Информация о вещах Горбачевой, найденных на Покровской набережной, оказалась преждевременной

Теги сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Информация о вещах пропавшей Алины Горбачевой оказалась преждевременной.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «112».

Планшет, смартфон и рюкзак с документами и деньгами так и не были обнаружены. На пляже на Покровской набережной оперативники нашли только носки – неизвестно, принадлежат ли они фигуристке.

Чемпионка России среди юниоров пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

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36 комментариев

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Екатерина Ивановская
Хватит хайпиться на горе! Создайте отдельную тему на время, где можно отслеживать новости.
+29
0
+29
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King_X
Вообще, на инфу СМИ лучше в таких новостях не вестись
У нас в вузе, к сожалению, с аспирантом с курса приключилась беда, так в СМИ сразу 100 фейков/клеветы было, что и наркоман, и пил, и что причина в том, что выйти на защиту не мог и т. д
А на деле у него был приступ панической атаки

СМИ в погоне за цитированием и хайпом просто на основе первичной информации начинают выдумывать причины и подгонять факты под свои гипотезы (как сейчас в ФК с конфликтом про тренера и проблемы с семьёй)

P. S. То, что с камер только вход в парк пока есть - уже не норм, но хочется верить, что найдётся объяснение и девочка объявится
+18
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+17
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Revery
Ответ Екатерина Ивановская
Хватит хайпиться на горе! Создайте отдельную тему на время, где можно отслеживать новости.
И ориентировку ЛизыАлерт на главной повесить, раз уж взялись освещать поиски. Дофига же читателей из Мск, хоть по сторонам бы головой вертели. В таких ситуациях ни одна пара глаз лишней не бывает((
+16
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Люблю Женьку
Узнаю СМИ: хайп, хайп и ещё раз хайп на любой теме. Проверить факты сначала - не, о таком не слышали... 🤦‍♀️
+11
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Anariel
Раз вещи не нашли, телефон не нашли, значит можно отследить по смартфону девочку.
+11
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Lana Kazakova
Ответ Ярик01
«Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачевой следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)» - ГСУ СК России по городу Москве. https://t.me/skmoscowgsu/2210 (официальный канал ГСУ СК России по г. Москве) Не встречал возбуждение дела по статье "убийство" при пропаже ребенка, действительно стандартная практика или основания думать так есть у ГСУ?
Это стандартная практика.
+10
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Алексей Токарев
Это хорошие новости. Надеюсь она у подруг прячется.
+11
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Revery
Ответ Ярик01
«Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачевой следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)» - ГСУ СК России по городу Москве. https://t.me/skmoscowgsu/2210 (официальный канал ГСУ СК России по г. Москве) Не встречал возбуждение дела по статье "убийство" при пропаже ребенка, действительно стандартная практика или основания думать так есть у ГСУ?
По детям всегда сходу на максимум заряжают. Дай Бог, чтобы было "просто перебдеть". Всегда.
+8
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last_guard
Ответ Ярик01
«Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачевой следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)» - ГСУ СК России по городу Москве. https://t.me/skmoscowgsu/2210 (официальный канал ГСУ СК России по г. Москве) Не встречал возбуждение дела по статье "убийство" при пропаже ребенка, действительно стандартная практика или основания думать так есть у ГСУ?
При пропаже человека всегда возбуждается дело по такое статье.
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Sincere
То есть эта набережная вообще не при делах, получается? И зачем же было распространять такую чушь...
+5
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Покерный Футбол
Ответ Kappa Pride
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Когда не знаешь лучше промолчать.
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marchellinos
Ответ Алексей Токарев
Это хорошие новости. Надеюсь она у подруг прячется.
Надеюсь подруги умные и посоветуют написать родным.
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Alealeale
Ответ Екатерина Ивановская
Выпил... Ребенок... Ну да, ну да.
Очень многие в 16 пьют. 14-ти летних таких знаю, причем отличниц и в последствии золотых медалисток.
+6
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АннаФ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Тогда остаётся надежда, что Алина просто решила побыть одна и забыла предупредить об этом..
+4
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Defender64
Продолжаем надеяться, что обойдётся, что самого худшего не случилось.
+3
0
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scorp19
Уже лучше. Наверняка вырубила телефон и прячется дома у какого-нибудь парня. (девочка то уже не такая уж и маленькая)
+5
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Defender64
Ответ King_X
Вообще, на инфу СМИ лучше в таких новостях не вестись У нас в вузе, к сожалению, с аспирантом с курса приключилась беда, так в СМИ сразу 100 фейков/клеветы было, что и наркоман, и пил, и что причина в том, что выйти на защиту не мог и т. д А на деле у него был приступ панической атаки СМИ в погоне за цитированием и хайпом просто на основе первичной информации начинают выдумывать причины и подгонять факты под свои гипотезы (как сейчас в ФК с конфликтом про тренера и проблемы с семьёй) P. S. То, что с камер только вход в парк пока есть - уже не норм, но хочется верить, что найдётся объяснение и девочка объявится
Запросто. Всё это неважно, не стоит вестись, главное - найти, а там уже со всем остальным появится ясность, если всё будет нормально.
+3
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sinon_farcrow
Ответ Ярик01
«Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачевой следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)» - ГСУ СК России по городу Москве. https://t.me/skmoscowgsu/2210 (официальный канал ГСУ СК России по г. Москве) Не встречал возбуждение дела по статье "убийство" при пропаже ребенка, действительно стандартная практика или основания думать так есть у ГСУ?
Есть ведомственный приказ, в соответствии с которым закрывают розыскник и возбуждают УД. Возбуждают в таких случаях по ч.1 ст. 105 УК РФ, потом либо дело прекращают, либо переквалифицируют, как сложится. В данном случае это также свидетельствует о том, что делом будут таки заниматься, а не забьют на возможный висячный розыскник. Нераскрытое/непрекращенное убийство оставлять не любят, за такое по головке не погладят, мягко говоря.
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Храбрая виолончелистка
Собака, получается, по неизвестно кому принадлежащему носку след брала ?
+2
0
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Преследующие мужчины и опасные мигранты тоже окажутся газетной уткой?)
+3
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Екатерина Ивановская
Ответ Дружба11
Да выпил ребенок на стрессе, сняла комнату или может номер где-то и отсыпается-поэтому и на связь не выходит.Проспится и вернется к СОфье.
Выпил... Ребенок... Ну да, ну да.
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Viks
Информация о вещах Горбачевой, найденных на Покровской набережной, оказалась ЛИПОВОЙ
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Anna Morgan
Да уж, зашла на спортс , почитала новости. Что это такое происходит? Все на всё готовы ради результата? Я имею ввиду и родителей и тренера и саму фигуристку. Явно нездоровые отношения там были.
+5
-4
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Konstantin Meerov
потом найдут бумажную салфетку с соплями и тоже выскажут предположение, что Горбачевой
+3
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Ярик01
Ответ last_guard
При пропаже человека всегда возбуждается дело по такое статье.
Взрослого человека точно нет, так как подобная статья позволяет признавать погибшим в течении 6 месяцев вместо 5 лет.
Ребенка - можно поверить, но криво как-то с законами выходит.
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