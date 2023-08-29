Косторная о пропаже Горбачевой: «Давайте приложим все силы, которые мы можем приложить, чтобы помочь, и будем верить в лучшее»

Теги сборная России происшествия пары женское катание Алена Косторная Алина Горбачева Фигурное катание

Алена Косторная высказалась о пропаже Алины Горбачевой.

16-летняя спортсменка пропала накануне в Москве около 19 часов. Фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали Горбачеву по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

Сегодня на Покровской набережной были обнаружены вещи фигуристки.

«Друзья, к сожалению, такое иногда происходит, давайте приложим все силы, которые мы можем приложить, чтобы помочь, и будем верить в лучшее😣», – написала Косторная, репостнув сообщение с контактами мамы и тренера Горбачевой.

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20 комментариев

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Igor Pivovarov
Ответ xzbnpzqkxp
Комментарий удален пользователем
Ну она репостнула контакты мамы и тренера. Это потенциально полезно. Ничего она не думает, а толку от нее уже в разы больше, чем от твоего комментария.
+57
-2
+55
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Ayla
смотря на то, что происходит у девочек в фигурке, я часто вспоминаю Алену и понимаю, что её неоднозначные поступки это не так и плохо, она старалась сохранить свое ментальные здоровье, и пусть она не ОИ или ЧМ, но зато выглядит счастливой (по крайней мере нормальной)
+50
-3
+47
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elene.elene
Некоторые фигуристы тоже выложили сториз о пропаже Алины.. Распространение такой информации очень важно
+31
0
+31
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Guess The Song
Ответ Ayla
смотря на то, что происходит у девочек в фигурке, я часто вспоминаю Алену и понимаю, что её неоднозначные поступки это не так и плохо, она старалась сохранить свое ментальные здоровье, и пусть она не ОИ или ЧМ, но зато выглядит счастливой (по крайней мере нормальной)
Она ЧЕ, что тоже очень немало
+24
-2
+22
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UserFreud
Ответ 22somebody22
Комментарий скрыт
Алёночка сама разберётся, куда ей лезть. Какая разница, знакома она с Алиной или нет? Распространение информации может помочь в поисках.
+13
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+12
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Charliz
Ответ 3a_3eHuT
Комментарий скрыт
Важно. Важно распространить информацию, важно, чтобы люди увидели лицо, могут найтись те, кто видел Алину.
+11
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+10
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ретроградный меркурий
Ужасно это все. Надеюсь, что это недоразумение и Алину найдут здоровой и невредимой
+11
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S Olga
Ответ Ayla
смотря на то, что происходит у девочек в фигурке, я часто вспоминаю Алену и понимаю, что её неоднозначные поступки это не так и плохо, она старалась сохранить свое ментальные здоровье, и пусть она не ОИ или ЧМ, но зато выглядит счастливой (по крайней мере нормальной)
Это точно
+10
-1
+9
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Silicium Cobaltum
Ответ 3a_3eHuT
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Ну вы хоть почитайте, что ЛизаАлерт пишет, которые убедительно просят НЕ ВЫХОДИТЬ НА ПОИСКИ САМОСТОЯТЕЛЬНО!
+11
-2
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Ayla
Ответ Guess The Song
Она ЧЕ, что тоже очень немало
безусловно
+6
0
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Silicium Cobaltum
Ответ 3a_3eHuT
Почему бы не присоединиться к координатором поисковых групп ЛизыАллерт?! Было бы желание
А почему бы не прислушаться к пожеланиям ЛизыАлерт?
"Если хотите помочь в поисках, свяжитесь с горячей линией и оставьте свои контактные данные. Как только вы понадобитесь, с вами свяжутся."
Ну и в конце концов, откуда вы знаете, что делают или не делают московские фигуристы?
+7
-2
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Настасья Белоглазова
Алёна, ты очень добрый человек.
+1
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xzbnpzqkxp
Комментарий удален пользователем
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Док Аксель
Остаётся молиться и держать кулаки за благополучный исход исчезновения Алины.
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Настасья Белоглазова
Ответ 3a_3eHuT
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Важно распространять инфу, чтобы о ней узнали как можно больше людей.
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