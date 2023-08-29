Мужчина преследовал фигуристок возле «Чкалов Арены», где тренировалась Горбачева (Mash)

Теги сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Мужчина преследовал фигуристок возле «Чкалов Арены», где тренировалась Горбачева.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на одну из воспитанниц спорткомплекса.

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. Позже вещи фигуристки обнаружили на пляже на Покровской набережной.

Рядом с местом, где нашли вещи Горбачевой, остались следы недавнего пикника. По словам местных жителей, у воды часто устраивали посиделки мигранты и асоциальные личности – рядом расположены несколько строек.

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69 комментариев

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Shveddka
Отдельное спасибо за кучу мигрантов, на улицу страшно выйти и ребенка отпустить, дожили...
+118
-15
+103
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Shveddka
Ответ они повсюду
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Жаль ваших родителей заранее не предупредили
+70
-6
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Nokolay Fomi4ev
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Ответ Trumpiha
Желтые СМИ в своем репертуаре. Начался ад с маньяками, мигрантами и т.д. Сколько чуши писали про того же Костомарова и в итоге оказалось, что 99% ложь.
99 % оказалось правдой про Костомарова
+61
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+51
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Ягун Ягунини
Уже столько вбросов сделано( И вещи Алины нашли на набережной, в том числе паспорт, деньги и телефон, а оказывается нашли неизвестно чей носок. И сама Алина нашлась, но опять же кто то фейк выложил...
А по факту, достоверно известно только то, что с 19 часов вчерашних суток об Алине нет сведений((
+45
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+45
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Ezhevika33
Какие вещи, пишут нашли только носки.
+32
-4
+28
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Ярик01
Про маньяка скорее всего наброс.
Арена от места последнего наблюдения находится в 15 минутах ходьбы, на видеокамерах никакой мужик не преследует (ориентировку уже бы дали)
+26
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Yana08
почему только когда случается подобное, то сразу выясняется, что был какой-то псих, который следил за девочками...
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Manukello
Очередная кем то сочиненная чушь
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Леди Брэкнелл
Ответ Другая_
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Со своими мы разберемся, не надо к нам орды дикарей завозить, статистику почитай, Ч.
+25
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Yasenka
Ответ Ezhevika33
Какие вещи, пишут нашли только носки.
Еще интересно, как вообще поняли, что это ее носки. Все сначала решили, что это рюкзак со всеми гаджетами, там еще понятно. Но носки…
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Док Аксель
Всякие вбросы и хайп на этой истории характеризует наши современные СМИ...
+17
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Trumpiha
Желтые СМИ в своем репертуаре. Начался ад с маньяками, мигрантами и т.д. Сколько чуши писали про того же Костомарова и в итоге оказалось, что 99% ложь.
+30
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scorp19
Ответ Trumpiha
Желтые СМИ в своем репертуаре. Начался ад с маньяками, мигрантами и т.д. Сколько чуши писали про того же Костомарова и в итоге оказалось, что 99% ложь.
А в чём там была ложь ? писали что то одно ампутировали, то другое. В итоге так и есть.
+15
-2
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Оле-Лукойе
Ещё находятся люди, которые верят сообщениям телеграмм каналов, большинство из которых - плод чьей-то фантазии.
+14
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Ezhevika33
Ответ Yasenka
Еще интересно, как вообще поняли, что это ее носки. Все сначала решили, что это рюкзак со всеми гаджетами, там еще понятно. Но носки…
Пустили собаку с кинологом, она повела в лес, остаётся только ждать что что-то прояснится.
+10
-2
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Ирина Гончарова
Ничего определенного никто не знает, только предположения. Очень надеюсь, что девочка взбрыкнула и отсиживается у подружки. Статистика по подросткам внушает осторожный оптимизм. Возвращайся, Алина!
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Галина Александрова
Есть запись с камер видеонаблюдения, что мужчина преследовал фигуристок?
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Shveddka
Ответ icey_punk
ты еще не видел что в лос анджелесе творится
Мне без разницы, мне в Россиии жить
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Shveddka
Ответ Другая_
Ну в данной теме ещё преступления нет и, дай Бог, не будет, а мигрантов уже обвинили. Это ли не расизм?
Нет, это не расизм. Мигранты-это не раса. К тому же я пишу о ситуации в целом, в моем регионе их полно, в том числе на детской площадке, к тому же у нас почти всегда они и виноваты в разбоях и ограблениях. Детки их тоже не отстают-буквально десять дней назад двое разбили голову русскому мальчишке. Великом не поделился
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Jon Anderson
Даже не нажимая на новость уже догадался, что про "иностранных специалистов" речь будет.
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Olga.t
Mash ненадёжный источник, верить ему не стОит. Много разной непроверенной информации публикуют. Хайп сплошной.
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Russ Ivan
Строительные ОПГ-застройщики везут сюда асоциальные личности целыми кишлаками и аулами, там миллиардные обороты...
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Порядка.нет
Чушь какая-то эта "Mash"...лишь бы засветиться
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Shveddka
Ответ Другая_
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В том-то и дело, еще как совершают, так еще и понаехавшие бонусом идут
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PkA46
Ответ Trumpiha
Желтые СМИ в своем репертуаре. Начался ад с маньяками, мигрантами и т.д. Сколько чуши писали про того же Костомарова и в итоге оказалось, что 99% ложь.
99% про Костомарова оказалось правдой.
+8
-3
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