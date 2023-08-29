Информация о вещах Горбачевой, найденных на Покровской набережной, оказалась преждевременной

Информация о вещах пропавшей Алины Горбачевой оказалась преждевременной.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «112».

Планшет, смартфон и рюкзак с документами и деньгами так и не были обнаружены. На пляже на Покровской набережной оперативники нашли только носки – неизвестно, принадлежат ли они фигуристке.

Чемпионка России среди юниоров пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.