Тарасова о пропаже Горбачевой: «Слежу за новостями. Надеемся, что Алину найдут»
Татьяна Тарасова отреагировала на новость о пропаже фигуристки Алины Горбачевой.
«Слежу за новостями. Надежда, что с ней все в порядке? Ну, как в порядке, если ее вещи нашли на пляже? Тем не менее, надеемся, что Алину найдут. Надеемся», – сказала заслуженный тренер СССР.
Чемпионка России среди юниоров пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.
И очевидно не подходящая тема для обсуждений кто и что думает по этому поводу
Чем она может помочь??
Вот пропала молодая фигуристка и вот они начинают думать: так, а кому бы позвонить? О, точно! Тарасовой нужно звякнуть.
Она крёстная мать всех фигуристок, интересно?
Сколько можно по каждой теме звонить Тарасовой.
А потом давай фигачить новости с любым содержанием по хайповой теме.