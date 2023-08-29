Мужчина преследовал фигуристок возле «Чкалов Арены», где тренировалась Горбачева (Mash)
Мужчина преследовал фигуристок возле «Чкалов Арены», где тренировалась Горбачева.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на одну из воспитанниц спорткомплекса.
Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева пропала накануне в Москве около 19 часов после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. Позже вещи фигуристки обнаружили на пляже на Покровской набережной.
Рядом с местом, где нашли вещи Горбачевой, остались следы недавнего пикника. По словам местных жителей, у воды часто устраивали посиделки мигранты и асоциальные личности – рядом расположены несколько строек.
А по факту, достоверно известно только то, что с 19 часов вчерашних суток об Алине нет сведений((
Арена от места последнего наблюдения находится в 15 минутах ходьбы, на видеокамерах никакой мужик не преследует (ориентировку уже бы дали)