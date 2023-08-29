Информация о вещах Горбачевой, найденных на Покровской набережной, оказалась преждевременной
Информация о вещах пропавшей Алины Горбачевой оказалась преждевременной.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «112».
Планшет, смартфон и рюкзак с документами и деньгами так и не были обнаружены. На пляже на Покровской набережной оперативники нашли только носки – неизвестно, принадлежат ли они фигуристке.
Чемпионка России среди юниоров пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.
У нас в вузе, к сожалению, с аспирантом с курса приключилась беда, так в СМИ сразу 100 фейков/клеветы было, что и наркоман, и пил, и что причина в том, что выйти на защиту не мог и т. д
А на деле у него был приступ панической атаки
СМИ в погоне за цитированием и хайпом просто на основе первичной информации начинают выдумывать причины и подгонять факты под свои гипотезы (как сейчас в ФК с конфликтом про тренера и проблемы с семьёй)
P. S. То, что с камер только вход в парк пока есть - уже не норм, но хочется верить, что найдётся объяснение и девочка объявится
Ребенка - можно поверить, но криво как-то с законами выходит.