Косторная о пропаже Горбачевой: «Давайте приложим все силы, которые мы можем приложить, чтобы помочь, и будем верить в лучшее»
Алена Косторная высказалась о пропаже Алины Горбачевой.
16-летняя спортсменка пропала накануне в Москве около 19 часов. Фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали Горбачеву по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.
Сегодня на Покровской набережной были обнаружены вещи фигуристки.
«Друзья, к сожалению, такое иногда происходит, давайте приложим все силы, которые мы можем приложить, чтобы помочь, и будем верить в лучшее😣», – написала Косторная, репостнув сообщение с контактами мамы и тренера Горбачевой.
"Если хотите помочь в поисках, свяжитесь с горячей линией и оставьте свои контактные данные. Как только вы понадобитесь, с вами свяжутся."
Ну и в конце концов, откуда вы знаете, что делают или не делают московские фигуристы?