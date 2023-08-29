Косторная о пропаже Горбачевой: «Давайте приложим все силы, которые мы можем приложить, чтобы помочь, и будем верить в лучшее»

Алена Косторная высказалась о пропаже Алины Горбачевой.

16-летняя спортсменка пропала накануне в Москве около 19 часов. Фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

Сегодня на Покровской набережной были обнаружены вещи фигуристки.

«Друзья, к сожалению, такое иногда происходит, давайте приложим все силы, которые мы можем приложить, чтобы помочь, и будем верить в лучшее😣», – написала , репостнув сообщение с контактами мамы и тренера Горбачевой.