пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.
Люди, пожалуйста, не судите никого! Сейчас, главное, найти Алину.
А сейчас такой шум подняли, что любой адекватный укрыватель уже давно бы сдал потеряшку с потрохами.