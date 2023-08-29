Тарасова о пропаже Горбачевой: «Слежу за новостями. Надеемся, что Алину найдут»

Теги Татьяна Тарасова сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на новость о пропаже фигуристки Алины Горбачевой.

«Слежу за новостями. Надежда, что с ней все в порядке? Ну, как в порядке, если ее вещи нашли на пляже? Тем не менее, надеемся, что Алину найдут. Надеемся», – сказала заслуженный тренер СССР.

Чемпионка России среди юниоров пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

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9 комментариев

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Tatiana Klm
Слушаете, это уже слишком - обзванивать экспертов фк по такому вопросу. Позорище какое, когда нет ни совести, ни жалости, ни чести.
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kristyfklvr
Начался обзвон… лучше бы такие влиятельные люди в фк помогли бы, у них как никак связи есть..
И очевидно не подходящая тема для обсуждений кто и что думает по этому поводу
+17
-1
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Olga.t
Да черт побери, зачем звонить Тарасовой?!!
Чем она может помочь??
+13
-2
+11
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Montenegro Serbian
И всё-таки интересно как всё-таки журналисты работают.
Вот пропала молодая фигуристка и вот они начинают думать: так, а кому бы позвонить? О, точно! Тарасовой нужно звякнуть.
Она крёстная мать всех фигуристок, интересно?
+12
-2
+10
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Orange carrot
Ягудин, заедь уже к ТАТ и загони всех журналюг в чс.
Сколько можно по каждой теме звонить Тарасовой.
+7
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+6
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juliamart
Сейчас пойдут по списку, наверняка и Дюамель выскажется об ужасном отношении к детям в русской школе. Тарасова - это только начало и цветочки. А на тренера сколько сейчас полетит, жаль обеих...
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Мария Тихонова
Ответ Montenegro Serbian
И всё-таки интересно как всё-таки журналисты работают. Вот пропала молодая фигуристка и вот они начинают думать: так, а кому бы позвонить? О, точно! Тарасовой нужно звякнуть. Она крёстная мать всех фигуристок, интересно?
Начинают думать - ух, инфоповод, сколько сейчас трафика можно сгенерить!
А потом давай фигачить новости с любым содержанием по хайповой теме.
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anyen
Ответ Olga.t
Да черт побери, зачем звонить Тарасовой?!! Чем она может помочь??
Помочь - вряд ли, но, зная ТАТ, звонили, наверняка, с надеждой на жареное.
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Allairina
Зачем беспокоить пожилого человека, совсем уже совесть потеряли!.
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