Мужчина преследовал фигуристок возле «Чкалов Арены», где тренировалась Горбачева (Mash)

Мужчина преследовал фигуристок возле «Чкалов Арены», где тренировалась Горбачева.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на одну из воспитанниц спорткомплекса.

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. Позже вещи фигуристки обнаружили на пляже на Покровской набережной.

Рядом с местом, где нашли вещи Горбачевой, остались следы недавнего пикника. По словам местных жителей, у воды часто устраивали посиделки мигранты и асоциальные личности – рядом расположены несколько строек.