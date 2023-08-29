Московская полиция выясняет обстоятельства пропажи Горбачевой

Московская полиция выясняет обстоятельства пропажи фигуристки Алины Горбачевой.

«Московская полиция выясняет обстоятельства пропажи несовершеннолетней на северо-западе.

Двадцать девятого августа в полицию поступило сообщение от женщины о пропаже ее 16-летней дочери. Оперативники незамедлительно начали поиск ребенка.

Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетней», – сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Чемпионка России среди юниоров пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.