Тарасова о пропаже Горбачевой: «Слежу за новостями. Надеемся, что Алину найдут»

Татьяна Тарасова отреагировала на новость о пропаже фигуристки Алины Горбачевой.

«Слежу за новостями. Надежда, что с ней все в порядке? Ну, как в порядке, если ее вещи нашли на пляже? Тем не менее, надеемся, что Алину найдут. Надеемся», – сказала заслуженный тренер СССР.

Чемпионка России среди юниоров пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.